Trump anuncia que reemplazará “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en documentos oficiales

Trump propone cambiar la denominación tecnológica

El anuncio no incluye fecha concreta

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Inteligencia artificial por superinteligencia. Donald Trump anunció que su Gobierno prohibirá oficialmente el uso del término inteligencia artificial por considerarlo impreciso y promoverá su sustitución por “superinteligencia”. Según EFE, el presidente estadounidense comunicó su intención este martes 27 de octubre, sin precisar cuándo entraría en vigor.

“Dentro de poco, estaremos prohibiendo oficialmente el término ‘IA/inteligencia artificial’ en todos los documentos pertinentes y en todo lo demás, debido a su imprecisión”, escribió en Truth Social.

El anuncio retoma una propuesta que el mandatario presentó en septiembre ante la Asamblea General de la ONU: cambiar la expresión utilizada en documentos oficiales por una denominación que atribuye a su propia autoría.

Por qué Trump rechaza el término inteligencia artificial

El presidente sostiene que la palabra “artificial” transmite la impresión de que la tecnología es “falsa”. Frente a esa interpretación, la ha descrito como “asombrosa” y defiende el uso de las siglas SI.

En su publicación, Trump cuestionó cuándo The Wall Street Journal dejará de utilizar IA, una expresión que calificó como “un nombre muy malo e inexacto”.

También aseguró que “superinteligencia” es un “nombre que prácticamente todos los demás están usando o pronto usarán”. Esa afirmación forma parte de la defensa pública que hizo de su propuesta.

Aunque mencionó los documentos oficiales y añadió “todo lo demás”, no detalló el alcance de esa última expresión ni cómo se aplicaría la prohibición. Tampoco anunció una fecha concreta para implementarla.