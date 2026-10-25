Tiroteo cerca de universidad en Florida deja 12 heridos: un niño de 11 años entre las víctimas

Un tiroteo cerca de la Universidad Florida A&M, en Tallahassee, dejó 12 personas heridas, entre ellas varios menores de edad.

El ataque ocurrió cerca del Estadio Bragg Memorial, horas después de un partido de fútbol americano universitario.

Las autoridades investigan si una disputa entre varias personas desencadenó los disparos que provocaron momentos de tensión cerca del campus.

Entre las víctimas figura un niño de apenas 11 años y un estudiante universitario, mientras una persona permanece en estado crítico.

Tiroteo en Florida A&M deja 12 heridos

A shooting near Florida A&M University during homecoming weekend left 12 injured, including six children, according to police. ABC News' Morgan Norwood reports. https://t.co/BXBKiqBFkC https://t.co/A784mbjaxI — ABC News (@ABC) October 25, 2026

El jefe de la Policía de Tallahassee, Lawrence Revell, informó que el tiroteo pudo comenzar por un enfrentamiento entre dos o tres individuos.

Sin embargo, los investigadores todavía no han confirmado qué provocó la disputa ni si los involucrados tenían relación con el evento deportivo.

El balance preliminar señala que una persona está en condición crítica, tres presentan heridas graves y otras ocho permanecen estables.

La presencia de menores entre los lesionados aumentó la preocupación por la seguridad de las familias que se encontraban en las inmediaciones.