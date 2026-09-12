Trump toca un tema explosivo en Irlanda: ¿qué desató su comentario?

Trump respalda Irlanda unificada

Reino Unido marca distancia

Reunificación requiere consultas

Donald Trump abrió este sábado un delicado debate político al declarar durante su visita a Irlanda que le gustaría ver una Irlanda unificada.

El presidente estadounidense fue más allá al pronosticar que la reunificación entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda “terminará sucediendo”.

La declaración supone una postura poco habitual desde Washington sobre un asunto marcado durante décadas por divisiones políticas, religiosas y territoriales.

Trump reconoció la sensibilidad del tema antes de posicionarse: “Bueno, no quiero causar problemas. Pero le diré que me encantaría verla unificada”.

Donald Trump apoya la reunificación de Irlanda

Trump se mete en un tema pantanoso durante su visita a Dublín y afirma que la unificación de Irlanda sería «fantástica» https://t.co/1SzVJuKfiP — CNN en Español (@CNNEE) September 12, 2026

Irlanda del Norte continúa formando parte del Reino Unido, mientras los republicanos defienden históricamente su integración con la República de Irlanda.

En el otro extremo están los unionistas, que quieren mantener los vínculos constitucionales con Reino Unido y consideran que esa decisión corresponde a los norirlandeses.

Trump calificó una eventual reunificación como “un gran logro para todos” y sostuvo que “sería algo fantástico”.

También señaló al primer ministro irlandés Micheál Martin: “Aquí tienen al hombre adecuado para ponerlo en marcha”, aunque reconoció que Reino Unido tendría voz en el proceso.