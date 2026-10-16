Tiroteo escuela de Oregón: un civil abatió al atacante de 16 años y evitó más muertes

Tres niños y una maestra murieron.

Un civil abatió al sospechoso de 16 años.

La Policía investiga el motivo del ataque.

Tiroteo escuela de Oregón. Un civil persiguió y abatió al presunto atacante que ingresó armado a la escuela primaria Silver Rail Elementary, en Bend, Oregón, después de que el adolescente disparara contra las puertas cerradas del establecimiento. Según las autoridades, su intervención pudo evitar más muertes antes de que llegara la Policía.

El ataque ocurrió el jueves 15 de octubre y dejó cuatro víctimas mortales: tres niños de 5, 8 y 11 años, y una maestra. El sospechoso, un residente de Bend de 16 años, también murió durante el enfrentamiento con el integrante de la comunidad.

Según NBC News, el hombre fue identificado como Kaylub Giamanco, un carpintero de 36 años y padre de dos niñas que asisten a la escuela Silver Rail.

Su hermano, Kyle Giamanco, relató que Kaylub regresaba a casa después de almorzar cuando escuchó disparos y vio al atacante ingresar al plantel.

El hombre, quien tenía un arma de fuego y permiso para portarla de manera oculta, decidió entrar al edificio y enfrentarse al adolescente. Su hermano aseguró que Kaylub se siente culpable por no haber podido salvar a más niños y que, por ahora, no desea hablar públicamente sobre lo ocurrido.

BREAKING: The HERO who stopped the deadly #Oregon elementary school shooting is reportedly being identified online as KAYLEB GIAMANCO!! #Kayleb is a father of two little girls who attend that very school. He reportedly lives nearby and was heading home on his lunch break when he heard gunshots and realized something horrific was happening at his daughters’ school!! He reportedly ran toward the school, knowing his daughters were inside. I honestly cannot even imagine the fear that must’ve been going through him. Kayleb deserves an ENORMOUS amount of gratitude for stepping in when those children needed help most. ❤️🙏 he’s a HERO!! — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) October 16, 2026



La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, agradeció la intervención del civil durante una conferencia de prensa. “Intervino heroicamente para evitar una mayor pérdida de vidas, sus acciones conllevan una pesada carga emocional”, expresó.

La información sobre el enfrentamiento fue reportada por NBC News y retomada en una publicación de Infobae. Las autoridades no revelaron la identidad de la persona que disparó contra el adolescente ni precisaron las circunstancias legales en las que portaba el arma.

Tiroteo escuela de Oregon: La emergencia movilizó a la Policía en tres minutos

[caption id="attachment_1697026" align="alignnone" width="1200"]aptura de una transmisión del gobierno de la Ciudad de Bend del jefe de policía de la ciudad Mike Krantz en una rueda de prensa este jueves, donde confirmó que tres niños de cinco, ocho y once años y una maestra murieron en un tiroteo en una escuela primaria, donde el presunto autor, un joven de 16 años también falleció, en la Ciudad de Bend Oregón (EE.UU.). EFE[/caption]

De acuerdo con la cronología difundida por el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, la primera llamada al servicio de emergencias 911 se recibió a las 12:59 p. m., hora local. La persona que llamó alertó que alguien había disparado contra su vehículo cerca de la escuela.

Alrededor de un minuto después, los operadores recibieron múltiples llamadas que reportaban la presencia de un tirador dentro del edificio. Los primeros agentes llegaron a las 13:02 y confirmaron que el sospechoso ya había sido abatido.

Krantz explicó que el adolescente habría forzado el acceso al plantel disparando contra las puertas cerradas. La investigación continúa para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las circunstancias que rodearon el ingreso del atacante.