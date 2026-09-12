Trabajadores con visa podrían tener que salir de EE.UU. tras perder su empleo bajo nueva propuesta

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso un cambio migratorio que podría tener importantes consecuencias para miles de trabajadores extranjeros que pierdan su empleo en Estados Unidos.

La propuesta busca eliminar el periodo discrecional de hasta 60 días que actualmente permite a determinados titulares de visas de trabajo permanecer legalmente en el país después de finalizar su empleo, tiempo que puede ser utilizado para encontrar un nuevo patrocinador o buscar otra alternativa migratoria.

El proyecto fue publicado en el Federal Register bajo el título “Eliminating the Discretionary 60-Day Grace Period”.

DHS argumenta que el objetivo es volver a vincular de manera más directa el estatus migratorio de estas personas con el empleo o actividad que permitió originalmente su permanencia en Estados Unidos.

¿Qué visas serían afectadas?

La propuesta incluye a trabajadores bajo categorías H-1B, H-1B1, L-1, O-1, TN, E-1, E-2 y E-3, además de determinados familiares dependientes.

Sin embargo, hay una aclaración fundamental: el cambio todavía no está vigente.

Se trata de una propuesta de regla y, por lo tanto, el anuncio no significa que los trabajadores extranjeros que pierdan actualmente su empleo deban abandonar Estados Unidos inmediatamente.

Miles utilizan actualmente el periodo de gracia