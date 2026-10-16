Tiroteo escuela de Oregón: un civil abatió al atacante de 16 años y evitó más muertes
Publicado el 16/10/2026 a las 13:26
- Tres niños y una maestra murieron.
- Un civil abatió al sospechoso de 16 años.
- La Policía investiga el motivo del ataque.
Tiroteo escuela de Oregón. Un civil persiguió y abatió al presunto atacante que ingresó armado a la escuela primaria Silver Rail Elementary, en Bend, Oregón, después de que el adolescente disparara contra las puertas cerradas del establecimiento. Según las autoridades, su intervención pudo evitar más muertes antes de que llegara la Policía.
El ataque ocurrió el jueves 15 de octubre y dejó cuatro víctimas mortales: tres niños de 5, 8 y 11 años, y una maestra. El sospechoso, un residente de Bend de 16 años, también murió durante el enfrentamiento con el integrante de la comunidad.
Según NBC News, el hombre fue identificado como Kaylub Giamanco, un carpintero de 36 años y padre de dos niñas que asisten a la escuela Silver Rail.
Su hermano, Kyle Giamanco, relató que Kaylub regresaba a casa después de almorzar cuando escuchó disparos y vio al atacante ingresar al plantel.
El hombre, quien tenía un arma de fuego y permiso para portarla de manera oculta, decidió entrar al edificio y enfrentarse al adolescente. Su hermano aseguró que Kaylub se siente culpable por no haber podido salvar a más niños y que, por ahora, no desea hablar públicamente sobre lo ocurrido.
BREAKING: The HERO who stopped the deadly #Oregon elementary school shooting is reportedly being identified online as KAYLEB GIAMANCO!!
#Kayleb is a father of two little girls who attend that very school. He reportedly lives nearby and was heading home on his lunch break when he heard gunshots and realized something horrific was happening at his daughters’ school!!
He reportedly ran toward the school, knowing his daughters were inside. I honestly cannot even imagine the fear that must’ve been going through him.
Kayleb deserves an ENORMOUS amount of gratitude for stepping in when those children needed help most. ❤️🙏 he’s a HERO!!
— Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) October 16, 2026
La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, agradeció la intervención del civil durante una conferencia de prensa. “Intervino heroicamente para evitar una mayor pérdida de vidas, sus acciones conllevan una pesada carga emocional”, expresó.
La información sobre el enfrentamiento fue reportada por NBC News y retomada en una publicación de Infobae. Las autoridades no revelaron la identidad de la persona que disparó contra el adolescente ni precisaron las circunstancias legales en las que portaba el arma.
Tiroteo escuela de Oregon: La emergencia movilizó a la Policía en tres minutos[caption id="attachment_1697026" align="alignnone" width="1200"] aptura de una transmisión del gobierno de la Ciudad de Bend del jefe de policía de la ciudad Mike Krantz en una rueda de prensa este jueves, donde confirmó que tres niños de cinco, ocho y once años y una maestra murieron en un tiroteo en una escuela primaria, donde el presunto autor, un joven de 16 años también falleció, en la Ciudad de Bend Oregón (EE.UU.). EFE[/caption]
De acuerdo con la cronología difundida por el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, la primera llamada al servicio de emergencias 911 se recibió a las 12:59 p. m., hora local. La persona que llamó alertó que alguien había disparado contra su vehículo cerca de la escuela.
Alrededor de un minuto después, los operadores recibieron múltiples llamadas que reportaban la presencia de un tirador dentro del edificio. Los primeros agentes llegaron a las 13:02 y confirmaron que el sospechoso ya había sido abatido.
Krantz explicó que el adolescente habría forzado el acceso al plantel disparando contra las puertas cerradas. La investigación continúa para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las circunstancias que rodearon el ingreso del atacante.
Tiroteo escuela de Oregon: Dos personas permanecen en estado crítico[caption id="attachment_1697025" align="alignnone" width="1200"] La comunidad de Bend, Oregón, enfrenta las consecuencias del ataque ocurrido en una escuela primaria. Crédito: EFE.[/caption]
Además de los cuatro fallecidos, un niño de 7 años y una docente de 54 resultaron gravemente heridos. Ambos fueron trasladados al centro médico St. Charles Bend, donde recibieron atención en estado crítico, según los reportes de las autoridades.
La escuela Silver Rail atiende a entre 400 y 450 estudiantes y cuenta con más de 40 trabajadores. Tras el ataque, el distrito escolar Bend-La Pine canceló las clases, las actividades deportivas y los eventos extracurriculares programados para el viernes.
