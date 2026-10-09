Terremoto de magnitud 7.7 sacude Panamá: presidente pide calma tras daños y alerta de tsunami
Publicado el 09/10/2026 a las 18:11
- Terremoto de magnitud 7.7 sacude Panamá.
- Presidente pide calma ante fuertes réplicas.
- Cancelan alerta de tsunami en Pacífico
Terremoto en Panamá. Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre y provocó evacuaciones, daños en edificios y cortes de electricidad. El presidente José Raúl Mulino pidió mantener la calma y evitar la difusión de mensajes alarmistas mientras las autoridades evalúan las consecuencias del movimiento.
Según la agencia EFE, el mandatario solicitó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informar a la población sobre los efectos del terremoto.
Mulino también advirtió que "no se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden", en medio de la preocupación por las réplicas y los daños registrados en distintas provincias.
¿Dónde ocurrió el terremoto de magnitud 7.7 en Panamá?[caption id="attachment_1696085" align="alignnone" width="1200"] Decenas de personas permanecieron fuera de los edificios del centro financiero tras el fuerte movimiento telúrico. Foto: EFE.[/caption]
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro a unos 12 kilómetros de Tonosí, en el sur de Panamá, aproximadamente a 239 kilómetros de la capital.
El movimiento ocurrió a las 12:56 horas, tiempo local, a una profundidad de 10 kilómetros, según EFE. Inicialmente se reportó una magnitud de 7.6, posteriormente actualizada a 7.7.
El sismo también se sintió en ciudades de Costa Rica y Colombia. En Panamá, las autoridades comenzaron inspecciones para identificar posibles daños estructurales.
Evacúan edificios y reportan daños en varias provincias[caption id="attachment_1696084" align="alignnone" width="1200"] Decenas de personas permanecieron fuera de los edificios del centro financiero tras el fuerte movimiento telúrico. Foto: EFE.[/caption]
De acuerdo con France 24, Protección Civil reportó afectaciones en Herrera, Coclé, Veraguas y Los Santos, incluidas estructuras religiosas, edificios gubernamentales y carreteras.
En Penonomé se registraron daños en una catedral, el edificio de la Gobernación y el hotel Dos Continentes. También se reportó el colapso de la iglesia de San Atanasio, en Los Santos.
France 24 informó sobre varios heridos, mientras que EFE señaló que, al momento de su reporte, las autoridades panameñas todavía no habían confirmado oficialmente si existían víctimas mortales o personas lesionadas.
En Ciudad de Panamá, EFE constató evacuaciones preventivas en edificios del centro financiero. Algunas alarmas se activaron y los residentes permanecieron afuera sin autorización para regresar.
La calle 50, una de las principales avenidas capitalinas, se llenó de ciudadanos que esperaban información y permanecían atentos a nuevas réplicas.
Fuertes réplicas y suspensión de servicios[caption id="attachment_1696083" align="alignnone" width="1200"] Presidente pide mantener la calma: José Raúl Mulino ordenó movilizar a las instituciones de emergencia para evaluar los daños ocasionados por el terremoto. Foto: EFE.[/caption]
EFE reportó réplicas de magnitudes 6.1, 6.0 y 5.3. Por su parte, Infobae informó que el Instituto de Geociencias de Panamá había contabilizado más de 80 movimientos posteriores al terremoto principal.
El Aeropuerto Internacional de Tocumen suspendió temporalmente sus operaciones. También se interrumpieron servicios del metro y las clases del turno vespertino.
La empresa Naturgy reportó cortes eléctricos en seis provincias, mientras que la Autoridad del Canal de Panamá aseguró que sus operaciones continuaban con normalidad.
Cancelan alerta de tsunami y México ofrece apoyo
Videos de daños en estructuras en Penonomé luego del temblor de 7.2 grados. https://t.co/DS0Vg4ql1I
— La Prensa Panamá (@prensacom) October 9, 2026
El terremoto activó inicialmente advertencias de tsunami para varias costas del Pacífico, incluidas las de México, Colombia, Costa Rica, Ecuador y Perú.
Posteriormente, el sistema estadounidense de alerta de tsunamis canceló la amenaza. Chile también levantó una medida preventiva para la Isla de Pascua.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que no tenía reportes de ciudadanos mexicanos afectados y expresó su solidaridad con Panamá.
Mientras continúan las evaluaciones, el Gobierno panameño mantiene movilizados a sus equipos de emergencia y pide a la población seguir únicamente la información oficial.
Fuentes: Agencia EFE, France 24, El País e Infobae.