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Tiroteo escuela de Oregón: un civil abatió al atacante de 16 años y evitó más muertes
Tiroteo escuela de Oregón deja 4 víctimas, incluidos tres niños, civil enfrentó al sospechoso de 16 años antes de la llegada de Policía.
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Tres niños de 5, 8 y 11 años y una maestra murieron durante el tiroteo en Silver Rail Elementary. Crédito: EFE.
Foto BTres niños de 5, 8 y 11 años y una maestra murieron durante el tiroteo en Silver Rail Elementary. Crédito: EFE.

Publicado el 16/10/2026 a las 13:26

  • Tres niños y una maestra murieron.
  • Un civil abatió al sospechoso de 16 años.
  • La Policía investiga el motivo del ataque.

Tiroteo escuela de Oregón. Un civil persiguió y abatió al presunto atacante que ingresó armado a la escuela primaria Silver Rail Elementary, en Bend, Oregón, después de que el adolescente disparara contra las puertas cerradas del establecimiento. Según las autoridades, su intervención pudo evitar más muertes antes de que llegara la Policía.

El ataque ocurrió el jueves 15 de octubre y dejó cuatro víctimas mortales: tres niños de 5, 8 y 11 años, y una maestra. El sospechoso, un residente de Bend de 16 años, también murió durante el enfrentamiento con el integrante de la comunidad.

Según NBC News, el hombre fue identificado como Kaylub Giamanco, un carpintero de 36 años y padre de dos niñas que asisten a la escuela Silver Rail.

Su hermano, Kyle Giamanco, relató que Kaylub regresaba a casa después de almorzar cuando escuchó disparos y vio al atacante ingresar al plantel.

El hombre, quien tenía un arma de fuego y permiso para portarla de manera oculta, decidió entrar al edificio y enfrentarse al adolescente. Su hermano aseguró que Kaylub se siente culpable por no haber podido salvar a más niños y que, por ahora, no desea hablar públicamente sobre lo ocurrido.


La gobernadora de Oregón, Tina Kotek, agradeció la intervención del civil durante una conferencia de prensa. “Intervino heroicamente para evitar una mayor pérdida de vidas, sus acciones conllevan una pesada carga emocional”, expresó.

La información sobre el enfrentamiento fue reportada por NBC News y retomada en una publicación de Infobae. Las autoridades no revelaron la identidad de la persona que disparó contra el adolescente ni precisaron las circunstancias legales en las que portaba el arma.

Tiroteo escuela de Oregon: La emergencia movilizó a la Policía en tres minutos

[caption id="attachment_1697026" align="alignnone" width="1200"] aptura de una transmisión del gobierno de la Ciudad de Bend del jefe de policía de la ciudad Mike Krantz en una rueda de prensa este jueves, donde confirmó que tres niños de cinco, ocho y once años y una maestra murieron en un tiroteo en una escuela primaria, donde el presunto autor, un joven de 16 años también falleció, en la Ciudad de Bend Oregón (EE.UU.). EFE[/caption]

De acuerdo con la cronología difundida por el jefe de la Policía de Bend, Mike Krantz, la primera llamada al servicio de emergencias 911 se recibió a las 12:59 p. m., hora local. La persona que llamó alertó que alguien había disparado contra su vehículo cerca de la escuela.

Alrededor de un minuto después, los operadores recibieron múltiples llamadas que reportaban la presencia de un tirador dentro del edificio. Los primeros agentes llegaron a las 13:02 y confirmaron que el sospechoso ya había sido abatido.

Krantz explicó que el adolescente habría forzado el acceso al plantel disparando contra las puertas cerradas. La investigación continúa para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer las circunstancias que rodearon el ingreso del atacante.

Tiroteo escuela de Oregon: Dos personas permanecen en estado crítico

[caption id="attachment_1697025" align="alignnone" width="1200"]Tiroteo escuela de Oregon La comunidad de Bend, Oregón, enfrenta las consecuencias del ataque ocurrido en una escuela primaria. Crédito: EFE.[/caption]

Además de los cuatro fallecidos, un niño de 7 años y una docente de 54 resultaron gravemente heridos. Ambos fueron trasladados al centro médico St. Charles Bend, donde recibieron atención en estado crítico, según los reportes de las autoridades.

La escuela Silver Rail atiende a entre 400 y 450 estudiantes y cuenta con más de 40 trabajadores. Tras el ataque, el distrito escolar Bend-La Pine canceló las clases, las actividades deportivas y los eventos extracurriculares programados para el viernes.

El superintendente del distrito, Steve Cook, expresó la conmoción de la comunidad escolar. “Estamos destrozados. Estamos horrorizados”, declaró durante una conferencia de prensa nocturna, según NBC News.

También se informó que habría consejeros de crisis disponibles en la Biblioteca Central de Bend para apoyar a estudiantes, familias, trabajadores escolares y otros integrantes de la comunidad afectados por la tragedia.

Las autoridades buscan esclarecer el motivo

[caption id="attachment_1697027" align="alignnone" width="1200"] Las autoridades investigan cómo el sospechoso de 16 años ingresó armado al plantel educativo. Crédito: EFE.[/caption]

El sospechoso fue identificado como un joven de 16 años que vivía en Bend. Sin embargo, la Policía no ha confirmado si tenía algún vínculo con la escuela ni ha establecido un posible motivo para el ataque.

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) acudieron a la zona para colaborar con las pesquisas. La ATF inició el rastreo del arma utilizada, según una fuente citada por NBC News.

La alcaldesa de Bend, Melanie Kebler, calificó la jornada como “un día terrible para la comunidad” y llamó a los residentes a apoyarse mutuamente. Mientras avanza la investigación, las autoridades mantienen la atención en las víctimas, sus familias y una comunidad escolar afectada por la violencia.

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