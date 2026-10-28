El 44% dice que votará contra Trump en las elecciones de mitad de mandato
Publicado el 27/10/2026 a las 20:43
Una encuesta de Marist/NPR/PBS News muestra una amplia diferencia entre quienes buscan rechazar al presidente y quienes quieren respaldarlo.
Los independientes y el costo de vida aparecen como factores importantes antes del 3 de noviembre.
El 44% de los votantes probables afirma que su voto en las elecciones de mitad de mandato será contra Donald Trump, frente al 21% que pretende respaldarlo, según una encuesta de Marist/NPR/PBS News publicada este martes 27 de octubre.
- Por qué importa: La diferencia de 23 puntos refleja el peso de Trump en unas elecciones donde no aparece en la boleta, pero sí está en juego el control del Congreso.
Trump: 44% votará en su contra en las elecciones de mitad de mandato
New Poll Shows 44% of Voters Casting Midterm Ballots Against Trump https://t.co/40Frr7hcQv
— Mediaite (@Mediaite) October 27, 2026
La diferencia es especialmente marcada entre los votantes independientes, un grupo que no se identifica necesariamente con los dos principales partidos políticos.
Según Marist, los independientes que afirman que votarán contra Trump superan en más de tres veces a quienes dicen que utilizarán su voto para apoyarlo.
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- El dato: El 35% restante de los votantes probables no se ubicó en ninguna de esas dos respuestas, según los porcentajes proporcionados.
La encuesta también muestra que los demócratas aventajan a los republicanos por ocho puntos porcentuales en la intención de voto al Congreso.
Esta medición corresponde a la preferencia partidista nacional y no determina cómo se distribuirán los escaños en cada distrito o estado.
El costo de vida supera por poco a la democracia[caption id="attachment_1698481" align="alignnone" width="1224"] Trump: 44% votará en su contra en las elecciones de mitad de mandato. Ilustración: generada con IA — MundoNow[/caption]
Las preocupaciones económicas ocupan el primer lugar entre las prioridades electorales, mientras numerosas familias siguen evaluando sus gastos cotidianos.
El 34% de los encuestados señaló el costo de vida como su principal preocupación, apenas por encima del 33% que mencionó la preservación de la democracia.
- Otras prioridades: La inmigración obtuvo el 12%, mientras que la política exterior y la atención médica registraron un 5% cada una.
La situación financiera también influye en el contexto electoral: el 38% afirmó que sus finanzas empeoraron durante el último año.
Otro 44% aseguró que su situación económica permaneció prácticamente igual. Estos resultados muestran la importancia de las condiciones económicas para los votantes.
Trump registra una desaprobación cercana al 60%
Los resultados de Marist coinciden con otros indicadores que muestran una desaprobación elevada del presidente, aunque cada medición utiliza su propia metodología.
Hasta el 20 de octubre, RealClearPolitics situaba la aprobación de Trump en 38.4%, frente a un 60.1% de desaprobación.
- Otros promedios: The New York Times registraba 37% de aprobación y 60% de desaprobación; Silver Bulletin, 37% y 60.4%, respectivamente.
Estas cifras miden la evaluación del desempeño presidencial, no la intención directa de votar por candidatos demócratas o republicanos.
¿Qué puede pasar en las elecciones del 3 de noviembre?
Las elecciones de mitad de mandato renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado.
La encuesta de Marist se realizó entre el 19 y el 20 de octubre, con 1,289 votantes registrados y un margen de error reportado de 3.8 puntos porcentuales.
- Lo que sigue: El 3 de noviembre se conocerá si las preferencias reflejadas en las encuestas se traducen en cambios en la composición del Congreso.
La principal incógnita es cuánto pesará la opinión sobre Trump frente a los candidatos y los problemas específicos de cada contienda.
Fuente: USA Today