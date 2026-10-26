Republicanos rompen con su partido y respaldan a demócratas en estados rojos

Por qué importa:

En 2026, varios republicanos prominentes están cruzando líneas partidistas para apoyar candidatos demócratas, una señal de fractura interna que podría beneficiar a votantes hispanos en estados clave y también de la calidad de nuevos candidatos demócratas con tendencias centrista.

Lo esencial

– Karl Rove, estratega de George W. Bush, votará por el demócrata Jon Rosenthal en Texas por primera vez en más de 30 años

– La Secretaria de Estado de Dakota del Sur, Monae Johnson (republicana), endosó al demócrata Terrence Davis

– El senador republicano Jon Cornyn compartió críticas contra el candidato de su propio partido en Texas

– Estados afectados: Texas, Dakota del Sur, Kansas, Georgia, Montana y Florida

Fuente: [«List of Republicans Endorsing or Voting for Democrats in Red States» – Newsweek](https://www.newsweek.com/list-of-republicans-endorsing-voting-for-democrats-red-states-12450366)

El panorama general

Estos respaldos cruzados no son casualidad. Reflejan descontento con candidatos republicanos específicos que han generado controversia por comentarios considerados racistas o extremistas.

Bo French, nominado republicano para la Comisión de Ferrocarriles de Texas, fue llamado «intolerante» por Karl Rove tras comentarios ofensivos sobre estudiantes del sur de Asia. Para la comunidad hispana, esto representa una oportunidad.

Cuando figuras del establishment republicano abandonan a sus candidatos, los demócratas ganan credibilidad ante votantes moderados e independientes.

Impacto en la comunidad hispana