El superintendente del distrito, Steve Cook, expresó la conmoción de la comunidad escolar. “Estamos destrozados. Estamos horrorizados”, declaró durante una conferencia de prensa nocturna, según NBC News.
También se informó que habría consejeros de crisis disponibles en la Biblioteca Central de Bend para apoyar a estudiantes, familias, trabajadores escolares y otros integrantes de la comunidad afectados por la tragedia.
Las autoridades buscan esclarecer el motivo[caption id="attachment_1697027" align="alignnone" width="1200"] Las autoridades investigan cómo el sospechoso de 16 años ingresó armado al plantel educativo. Crédito: EFE.[/caption]
El sospechoso fue identificado como un joven de 16 años que vivía en Bend. Sin embargo, la Policía no ha confirmado si tenía algún vínculo con la escuela ni ha establecido un posible motivo para el ataque.
Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) acudieron a la zona para colaborar con las pesquisas. La ATF inició el rastreo del arma utilizada, según una fuente citada por NBC News.
La alcaldesa de Bend, Melanie Kebler, calificó la jornada como “un día terrible para la comunidad” y llamó a los residentes a apoyarse mutuamente. Mientras avanza la investigación, las autoridades mantienen la atención en las víctimas, sus familias y una comunidad escolar afectada por la violencia.
Bend, Oregon School shooting
It was a grade school...again. The weakest and most vulnerable kids studied, played, and were supposed to be safe there.
Silver Rail Elementary joins the likes of Sandy Hook Elementary School in Newtown, Connecticut, Robb Elementary School in Uvalde, Texas, Cleveland Elementary School in Stockton, California, and Annunciation Catholic School in Minneapolis, Minnesota.
In the other school shootings above, the shooters picked their former schools because of familiarity and because their grade school symbolizes the place where their anger initially manifested due to perceived unfair treatment.
We shall see what connection the 16 YO who killed at Silver Rail had to this grade school.
So very grateful for the good Samaritan who shot the Silver Rail shooter, saving countless other lives.
Below is what is believed to be that good Samaritan explaining what happened to him.
Also below is the Annunciation school Shooter himself talking about his preparations to kill.
You can see just how warped & depraved these kids become.
*Warning- This is the mind of a school shooter.
#Silverrailschoolshooting
#BendOregon
— Jennifer Coffindaffer (@CoffindafferFBI) October 16, 2026
SCHOOL SHOOTER OREGON
I will keep my powder dry on this one till confirmed,
16yr old killed four people.
#usa #Oregon #news #newsupdate #newsupdates https://t.co/ZaRx28ohN2
— WARRENTHORNTON.COM (@WARRENTSHOW) October 16, 2026
‼️ HERO WHO FATALLY SHOT 16-YEAR-OLD OREGON SCHOOL SHOOTER REPORTEDLY IDENTIFIED AS KAYLEB GIAMANCO
The man credited with stopping Thursday’s deadly elementary school shooting in Bend, Oregon, has reportedly been identified as Kayleb Giamanco, although authorities have not yet publicly confirmed his identity.
According to police, the courageous community member witnessed the 16-year-old gunman entering Silver Rail Elementary School on October 15. Rather than fleeing, he followed the teenager into the building, confronted him and fatally shot him, bringing an end to the horrific attack within minutes.
Tragically, four innocent lives were lost, including three children, ages 5, 8 and 11, and a teacher. A 7-year-old student and a 54-year-old teacher were also critically injured.
But think about this for a moment.
As devastating as the loss of those four innocent lives is, had Kayleb not intervened, there is absolutely no telling how many more children and teachers could have been killed.. How many more parents might have received that unimaginable phone call.. How many more families would be planning funerals instead of welcoming their children home from school.
I have heard that Kayleb is struggling emotionally with what happened, knowing that he took the life of a teenager. I can only imagine the emotional weight of such an experience. Because even though the shooter was responsible for an unthinkable act of violence, he was still just 16 years old. And Kayleb was placed in a situation that no ordinary person should ever have to face.
He made a split-second decision that saved countless lives, but that doesn’t mean the experience won’t stay with him forever.
Oregon Gov. Tina Kotek publicly thanked him for his extraordinary bravery and acknowledged the emotional burden he may carry after witnessing such a horrific tragedy.
Four families are now facing unimaginable grief, and an entire community is mourning. But because he was willing to risk his own life to intervene, many other families were spared the possibility of that same heartbreak.
Kayleb, you are a HERO!!! ❤️
I hope you receive all the love, support and compassion you deserve as you process what happened. You may never know exactly how many lives you saved that day, but the courage you showed will never be forgotten. Thank you for stepping in!!
#news #oregon #silvercross #hero #viral
— Abby Blabby (@abbyblabby11) October 16, 2026