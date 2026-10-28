Comisión Federal Electoral de EEUU sufre caída de su sistema a una semana de las elecciones

La plataforma que recibe los informes de financiación de campañas dejó de funcionar sin una causa conocida. La interrupción ocurre mientras la agencia enfrenta una crisis por falta de comisionados.

El sistema electrónico de la Comisión Federal Electoral (FEC) de Estados Unidos permanecía fuera de servicio este martes 27 de octubre, a una semana de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, según informó The Washington Post.

- Por qué importa: La interrupción afecta una plataforma utilizada para reportar ingresos y gastos electorales, precisamente cuando aumenta la atención sobre el dinero que reciben las campañas.

Comisión Federal Electoral sufre falla antes del voto

A reported hacking attempt prompted the Federal Election Commission to temporarily shut down its web-facing services, including its electronic filing system, disrupting campaign finance reporting just a week before the Nov. 3 midterm elections, according to a report. https://t.co/M3aKwqPszG — NEWSMAX (@NEWSMAX) October 28, 2026

La falla comenzó el lunes por la noche y continuaba sin resolverse hasta la tarde del martes, de acuerdo con la información publicada por el periódico.

La FEC, organismo federal encargado de supervisar el cumplimiento de las leyes de financiación electoral, confirmó que su equipo tecnológico trabajaba para recuperar el servicio.

La página de estado de la agencia indica que los técnicos comenzaron a investigar el problema alrededor de las 9:30 p.m. del lunes.

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- El dato: Aproximadamente 90 minutos después, la comisión confirmó oficialmente la interrupción de su sistema electrónico de presentación de informes.

La plataforma permite que candidatos, partidos políticos y comités de acción política, conocidos como PAC, entreguen documentos sobre el dinero que reciben y utilizan.

Estos informes son importantes porque permiten conocer quién financia las campañas y cómo se distribuyen los recursos destinados a las actividades políticas.