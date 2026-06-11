México arranca el Mundial 2026 con triunfo ante Sudáfrica

México debutó en el Mundial 2026 con una victoria contundente en el Estadio Azteca, en un partido que combinó goles, tensión y un ambiente que marcó el inicio del torneo.

El triunfo no solo le da tres puntos al equipo dirigido por Javier Aguirre, sino que también envía un mensaje fuerte en el arranque del torneo jugando como local.

México responde con goles en una inauguración histórica

El combinado mexicano superó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en un estadio completamente lleno y con una afición volcada con su equipo.

Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron la diferencia en un encuentro donde México supo aprovechar sus oportunidades frente al arco rival.

El resultado permitió al “Tri” comenzar con el pie derecho en una noche que quedará registrada como una de las inauguraciones más intensas del torneo.

Un partido marcado por la tensión y las expulsiones

Más allá del marcador, el encuentro estuvo cargado de fricción desde los primeros minutos.