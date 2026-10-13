19 de octubre, fecha clave para el TPS de Ucrania: qué deben revisar quienes tienen permisos de trabajo
Publicado el 13/10/2026 a las 19:21
- USCIS mantiene una fecha clave.
- Algunos permisos reciben extensión documental.
- Prórroga legal genera dudas prácticas.
USCIS mantiene el 19 de octubre de 2026 como fecha final publicada para la designación del Estatus de Protección Temporal de Ucrania.
Sin embargo, esa fecha convive con una interpretación jurídica que sostiene que la protección se prorrogó automáticamente por seis meses.
La diferencia importa: el calendario publicado, la continuidad de la protección y los documentos para demostrar autorización laboral requieren atención por separado.
Por ello, presentar el vencimiento como una pérdida definitiva de protección para todos los beneficiarios omite una cuestión legal relevante.
A quiénes protege el TPS de Ucrania[caption id="attachment_1696649" align="alignnone" width="1200"] TPS de Ucrania: qué pasa con los permisos el 19 de octubre FOTO: EFE[/caption]
La extensión anunciada en enero de 2025 estableció un período de protección desde el 20 de abril de ese año hasta octubre de 2026.
El aviso federal calculó que aproximadamente 103.700 beneficiarios existentes podían reinscribirse, siempre que siguieran cumpliendo los requisitos del programa.
El TPS permite permanecer temporalmente en Estados Unidos y trabajar durante su vigencia; también protege a sus beneficiarios frente a la deportación.
Esta protección no concede automáticamente residencia permanente ni ciudadanía, y tampoco abarca a todos los ucranianos presentes en territorio estadounidense.
Permisos de trabajo: qué documentos extiende USCIS[caption id="attachment_1696651" align="alignnone" width="1200"] TPS de Ucrania: qué pasa con los permisos el 19 de octubre FOTO: EFE[/caption]
La agencia publicó instrucciones para extender determinados Documentos de Autorización de Empleo, conocidos como EAD, hasta el 19 de octubre de 2026.
Las medidas incluyen avisos para beneficiarios elegibles con documentos de categorías A12 o C19 que vencen antes de esa fecha.
USCIS envía las notificaciones por correo y también electrónicamente a quienes tienen una cuenta de myUSCIS, conforme a sus instrucciones.
Los trabajadores comprendidos pueden acreditar la extensión con su EAD y el aviso correspondiente; los empleadores deben aplicar las indicaciones para el formulario I-9.
Prórroga automática: por qué existe controversia
Victoria Shelegina, abogada de inmigración en Orlando, explicó a Spectrum News que la falta de una determinación dentro del plazo legal activaría una renovación semestral.
Ukraine Immigration Task Force sostiene igualmente que esa disposición extendió la designación hasta el 19 de abril de 2027.
Esa organización señala que la extensión opera por mandato legal, aunque continúa pendiente cómo USCIS documentará la autorización laboral correspondiente.
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La discrepancia impide equiparar sin matices la fecha impresa en una tarjeta con el final definitivo de todas las protecciones migratorias.
Familias en Florida enfrentan incertidumbre documental
Natalia Panchuk, residente de Orlando, relató a Spectrum News que encontró dificultades para renovar su licencia de conducir, cuyo vencimiento coincide con el plazo publicado.
También expresó preocupación por su empleo y los estudios de su hijo, mostrando cómo la incertidumbre afecta decisiones familiares antes de octubre.
Los beneficiarios deben revisar la categoría de su permiso, sus avisos de extensión y cualquier actualización oficial antes de comunicar una fecha a su empleador.
Cuando existan documentos contradictorios, una consulta con un abogado de inmigración o representante acreditado permitirá evaluar la situación individual y las opciones disponibles.
FUENTE: Clarin