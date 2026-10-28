Una encuesta de Marist/NPR/PBS News muestra una amplia diferencia entre quienes buscan rechazar al presidente y quienes quieren respaldarlo.

Los independientes y el costo de vida aparecen como factores importantes antes del 3 de noviembre.

El 44% de los votantes probables afirma que su voto en las elecciones de mitad de mandato será contra Donald Trump, frente al 21% que pretende respaldarlo, según una encuesta de Marist/NPR/PBS News publicada este martes 27 de octubre.

- Por qué importa: La diferencia de 23 puntos refleja el peso de Trump en unas elecciones donde no aparece en la boleta, pero sí está en juego el control del Congreso.

Trump: 44% votará en su contra en las elecciones de mitad de mandato

New Poll Shows 44% of Voters Casting Midterm Ballots Against Trump https://t.co/40Frr7hcQv — Mediaite (@Mediaite) October 27, 2026

La diferencia es especialmente marcada entre los votantes independientes, un grupo que no se identifica necesariamente con los dos principales partidos políticos.

Según Marist, los independientes que afirman que votarán contra Trump superan en más de tres veces a quienes dicen que utilizarán su voto para apoyarlo.

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- El dato: El 35% restante de los votantes probables no se ubicó en ninguna de esas dos respuestas, según los porcentajes proporcionados.

La encuesta también muestra que los demócratas aventajan a los republicanos por ocho puntos porcentuales en la intención de voto al Congreso.

Esta medición corresponde a la preferencia partidista nacional y no determina cómo se distribuirán los escaños en cada distrito o estado.