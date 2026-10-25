Tiroteo cerca de universidad en Florida deja 12 heridos: un niño de 11 años entre las víctimas
Publicado el 25/10/2026 a las 12:02
Un tiroteo cerca de la Universidad Florida A&M, en Tallahassee, dejó 12 personas heridas, entre ellas varios menores de edad.
El ataque ocurrió cerca del Estadio Bragg Memorial, horas después de un partido de fútbol americano universitario.
Las autoridades investigan si una disputa entre varias personas desencadenó los disparos que provocaron momentos de tensión cerca del campus.
Entre las víctimas figura un niño de apenas 11 años y un estudiante universitario, mientras una persona permanece en estado crítico.
Tiroteo en Florida A&M deja 12 heridos
A shooting near Florida A&M University during homecoming weekend left 12 injured, including six children, according to police. ABC News' Morgan Norwood reports.
https://t.co/BXBKiqBFkC https://t.co/A784mbjaxI
— ABC News (@ABC) October 25, 2026
El jefe de la Policía de Tallahassee, Lawrence Revell, informó que el tiroteo pudo comenzar por un enfrentamiento entre dos o tres individuos.
Sin embargo, los investigadores todavía no han confirmado qué provocó la disputa ni si los involucrados tenían relación con el evento deportivo.
El balance preliminar señala que una persona está en condición crítica, tres presentan heridas graves y otras ocho permanecen estables.
La presencia de menores entre los lesionados aumentó la preocupación por la seguridad de las familias que se encontraban en las inmediaciones.
Universidad Florida A&M confirma estudiante entre las víctimas
BREAKING: Police confirm at least 11 people shot near Bragg Stadium at Florida A&M University in Tallahassee. One person was injured fleeing the scene.
Among the victims are 6 adults and 6 children, police added. https://t.co/wnUhlJ088M
— AZ Intel (@AZ_Intel_) October 25, 2026
La Universidad Florida A&M confirmó que estaba enterada del incidente registrado en Perry Street, una zona cercana a sus instalaciones.
La institución señaló en su comunicado que los hechos ocurrieron durante la noche del 24 de octubre, cerca del campus universitario.
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Por su parte, Revell confirmó que al menos uno de los heridos era estudiante de Florida A&M, aunque no proporcionó su identidad.
Tampoco se ha establecido públicamente si las víctimas participaban en actividades relacionadas con el partido celebrado horas antes del ataque.
Policía de Tallahassee investiga el origen del tiroteo
BREAKING: At least 11 people, half of them juveniles, were shot in a mass shooting near Florida A&M University's football stadium amid homecoming weekend. https://t.co/TUKd4HQ0Ng
— USA TODAY (@USATODAY) October 25, 2026
La Unidad de Delitos Violentos asumió la investigación, mientras detectives y especialistas forenses trabajaban en la recopilación de pruebas.
Los agentes examinan la escena para reconstruir cómo comenzó el enfrentamiento y determinar quiénes participaron directamente en los disparos.
Hasta la información disponible, las autoridades no habían comunicado detenciones ni identificado públicamente a posibles responsables del ataque.
El alcalde de Tallahassee, John Dailey, lamentó lo ocurrido y describió el tiroteo como una tragedia profundamente dolorosa y estremecedora.
¿Qué pueden hacer las familias tras el tiroteo en Tallahassee?
El incidente vuelve a poner atención sobre la seguridad en los alrededores de instalaciones universitarias durante jornadas de gran concentración de personas.
Las familias con estudiantes en Florida A&M pueden consultar los canales oficiales de la universidad para conocer cualquier actualización sobre seguridad.
Quienes tengan información relacionada con los disparos pueden comunicarse con la Policía de Tallahassee y evitar difundir versiones no verificadas.
Las autoridades continúan investigando las circunstancias del ataque, mientras permanece pendiente esclarecer la responsabilidad de los involucrados y el motivo del enfrentamiento.
Fuentes: Efe, ABC News.