Terremoto de magnitud 7.7 sacude Panamá: presidente pide calma tras daños y alerta de tsunami

Terremoto de magnitud 7.7 sacude Panamá.

Presidente pide calma ante fuertes réplicas.

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Terremoto en Panamá. Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre y provocó evacuaciones, daños en edificios y cortes de electricidad. El presidente José Raúl Mulino pidió mantener la calma y evitar la difusión de mensajes alarmistas mientras las autoridades evalúan las consecuencias del movimiento.

Según la agencia EFE, el mandatario solicitó a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, y al Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informar a la población sobre los efectos del terremoto.

Mulino también advirtió que "no se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden", en medio de la preocupación por las réplicas y los daños registrados en distintas provincias.

¿Dónde ocurrió el terremoto de magnitud 7.7 en Panamá?

[caption id="attachment_1696085" align="alignnone" width="1200"]Decenas de personas permanecieron fuera de los edificios del centro financiero tras el fuerte movimiento telúrico. Foto: EFE.[/caption]

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro a unos 12 kilómetros de Tonosí, en el sur de Panamá, aproximadamente a 239 kilómetros de la capital.

El movimiento ocurrió a las 12:56 horas, tiempo local, a una profundidad de 10 kilómetros, según EFE. Inicialmente se reportó una magnitud de 7.6, posteriormente actualizada a 7.7.

El sismo también se sintió en ciudades de Costa Rica y Colombia. En Panamá, las autoridades comenzaron inspecciones para identificar posibles daños estructurales.