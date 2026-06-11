México arranca el Mundial 2026 con triunfo ante Sudáfrica
Publicado el11/06/2026 a las 12:21
México debutó en el Mundial 2026 con una victoria contundente en el Estadio Azteca, en un partido que combinó goles, tensión y un ambiente que marcó el inicio del torneo.
El triunfo no solo le da tres puntos al equipo dirigido por Javier Aguirre, sino que también envía un mensaje fuerte en el arranque del torneo jugando como local.
México responde con goles en una inauguración histórica
El combinado mexicano superó 2-0 a Sudáfrica en el partido inaugural de la Copa del Mundo 2026, en un estadio completamente lleno y con una afición volcada con su equipo.
Los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez marcaron la diferencia en un encuentro donde México supo aprovechar sus oportunidades frente al arco rival.
El resultado permitió al “Tri” comenzar con el pie derecho en una noche que quedará registrada como una de las inauguraciones más intensas del torneo.
Un partido marcado por la tensión y las expulsiones
Más allá del marcador, el encuentro estuvo cargado de fricción desde los primeros minutos.
El árbitro tuvo que intervenir en varias ocasiones, lo que terminó reflejándose en tres tarjetas rojas durante el partido.
Por el lado de Sudáfrica, Siphesihle Sithole y Themba Zwane fueron expulsados por juego brusco, mientras que México también sufrió la baja de César Montes.
Estas decisiones condicionaron el desarrollo del juego, obligando a ambos equipos a reorganizarse en distintos tramos del segundo tiempo.
México toma el control del grupo desde el inicio
A pesar de las expulsiones y la intensidad del partido, el equipo de Javier Aguirre logró mantener el control del marcador.
La victoria coloca a México como líder temprano de su grupo, además de generar confianza en un equipo que busca aprovechar la localía en esta Copa del Mundo.
El ambiente en el Estadio Azteca reflejó la importancia del resultado, con una celebración que se extendió más allá del silbatazo final.
México afrontará sus próximos compromisos con el impulso de este triunfo inicial, en un grupo que apenas comienza a definirse.
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