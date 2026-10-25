Ventas caen antes de Halloween.

Bolsas pequeñas ganan entre compradores.

Chocolate caro presiona presupuestos familiares.

Comprar golosinas para Halloween está compitiendo con gastos esenciales en Estados Unidos, donde el chocolate caro añade presión a los presupuestos familiares.

Las ventas de dulces retrocedieron 6.7% durante el mes terminado el 17 de octubre frente al mismo período de 2025,

El descenso sigue a una caída de 11.7% registrada a mediados de septiembre, una señal de debilidad antes de la celebración. apnews.com

Sin embargo, estas cifras todavía no representan el balance definitivo: las compras de los últimos días podrían modificar el resultado de la temporada.

Precios del chocolate presionan el presupuesto familiar

Las ventas de dulces para Halloween registran un inicio lento en el país, mientras los consumidores enfrentan el alto costo de vida y los elevados precios del chocolate.

https://t.co/eMqgPZ3XPK — N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 24, 2026



Los precios de dulces y goma de mascar acumularon un aumento de 44% en cinco años hasta septiembre, según datos gubernamentales.

En ese mismo período, los alimentos para consumir en casa subieron 22.5%, aproximadamente la mitad del incremento registrado por las golosinas.

Chris Costagli, analista de NielsenIQ, explicó que los gastos en combustible, vivienda y alimentación reducen el dinero disponible para estas compras.

El problema supera el precio de una bolsa: algunas familias llegan a Halloween con menos margen para financiar una tradición que consideran prescindible.