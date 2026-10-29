Trump afirma que Epstein era “amigo de los demócratas” tras un reclamo en Ohio
Publicado el 29/10/2026 a las 14:36
- Un manifestante interrumpió el discurso presidencial
- Trump aseguró que fue “totalmente exonerado”
- Demócratas divulgaron un informe con acusaciones
Trump y Epstein. Donald Trump volvió a distanciarse de Jeffrey Epstein durante un mitin en Ohio, después de que un manifestante le reprochara su relación con el fallecido delincuente sexual. El presidente estadounidense respondió vinculando al magnate con el Partido Demócrata, informó EFE.
“Epstein era amigo de todos los demócratas (…) yo fui totalmente exonerado”, afirmó el mandatario durante el acto celebrado el miércoles 28 de octubre, dos días después de la publicación de un informe demócrata con nuevos señalamientos.
La afirmación de haber sido exonerado corresponde a la respuesta de Trump. El despacho de EFE no identifica una resolución judicial que respalde esa declaración ni presenta las acusaciones del documento como hechos probados.
Trump y Epstein: Un reclamo interrumpe el mitin
La intervención ocurrió cuando una persona entre el público afirmó que Trump había estado en el avión de Epstein, quien murió en prisión en 2019. El presidente respondió segundos después desde el escenario.
Trump reiteró que se había distanciado del magnate hacía más de 30 años, una versión que ha sostenido en otras ocasiones, según EFE. Sus seguidores republicanos reaccionaron con aplausos.
El intercambio volvió a colocar su relación con Epstein en el centro de un acto de campaña, mientras demócratas del Congreso buscan mantener abiertas las investigaciones sobre las conexiones del presidente con el caso.
Qué señala el informe demócrata
El documento fue presentado el lunes por los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Tiene más de 50 páginas y reúne acusaciones relacionadas con hechos presuntamente ocurridos durante la década de 1990.
El informe alega que Trump fue “participante activo en los abusos de Jeffrey Epstein contra mujeres jóvenes a mediados y finales de la década de 1990”, de acuerdo con la información difundida por EFE.
Su título es “El caso contra Donald Trump que surge de los archivos de Epstein y los esfuerzos desesperados del Departamento de Justicia por encubrirlo”. Esa referencia a un supuesto encubrimiento forma parte del planteamiento de sus autores.
El texto incluye los nombres de cinco mujeres que han acusado a Trump de violación o agresión sexual en compañía de Epstein. Se trata de señalamientos recogidos por los legisladores demócratas.
Trump y Epstein: Un testimonio divulgado por primera vez
Entre los relatos figura uno que, según EFE, se hace público por primera vez. Una mujer denuncia que Trump presuntamente la violó durante un certamen celebrado en noviembre de 1993 en el Hotel Plaza de Nueva York.
La agencia precisa que ese testimonio no aporta otras pruebas además de las declaraciones de la mujer. La publicación del relato debe distinguirse de una determinación judicial sobre los hechos denunciados.
La controversia llega antes de las legislativas
La difusión del informe ocurre en la recta final hacia las elecciones del 3 de noviembre. Según las encuestas citadas por EFE, los demócratas podrían recuperar la mayoría de la Cámara Baja y disputar el control del Senado.
En estos comicios se renuevan todos los escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de numerosos cargos estatales y locales.