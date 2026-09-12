Trump toca un tema explosivo en Irlanda: ¿qué desató su comentario?
Publicado el12/09/2026 a las 10:33
- Trump respalda Irlanda unificada
- Reino Unido marca distancia
- Reunificación requiere consultas
Donald Trump abrió este sábado un delicado debate político al declarar durante su visita a Irlanda que le gustaría ver una Irlanda unificada.
El presidente estadounidense fue más allá al pronosticar que la reunificación entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda “terminará sucediendo”.
La declaración supone una postura poco habitual desde Washington sobre un asunto marcado durante décadas por divisiones políticas, religiosas y territoriales.
Trump reconoció la sensibilidad del tema antes de posicionarse: “Bueno, no quiero causar problemas. Pero le diré que me encantaría verla unificada”.
Donald Trump apoya la reunificación de Irlanda
Trump se mete en un tema pantanoso durante su visita a Dublín y afirma que la unificación de Irlanda sería «fantástica» https://t.co/1SzVJuKfiP
— CNN en Español (@CNNEE) September 12, 2026
Irlanda del Norte continúa formando parte del Reino Unido, mientras los republicanos defienden históricamente su integración con la República de Irlanda.
En el otro extremo están los unionistas, que quieren mantener los vínculos constitucionales con Reino Unido y consideran que esa decisión corresponde a los norirlandeses.
Trump calificó una eventual reunificación como “un gran logro para todos” y sostuvo que “sería algo fantástico”.
También señaló al primer ministro irlandés Micheál Martin: “Aquí tienen al hombre adecuado para ponerlo en marcha”, aunque reconoció que Reino Unido tendría voz en el proceso.
El Acuerdo del Viernes Santo pone límites al escenario planteado por Trump
🗣️ Trump señala que sería «fantástica» la unificación de Irlanda: «No quiero causar ningún problema, pero me encantaría»https://t.co/pYlwdlAZso pic.twitter.com/KNX8HTCEL8
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La reunificación no puede producirse simplemente por voluntad de los gobiernos involucrados ni por el respaldo político expresado desde Washington.
El Acuerdo del Viernes Santo establece un mecanismo democrático para determinar cualquier cambio en el estatus constitucional de Irlanda del Norte.
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Para avanzar hacia la reunificación sería necesario obtener respaldo mayoritario en consultas celebradas tanto en el norte como en el sur.
Ese marco ayudó a poner fin a décadas de violencia sectaria durante el periodo conocido como “the Troubles” (el conflicto) y explica la sensibilidad de cualquier intervención externa.
Reino Unido y los unionistas responden a las declaraciones de Trump
«No quiero causar problemas, pero me encantaría ver a Irlanda unificada»
Junto a Micheál Martin, primer ministro de Irlanda, Donald Trump sostuvo que la unificación del país europeo «sucederá eventualmente» y afirmó: «El Reino Unido tendrá algo para decir al respecto». pic.twitter.com/gHKnC2JNGF
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La reacción británica llegó rápidamente y Downing Street recordó la posición expresada en agosto por el primer ministro Andy Burnham sobre una posible consulta fronteriza.
Burnham había asegurado que esa posibilidad está actualmente “fuera de la mesa”, aunque afirmó que respetaría “al 100 %” el Acuerdo del Viernes Santo.
Gavin Robinson, líder del Partido Unionista Democrático, también rechazó que actores externos puedan determinar el futuro constitucional de Irlanda del Norte.
“Será decidido por el pueblo de Irlanda del Norte, no por comentarios hechos en Londres, Dublín o Washington”, afirmó Robinson.
La visita de Trump ocurre a semanas de las elecciones en EEUU
Trump llegó a Irlanda para reunirse con líderes políticos y empresariales antes de asistir a un torneo celebrado en uno de sus campos de golf.
Su agenda incluye conversaciones con Micheál Martin sobre cooperación económica, oportunidades para empresas estadounidenses y diferentes asuntos internacionales de interés común.
La visita también ocurre pocas semanas antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y mientras Washington enfrenta nuevas tensiones internacionales.
Pero fue su intervención sobre Irlanda la que abrió un frente inesperado: “Creo que sería algo estupendo. Es decir, ¿cómo podría ser algo malo?”, afirmó Trump.