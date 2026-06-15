España decepciona en su debut y empata ante Cabo Verde

España no logró romper el cero en su estreno en el Mundial 2026 y dejó escapar puntos clave tras empatar 0-0 frente a Cabo Verde en Atlanta, en un partido donde dominó ampliamente, pero sin efectividad.

El resultado complica el inicio de la Roja en el torneo, especialmente tras generar múltiples ocasiones sin poder concretar, lo que deja dudas de cara a los próximos partidos del grupo.

Dominio total, pero sin gol

España fue protagonista desde el inicio, controlando la posesión y acumulando llegadas al área rival. Sin embargo, la falta de precisión en los metros finales impidió que pudiera traducir ese dominio en el marcador.

Durante el partido, el equipo generó numerosas oportunidades claras, incluyendo remates de Oyarzabal, Ferran Torres y Pedri, pero ninguna logró superar la resistencia defensiva rival.

Incluso en la primera mitad, el conjunto español registró 13 remates, aunque solo cuatro fueron a portería, reflejando la falta de contundencia.

Vozinha, figura inesperada

El portero de Cabo Verde, Vozinha, se convirtió en el gran protagonista del encuentro al frenar cada intento de España.