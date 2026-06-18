Ghana golpea al final y vence a Panamá
Publicado el17/06/2026 a las 17:30
Ghana consiguió una victoria agónica por 1-0 ante Panamá en su debut en el Mundial 2026, en un partido cerrado que se definió en la última jugada y que dejó sensaciones encontradas en ambos equipos.
El triunfo le permite a Ghana sumar tres puntos clave en un grupo competitivo, mientras que Panamá deja escapar una oportunidad tras haber sido superior en varios tramos.
Un gol en el último suspiro cambia todo
Cuando el empate parecía inevitable, Ghana encontró el premio en tiempo agregado.
Caleb Yirenkyi marcó el único gol del partido al minuto 95 tras una rápida transición ofensiva. La jugada nació de un error de Panamá en ataque y terminó en una contra letal que definió el encuentro.
Ese tanto rompió un duelo que, hasta ese momento, había sido uno de los más cerrados del torneo.
Los cambios de Ghana fueron determinantes
El técnico de Ghana acertó con las modificaciones en el segundo tiempo.
Brandon Thomas-Asante, que ingresó desde el banquillo, fue clave en la jugada del gol. El delantero lideró el contraataque, superó a la defensa rival y asistió a Yirenkyi para el 1-0.
Dos jugadores que no comenzaron como titulares terminaron siendo los protagonistas del resultado.
Panamá dominó, pero falló en el momento clave
El conjunto canalero tuvo mejores momentos, especialmente en la primera mitad.
Panamá generó las ocasiones más claras del partido, pero no logró concretarlas. Esa falta de eficacia en los metros finales terminó siendo determinante.
Además, el equipo pagó caro un error en la jugada decisiva: un mal centro en ataque y una mala lectura defensiva dejaron expuesto al equipo en la transición que derivó en el gol.
La defensa y el arquero sostuvieron a Ghana
Ghana también construyó su victoria desde la resistencia.
El arquero Lawrence Ati Zigi fue clave en el primer tiempo al mantener el arco en cero con intervenciones importantes, aunque tuvo que ser sustituido por lesión al descanso.
El equipo africano supo aguantar en los momentos de presión y mantenerse en partido hasta encontrar su oportunidad.
Ghana buscará consolidar su buen inicio en la siguiente jornada, mientras Panamá está obligado a mejorar su definición si quiere seguir con vida en el torneo.
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