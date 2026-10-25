Los precios del chocolate aterrorizan al bolsillo y complican las ventas de Halloween
Publicado el 25/10/2026 a las 13:43
- Ventas caen antes de Halloween.
- Bolsas pequeñas ganan entre compradores.
- Chocolate caro presiona presupuestos familiares.
Comprar golosinas para Halloween está compitiendo con gastos esenciales en Estados Unidos, donde el chocolate caro añade presión a los presupuestos familiares.
Las ventas de dulces retrocedieron 6.7% durante el mes terminado el 17 de octubre frente al mismo período de 2025,
El descenso sigue a una caída de 11.7% registrada a mediados de septiembre, una señal de debilidad antes de la celebración. apnews.com
Sin embargo, estas cifras todavía no representan el balance definitivo: las compras de los últimos días podrían modificar el resultado de la temporada.
Precios del chocolate presionan el presupuesto familiar
Las ventas de dulces para Halloween registran un inicio lento en el país, mientras los consumidores enfrentan el alto costo de vida y los elevados precios del chocolate.
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— N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 24, 2026
Los precios de dulces y goma de mascar acumularon un aumento de 44% en cinco años hasta septiembre, según datos gubernamentales.
En ese mismo período, los alimentos para consumir en casa subieron 22.5%, aproximadamente la mitad del incremento registrado por las golosinas.
Chris Costagli, analista de NielsenIQ, explicó que los gastos en combustible, vivienda y alimentación reducen el dinero disponible para estas compras.
El problema supera el precio de una bolsa: algunas familias llegan a Halloween con menos margen para financiar una tradición que consideran prescindible.
Bolsas pequeñas ganan terreno entre los compradores[caption id="attachment_1698197" align="alignnone" width="1200"] Halloween 2026: chocolate caro frena ventas de dulces en EEUU FOTO: SHUTTERSTOCK[/caption]
Las presentaciones pequeñas fueron las únicas que registraron crecimiento en ventas hasta mediados de octubre.
Las bolsas grandes y extragrandes sufrieron los mayores retrocesos, mientras los compradores limitaron cuánto desembolsaban por visita al supermercado.
Elegir un paquete pequeño reduce el pago inmediato, aunque conviene comparar el precio por onza para determinar cuál ofrece mayor rendimiento.
Definir cuántas piezas se necesitan también permite ajustar la compra al presupuesto y evitar excedentes que terminan elevando el gasto.
El cacao encarece el chocolate, pero otras golosinas tampoco despegan
El mercado del cacao arrastra problemas de producción asociados al clima en África Occidental, una región fundamental para el abastecimiento mundial.
Las fluctuaciones de esa materia prima ayudan a explicar la presión sobre el chocolate, aunque el menor consumo alcanza también a otras categorías.
Gomitas y paletas promediaron $6.08 por libra durante las nueve semanas terminadas el 17 de octubre.
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Ese precio fue aproximadamente 3% inferior al del año anterior, pero la rebaja no produjo un repunte en las ventas.
Compras de última hora pueden cambiar el cierre
Sally Lyons Wyatt, especialista de Circana, plantea que algunos consumidores podrían estar esperando hasta los días previos a Halloween para abastecerse.
Su observación parte de un hábito más amplio: realizar compras pequeñas y frecuentes, cercanas al momento de consumir los productos.
La Asociación Nacional de Confiteros mantiene una perspectiva optimista y sostiene que el período de mayor actividad comercial apenas está entrando en marcha.
Por ahora, el resultado es preliminar: el cierre permitirá distinguir cuánto responde a compras aplazadas y cuánto a un recorte del presupuesto.
FUENTE: univision