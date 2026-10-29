Trump afirma que Epstein era “amigo de los demócratas” tras un reclamo en Ohio

Un manifestante interrumpió el discurso presidencial

Trump aseguró que fue “totalmente exonerado”

Demócratas divulgaron un informe con acusaciones

Trump y Epstein. Donald Trump volvió a distanciarse de Jeffrey Epstein durante un mitin en Ohio, después de que un manifestante le reprochara su relación con el fallecido delincuente sexual. El presidente estadounidense respondió vinculando al magnate con el Partido Demócrata, informó EFE.

“Epstein era amigo de todos los demócratas (…) yo fui totalmente exonerado”, afirmó el mandatario durante el acto celebrado el miércoles 28 de octubre, dos días después de la publicación de un informe demócrata con nuevos señalamientos.

La afirmación de haber sido exonerado corresponde a la respuesta de Trump. El despacho de EFE no identifica una resolución judicial que respalde esa declaración ni presenta las acusaciones del documento como hechos probados.

Trump y Epstein: Un reclamo interrumpe el mitin

La intervención ocurrió cuando una persona entre el público afirmó que Trump había estado en el avión de Epstein, quien murió en prisión en 2019. El presidente respondió segundos después desde el escenario.

Trump reiteró que se había distanciado del magnate hacía más de 30 años, una versión que ha sostenido en otras ocasiones, según EFE. Sus seguidores republicanos reaccionaron con aplausos.

El intercambio volvió a colocar su relación con Epstein en el centro de un acto de campaña, mientras demócratas del Congreso buscan mantener abiertas las investigaciones sobre las conexiones del presidente con el caso.