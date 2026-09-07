USCIS endurece controles para la Green Card: estas fechas de septiembre pueden complicar un trámite

Nuevos formularios de USCIS

Cambios comienzan el 15

I-485 cambia el 18

Septiembre trae cambios importantes para inmigrantes que buscan la Green Card, renovar un permiso de trabajo o extender su permanencia legal en Estados Unidos mediante USCIS.

Dos fechas concentran la atención: el 15 y 18 de septiembre de 2026, cuando nuevas versiones de formularios migratorios pasan a ser determinantes para diferentes solicitudes.

El 15 de septiembre entran en juego las nuevas ediciones de los formularios I-539 e I-765, utilizados para cambios o extensiones de estatus y autorizaciones de empleo.

Tres días después, el 18 de septiembre, el Formulario I-485 para solicitar la residencia permanente mediante Ajuste de Estatus tendrá especial relevancia ante los cambios relacionados con carga pública.

USCIS cambia formularios desde el 15 de septiembre

El Formulario I-539 es utilizado por determinadas personas que buscan extender o cambiar su estatus de no inmigrante mientras permanecen dentro de Estados Unidos.

El I-765, por su parte, corresponde a la solicitud de autorización de empleo y es utilizado por diferentes categorías de extranjeros que buscan obtener o renovar un EAD.

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La consecuencia práctica de una edición incorrecta puede ser importante: cuando USCIS establece que únicamente acepta una determinada versión, presentar una edición anterior puede terminar en el rechazo inicial del paquete.

Por eso, antes de presentar una solicitud conviene comprobar directamente en USCIS.gov la fecha de edición vigente, instrucciones, tarifa y dirección correspondiente al formulario.