USCIS mantiene una fecha clave.

Algunos permisos reciben extensión documental.

Prórroga legal genera dudas prácticas.

USCIS mantiene el 19 de octubre de 2026 como fecha final publicada para la designación del Estatus de Protección Temporal de Ucrania.

Sin embargo, esa fecha convive con una interpretación jurídica que sostiene que la protección se prorrogó automáticamente por seis meses.

La diferencia importa: el calendario publicado, la continuidad de la protección y los documentos para demostrar autorización laboral requieren atención por separado.

Por ello, presentar el vencimiento como una pérdida definitiva de protección para todos los beneficiarios omite una cuestión legal relevante.

A quiénes protege el TPS de Ucrania

[caption id="attachment_1696649" align="alignnone" width="1200"]TPS de Ucrania: qué pasa con los permisos el 19 de octubre FOTO: EFE[/caption]

La extensión anunciada en enero de 2025 estableció un período de protección desde el 20 de abril de ese año hasta octubre de 2026.

El aviso federal calculó que aproximadamente 103.700 beneficiarios existentes podían reinscribirse, siempre que siguieran cumpliendo los requisitos del programa.

El TPS permite permanecer temporalmente en Estados Unidos y trabajar durante su vigencia; también protege a sus beneficiarios frente a la deportación.

Esta protección no concede automáticamente residencia permanente ni ciudadanía, y tampoco abarca a todos los ucranianos presentes en territorio estadounidense.