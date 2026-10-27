Trump anuncia que reemplazará “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en documentos oficiales
Publicado el 27/10/2026 a las 14:22
- Trump propone cambiar la denominación tecnológica
- El anuncio no incluye fecha concreta
- Dominios eslovenos registran aumento de compras
Inteligencia artificial por superinteligencia. Donald Trump anunció que su Gobierno prohibirá oficialmente el uso del término inteligencia artificial por considerarlo impreciso y promoverá su sustitución por “superinteligencia”. Según EFE, el presidente estadounidense comunicó su intención este martes 27 de octubre, sin precisar cuándo entraría en vigor.
“Dentro de poco, estaremos prohibiendo oficialmente el término ‘IA/inteligencia artificial’ en todos los documentos pertinentes y en todo lo demás, debido a su imprecisión”, escribió en Truth Social.
El anuncio retoma una propuesta que el mandatario presentó en septiembre ante la Asamblea General de la ONU: cambiar la expresión utilizada en documentos oficiales por una denominación que atribuye a su propia autoría.
Por qué Trump rechaza el término inteligencia artificial
El presidente sostiene que la palabra “artificial” transmite la impresión de que la tecnología es “falsa”. Frente a esa interpretación, la ha descrito como “asombrosa” y defiende el uso de las siglas SI.
En su publicación, Trump cuestionó cuándo The Wall Street Journal dejará de utilizar IA, una expresión que calificó como “un nombre muy malo e inexacto”.
También aseguró que “superinteligencia” es un “nombre que prácticamente todos los demás están usando o pronto usarán”. Esa afirmación forma parte de la defensa pública que hizo de su propuesta.
Aunque mencionó los documentos oficiales y añadió “todo lo demás”, no detalló el alcance de esa última expresión ni cómo se aplicaría la prohibición. Tampoco anunció una fecha concreta para implementarla.
La propuesta llegó a su conversación con Xi Jinping
Trump afirmó a finales de septiembre que al presidente chino, Xi Jinping, pareció gustarle la idea de rebautizar la inteligencia artificial. Según su relato, lo hablaron durante una visita de Xi a la Casa Blanca.
El desarrollo de esta tecnología es uno de los sectores en los que compiten Estados Unidos y China. EFE señaló que fue un tema clave del diálogo entre los mandatarios.
Sin embargo, en aquel momento no trascendieron detalles sobre posibles acuerdos. La valoración de Trump sobre la reacción de Xi no estuvo acompañada de un anuncio conjunto respecto al cambio de nombre.
Desarrollo tecnológico y debate sobre regulación
El mandatario estadounidense impulsa el crecimiento del sector y defiende la soberanía de su país frente a los intentos internacionales de regular esta tecnología.
Ese respaldo convive con las preocupaciones de quienes advierten sobre posibles daños económicos y riesgos para la vida humana. El debate incluye tanto el desarrollo tecnológico como sus consecuencias.
La discusión también ha llegado a la campaña de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en medio de inquietudes por los recursos necesarios para sostener la infraestructura del sector.
Entre las preocupaciones de los votantes figuran el encarecimiento de la energía y las grandes cantidades de agua que consumen los centros de datos construidos en Estados Unidos.
Inteligencia artificial por superinteligencia: Eslovenia se beneficia del interés por las siglas SI
La propuesta tiene además un efecto fuera de Estados Unidos. Según EFE, el anuncio disparó las compras de dominios de internet de Eslovenia, cuyo código internacional es precisamente .si.
El país europeo, de aproximadamente dos millones de habitantes, se está beneficiando de esa coincidencia. Mientras aumenta el interés comercial por esas direcciones, sigue sin precisarse cuándo aplicará Washington el cambio anunciado.