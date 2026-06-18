Ghana golpea al final y vence a Panamá

Ghana consiguió una victoria agónica por 1-0 ante Panamá en su debut en el Mundial 2026, en un partido cerrado que se definió en la última jugada y que dejó sensaciones encontradas en ambos equipos.

El triunfo le permite a Ghana sumar tres puntos clave en un grupo competitivo, mientras que Panamá deja escapar una oportunidad tras haber sido superior en varios tramos.

Un gol en el último suspiro cambia todo

Cuando el empate parecía inevitable, Ghana encontró el premio en tiempo agregado.

Caleb Yirenkyi marcó el único gol del partido al minuto 95 tras una rápida transición ofensiva. La jugada nació de un error de Panamá en ataque y terminó en una contra letal que definió el encuentro.

Ese tanto rompió un duelo que, hasta ese momento, había sido uno de los más cerrados del torneo.

Los cambios de Ghana fueron determinantes

El técnico de Ghana acertó con las modificaciones en el segundo tiempo.