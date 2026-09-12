Trabajadores con visa podrían tener que salir de EE.UU. tras perder su empleo bajo nueva propuesta
Publicado el12/09/2026 a las 10:32
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) propuso un cambio migratorio que podría tener importantes consecuencias para miles de trabajadores extranjeros que pierdan su empleo en Estados Unidos.
La propuesta busca eliminar el periodo discrecional de hasta 60 días que actualmente permite a determinados titulares de visas de trabajo permanecer legalmente en el país después de finalizar su empleo, tiempo que puede ser utilizado para encontrar un nuevo patrocinador o buscar otra alternativa migratoria.
El proyecto fue publicado en el Federal Register bajo el título “Eliminating the Discretionary 60-Day Grace Period”.
DHS argumenta que el objetivo es volver a vincular de manera más directa el estatus migratorio de estas personas con el empleo o actividad que permitió originalmente su permanencia en Estados Unidos.
¿Qué visas serían afectadas?
La propuesta incluye a trabajadores bajo categorías H-1B, H-1B1, L-1, O-1, TN, E-1, E-2 y E-3, además de determinados familiares dependientes.
Sin embargo, hay una aclaración fundamental: el cambio todavía no está vigente.
Se trata de una propuesta de regla y, por lo tanto, el anuncio no significa que los trabajadores extranjeros que pierdan actualmente su empleo deban abandonar Estados Unidos inmediatamente.
Miles utilizan actualmente el periodo de gracia
El análisis económico presentado por el propio DHS permite dimensionar el posible impacto de la medida.
La agencia calcula que aproximadamente 3,795 trabajadores de las categorías afectadas reciben cada año una nueva petición laboral presentada por otro empleador durante el periodo de gracia existente.
La enorme mayoría corresponde a trabajadores H-1B.
Según las estimaciones de DHS, aproximadamente 3,765 casos, equivalentes al 99.2% del total analizado, pertenecen a esa categoría.
Otro dato destacado es el nivel salarial de estos trabajadores. DHS determinó que el salario anual medio de los empleados H-1B incluidos en este grupo fue de aproximadamente $131,000 durante 2025.
¿Qué ocurriría al perder el empleo?
Actualmente, la disposición 8 CFR 214.1(l)(2) contempla un periodo discrecional de hasta 60 días para determinados trabajadores después de terminar su empleo.
La propuesta de DHS eliminaría esa disposición.
De aprobarse en los términos planteados, un trabajador tendría que abandonar Estados Unidos cuando deje de mantener el empleo o actividad que sustenta su clasificación migratoria, a menos que cuente con otra autorización legal que le permita permanecer en el país.
Esto podría tener un impacto especialmente importante entre los trabajadores H-1B, ya que reduciría considerablemente el margen disponible para conseguir un nuevo empleador dispuesto a patrocinarlos sin tener que abandonar Estados Unidos.
DHS reconoce posibles pérdidas económicas
La propia agencia reconoce que eliminar el periodo de gracia podría generar costos adicionales para algunos trabajadores.
Entre ellos aparecen posibles pérdidas de ingresos mientras la persona permanece fuera de Estados Unidos buscando otro empleo, además de gastos relacionados con boletos de avión, transporte, cancelación anticipada de contratos de vivienda y otras obligaciones derivadas de una salida del país antes de lo previsto.
También podría implicar que algunos trabajadores deban buscar un nuevo empleo desde el extranjero y posteriormente regresar a Estados Unidos una vez obtenida la autorización correspondiente.
La propuesta todavía puede cambiar
El proceso aún no ha concluido.
DHS recibirá comentarios públicos sobre la propuesta hasta el 10 de noviembre de 2026, antes de avanzar hacia una eventual regla definitiva.
Esto significa que el periodo de gracia de hasta 60 días continúa vigente por ahora y la propuesta podría ser modificada antes de que el gobierno tome una decisión final.
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