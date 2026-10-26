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Republicanos rompen con su partido y respaldan a demócratas en estados rojos
Republicanos prominentes respaldan a demócratas en las elecciones de 2026. Qué hay detrás de estas rupturas y qué significan para el voto hispano.
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Republicanos rompen con su partido y respaldan a demócratas en estados rojos
Foto Source: MundoNow, Cross-Party Capitol Vote Divide

Publicado el 26/10/2026 a las 14:55

Por qué importa:

En 2026, varios republicanos prominentes están cruzando líneas partidistas para apoyar candidatos demócratas, una señal de fractura interna que podría beneficiar a votantes hispanos en estados clave y también de la calidad de nuevos candidatos demócratas con tendencias centrista.

Lo esencial

Karl Rove, estratega de George W. Bush, votará por el demócrata Jon Rosenthal en Texas por primera vez en más de 30 años
– La Secretaria de Estado de Dakota del Sur, Monae Johnson (republicana), endosó al demócrata Terrence Davis
– El senador republicano Jon Cornyn compartió críticas contra el candidato de su propio partido en Texas
– Estados afectados: Texas, Dakota del Sur, Kansas, Georgia, Montana y Florida

Fuente: [«List of Republicans Endorsing or Voting for Democrats in Red States» – Newsweek](https://www.newsweek.com/list-of-republicans-endorsing-voting-for-democrats-red-states-12450366)

El panorama general

Estos respaldos cruzados no son casualidad. Reflejan descontento con candidatos republicanos específicos que han generado controversia por comentarios considerados racistas o extremistas.

Bo French, nominado republicano para la Comisión de Ferrocarriles de Texas, fue llamado «intolerante» por Karl Rove tras comentarios ofensivos sobre estudiantes del sur de Asia. Para la comunidad hispana, esto representa una oportunidad.

Cuando figuras del establishment republicano abandonan a sus candidatos, los demócratas ganan credibilidad ante votantes moderados e independientes.

Impacto en la comunidad hispana

Los hispanos representan casi el 40% de la población de Texas. Muchos son votantes de primera generación que evalúan candidatos más allá de etiquetas partidistas.

Cuando republicanos prominentes denuncian racismo dentro de su partido, validan preocupaciones que familias latinas han expresado durante años. Estos respaldos bipartidistas podrían facilitar conversaciones en hogares donde coexisten diferentes preferencias políticas.

Qué sigue

Las elecciones del 3 de noviembre determinarán si estos respaldos cruzados se traducen en victorias demócratas. La votación anticipada comenzó el 19 de octubre en Texas.

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