USCIS endurece controles para la Green Card: estas fechas de septiembre pueden complicar un trámite
Publicado el07/09/2026 a las 14:52
- Nuevos formularios de USCIS
- Cambios comienzan el 15
- I-485 cambia el 18
Septiembre trae cambios importantes para inmigrantes que buscan la Green Card, renovar un permiso de trabajo o extender su permanencia legal en Estados Unidos mediante USCIS.
Dos fechas concentran la atención: el 15 y 18 de septiembre de 2026, cuando nuevas versiones de formularios migratorios pasan a ser determinantes para diferentes solicitudes.
El 15 de septiembre entran en juego las nuevas ediciones de los formularios I-539 e I-765, utilizados para cambios o extensiones de estatus y autorizaciones de empleo.
Tres días después, el 18 de septiembre, el Formulario I-485 para solicitar la residencia permanente mediante Ajuste de Estatus tendrá especial relevancia ante los cambios relacionados con carga pública.
USCIS cambia formularios desde el 15 de septiembre
El Formulario I-539 es utilizado por determinadas personas que buscan extender o cambiar su estatus de no inmigrante mientras permanecen dentro de Estados Unidos.
El I-765, por su parte, corresponde a la solicitud de autorización de empleo y es utilizado por diferentes categorías de extranjeros que buscan obtener o renovar un EAD.
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La consecuencia práctica de una edición incorrecta puede ser importante: cuando USCIS establece que únicamente acepta una determinada versión, presentar una edición anterior puede terminar en el rechazo inicial del paquete.
Por eso, antes de presentar una solicitud conviene comprobar directamente en USCIS.gov la fecha de edición vigente, instrucciones, tarifa y dirección correspondiente al formulario.
Green Card: el I-485 cambia desde el 18 de septiembre
La atención se trasladará el 18 de septiembre al Formulario I-485, utilizado por personas elegibles para solicitar la residencia permanente mediante Ajuste de Estatus dentro de Estados Unidos.
El cambio coincide con la aplicación de criterios de carga pública que pueden considerar factores establecidos por la ley como edad, salud, situación familiar, bienes, recursos, situación financiera, educación y habilidades.
Esto no significa que recibir cualquier beneficio público provoque automáticamente la negación de una Green Card ni que todos los inmigrantes estén sometidos de la misma manera a esta causal.
Existen categorías y circunstancias legalmente exentas, por lo que el impacto depende del tipo de trámite y situación individual; la evaluación de carga pública tampoco descansa necesariamente en un solo factor.
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¿Qué ocurre si USCIS rechaza un formulario desactualizado?
Uno de los mayores problemas es que un paquete rechazado inicialmente no produce el mismo efecto que una solicitud correctamente aceptada, algo especialmente sensible cuando existen fechas límite.
En un Ajuste de Estatus sujeto al Boletín de Visas, un retraso puede volverse particularmente delicado si posteriormente ocurre una retrogression y la fecha de prioridad deja de estar disponible.
Para quienes presentan un I-539 cerca del vencimiento de su estadía autorizada, perder tiempo por un rechazo también puede generar consecuencias migratorias que dependerán de las circunstancias particulares del caso.
Con el I-765, un rechazo puede igualmente retrasar la obtención del recibo y el procesamiento de una autorización laboral; USCIS mantiene reglas diferentes según la categoría específica del permiso solicitado.
Un formulario guardado puede convertirse en un problema
El riesgo más sencillo de evitar es utilizar automáticamente un PDF descargado semanas o meses atrás, especialmente cuando USCIS acaba de anunciar una nueva edición obligatoria.
Antes de firmar y enviar cualquier paquete, el solicitante debería verificar la página oficial del formulario correspondiente y confirmar edición, tarifa, documentación requerida y dirección de presentación.
También es importante distinguir entre rechazo y denegación: un rechazo normalmente ocurre antes de que USCIS acepte formalmente el caso, mientras una denegación corresponde a una decisión sobre una solicitud presentada.
Septiembre obliga así a prestar atención al calendario: para quienes preparan una Green Card, permiso de trabajo o cambio de estatus, utilizar la documentación vigente puede evitar retrasos innecesarios, apuntó el sitio de USCIS y ‘Diario Libre‘.