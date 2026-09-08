Mamdani revela archivos del 11-S y destina $34 millones para revelar qué sabía Nueva York

Nueva York comenzará a publicar más de 170,000 páginas sobre lo que las autoridades sabían de la contaminación alrededor de la Zona Cero tras los ataques del 11-S, según informó EFE.

Por qué importa: Los documentos podrían ayudar a víctimas a conocer detalles de su exposición y acceder a fondos de asistencia por enfermedades relacionadas con los atentados.

Archivos revelan qué sabía Nueva York sobre el aire tóxico

El alcalde Zohran Mamdani aseguró que los registros muestran qué sabía la ciudad sobre el aire tóxico, cuándo tuvo esa información y cómo respondió para limitar su responsabilidad.

Entre los hallazgos, señaló que se encontró amianto prácticamente en todos los lugares examinados después de los ataques.

El alcance: Esta será la primera publicación. La ciudad divulgará más documentos durante los próximos meses.

Miles de personas que vivieron, estudiaron o trabajaron cerca de la Zona Cero han desarrollado enfermedades durante los últimos 25 años.

Nueva York destina $34 millones a abrir la información

Mamdani destacó que su primer presupuesto incluye $34 millones para un portal público dedicado a explicar y documentar la respuesta de la ciudad al 11-S.