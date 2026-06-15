España decepciona en su debut y empata ante Cabo Verde
Publicado el15/06/2026 a las 10:02
España no logró romper el cero en su estreno en el Mundial 2026 y dejó escapar puntos clave tras empatar 0-0 frente a Cabo Verde en Atlanta, en un partido donde dominó ampliamente, pero sin efectividad.
El resultado complica el inicio de la Roja en el torneo, especialmente tras generar múltiples ocasiones sin poder concretar, lo que deja dudas de cara a los próximos partidos del grupo.
Dominio total, pero sin gol
España fue protagonista desde el inicio, controlando la posesión y acumulando llegadas al área rival. Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales impidió que pudiera traducir ese dominio en el marcador.
Durante el partido, el equipo generó numerosas oportunidades claras, incluyendo remates de Oyarzabal, Ferran Torres y Pedri, pero ninguna logró superar la resistencia defensiva rival.
Incluso en la primera mitad, el conjunto español registró 13 remates, aunque solo cuatro fueron a portería, reflejando la falta de contundencia.
Vozinha, figura inesperada
El portero de Cabo Verde, Vozinha, se convirtió en el gran protagonista del encuentro al frenar cada intento de España.
Sus intervenciones fueron decisivas, especialmente en acciones claras dentro del área, donde evitó el gol en varias ocasiones y sostuvo el empate hasta el final del partido.
En los minutos finales, el arquero volvió a responder ante los intentos desesperados de España, consolidándose como la figura del encuentro.
Intentos hasta el último segundo
En el cierre del partido, España aumentó la presión en busca del gol, generando jugadas peligrosas con Lamine Yamal y Dani Olmo como protagonistas.
Una de las más claras llegó en los últimos minutos, cuando Oyarzabal tuvo la oportunidad de marcar, pero su remate fue desviado por la defensa.
También hubo una última opción desde el córner en el tiempo añadido, pero el equipo no logró concretar.
Un empate que deja dudas
El 0-0 final refleja un partido en el que España fue superior en el juego, pero no en el resultado.
Cabo Verde, bien organizado defensivamente, resistió todos los intentos y estuvo cerca incluso de sorprender en alguna contra.
España deberá corregir su falta de eficacia si quiere avanzar con tranquilidad en el torneo, mientras que Cabo Verde suma un punto valioso en su debut.
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