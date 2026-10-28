Comisión Federal Electoral de EEUU sufre caída de su sistema a una semana de las elecciones
Publicado el 27/10/2026 a las 21:21
La plataforma que recibe los informes de financiación de campañas dejó de funcionar sin una causa conocida. La interrupción ocurre mientras la agencia enfrenta una crisis por falta de comisionados.
El sistema electrónico de la Comisión Federal Electoral (FEC) de Estados Unidos permanecía fuera de servicio este martes 27 de octubre, a una semana de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, según informó The Washington Post.
- Por qué importa: La interrupción afecta una plataforma utilizada para reportar ingresos y gastos electorales, precisamente cuando aumenta la atención sobre el dinero que reciben las campañas.
Comisión Federal Electoral sufre falla antes del voto
A reported hacking attempt prompted the Federal Election Commission to temporarily shut down its web-facing services, including its electronic filing system, disrupting campaign finance reporting just a week before the Nov. 3 midterm elections, according to a report. https://t.co/M3aKwqPszG
— NEWSMAX (@NEWSMAX) October 28, 2026
La falla comenzó el lunes por la noche y continuaba sin resolverse hasta la tarde del martes, de acuerdo con la información publicada por el periódico.
La FEC, organismo federal encargado de supervisar el cumplimiento de las leyes de financiación electoral, confirmó que su equipo tecnológico trabajaba para recuperar el servicio.
La página de estado de la agencia indica que los técnicos comenzaron a investigar el problema alrededor de las 9:30 p.m. del lunes.
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- El dato: Aproximadamente 90 minutos después, la comisión confirmó oficialmente la interrupción de su sistema electrónico de presentación de informes.
La plataforma permite que candidatos, partidos políticos y comités de acción política, conocidos como PAC, entreguen documentos sobre el dinero que reciben y utilizan.
Estos informes son importantes porque permiten conocer quién financia las campañas y cómo se distribuyen los recursos destinados a las actividades políticas.
¿La caída de la Comisión Federal Electoral fue un ciberataque?
La plataforma digital de la FEC sufrió una interrupción tras intentos de vulneración informática a una semana de los comicios del 3 de noviembre.
https://t.co/ZNYKFW9c4N
— Excélsior (@Excelsior) October 27, 2026
Hasta la tarde del martes, las autoridades no habían explicado qué provocó la interrupción ni cuánto tiempo necesitarían para restablecer completamente el servicio.
The Washington Post solicitó información a funcionarios de la FEC sobre las posibles causas, incluida la posibilidad de un ataque informático.
- Lo que se sabe: La comisión no ofreció comentarios sobre esa hipótesis. No existe información confirmada que permita atribuir la falla a un ciberataque.
La distinción es importante porque el sistema afectado recibe documentos financieros de las campañas, pero no es una plataforma utilizada para emitir votos ni contar resultados electorales.
Por tanto, la interrupción reportada no demuestra una alteración de las votaciones ni constituye evidencia de fraude electoral.
Sin embargo, la falta de acceso al sistema ocurre durante una etapa especialmente sensible para la transparencia de los recursos utilizados antes de las elecciones.
La FEC enfrenta otra crisis: no puede tomar decisiones oficiales
La falla tecnológica coincide con un problema institucional que limita la capacidad de actuación de la Comisión Federal Electoral desde mayo de 2025.
La agencia necesita al menos cuatro comisionados para reunir el cuórum requerido y adoptar determinadas decisiones oficiales.
- La diferencia: Aunque la FEC tiene seis puestos, desde octubre de 2025 únicamente cuenta con dos comisionados, ambos demócratas.
Esta situación impide que la comisión adopte decisiones que requieren ese mínimo de integrantes, aunque no significa que todas sus operaciones administrativas estén suspendidas.
En febrero, el presidente Donald Trump nominó a dos republicanos para ocupar algunas de las vacantes existentes.
Sin embargo, el Senado todavía no había confirmado esos nombramientos, por lo que la comisión seguía sin recuperar el cuórum necesario.
Lo que sigue antes de las elecciones del 3 de noviembre
La prioridad inmediata es restablecer la plataforma y determinar qué provocó la interrupción del servicio.
- La incógnita: La FEC no había comunicado una fecha de recuperación ni explicado si la falla afectaría los plazos de presentación de informes.
Mientras tanto, la agencia enfrenta dos desafíos distintos: recuperar el acceso a la información financiera electoral y resolver la falta de comisionados que limita sus decisiones.
A una semana de los comicios, la atención estará puesta en cuándo vuelve a funcionar el sistema y qué información podrá consultarse sobre el financiamiento de las campañas.
Fuentes: Efe, The Washington Post.