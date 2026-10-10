“El desastre es grande”: Panamá reporta edificios colapsados tras terremoto de 7.7 y EE.UU. moviliza ayuda
Publicado el 09/10/2026 a las 22:04
El presidente José Raúl Mulino advierte sobre graves daños en carreteras y edificios. Washington prepara asistencia, mientras las autoridades evalúan las consecuencias del sismo.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, advirtió este viernes que su país enfrenta un desastre de gran magnitud tras un terremoto de 7.7.
- Por qué importa: El sismo dejó infraestructura destruida y edificios colapsados, mientras Estados Unidos anunció la movilización de recursos para apoyar las labores de emergencia.
Terremoto de 7.7 en Panamá deja edificios y carreteras colapsadas
ÚLTIMA HORA | Se registran severos daños en varias regiones de Panamá tras potente terremoto: El Servicio Geológico de EEUU actualizó a 7,7 la magnitud del sismo. https://t.co/HxMBmhE3IA https://t.co/lG0R8sg797
— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 9, 2026
El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, según la información difundida.
El terremoto afectó principalmente el suroeste panameño, donde las autoridades comenzaron a evaluar daños en carreteras, edificios públicos y otras construcciones.
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"El desastre que estamos enfrentando es grande", declaró Mulino ante la prensa al describir la situación que atraviesa el país centroamericano.
El mandatario también confirmó que existen carreteras "totalmente colapsadas", una situación que representa un obstáculo para las operaciones de emergencia.
- El dato: La magnitud reportada fue de 7.7 y, según los primeros informes proporcionados, todavía no se habían registrado víctimas mortales.
Hotel, iglesia y gobernación se derrumban en Penonomé
Uno de los lugares más afectados fue Penonomé, donde varias construcciones sufrieron daños graves como consecuencia del fuerte movimiento sísmico.
Según constató EFE durante un recorrido con rescatistas, un hotel de tres pisos colapsó tras el terremoto.
La destrucción también alcanzó una iglesia y el edificio de la gobernación de Coclé, ambos ubicados en la misma ciudad.
Pese a la gravedad de los derrumbes, durante ese recorrido no se habían reportado muertos ni heridos en las estructuras inspeccionadas.
- El balance preliminar: Tres construcciones destacadas entre los daños reportados en Penonomé: un hotel, una iglesia y la sede de la gobernación provincial.
- La diferencia: La ausencia inicial de víctimas reportadas no equivale a un balance definitivo de toda la emergencia.
Marco Rubio anuncia ayuda de Estados Unidos para Panamá
I am closely monitoring reports of the earthquake in southern Panama. The United States stands with the people of Panama.
At the request of the Panamanian government, the State Department is rapidly mobilizing resources and personnel to assist.
Our consular affairs hotline is available 24/7 for affected Americans in need of support at +1-202-501-4444 from abroad and +1-888-407-4747 from the U.S. and Canada.
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 9, 2026
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que Washington moviliza personal y recursos para responder a la emergencia sísmica.
La asistencia fue solicitada por el Gobierno panameño y se coordina directamente con las autoridades responsables de atender las consecuencias del terremoto.
"Estados Unidos apoya al pueblo panameño", escribió Rubio en su cuenta oficial de X, al expresar solidaridad con la población afectada.
El funcionario aseguró que sigue de cerca los informes sobre el desastre y compartió una línea consular para atender consultas relacionadas con la emergencia.
- La ayuda: El Departamento de Estado anunció la movilización de recursos y personal, pero todavía no precisó cantidades, equipos ni fechas de llegada.
¿Qué sigue tras el terremoto que golpeó Panamá?
Las autoridades panameñas enfrentan el desafío de determinar el alcance de los daños mientras continúan las tareas de atención y evaluación.
Las carreteras destruidas constituyen uno de los principales problemas identificados públicamente por Mulino, debido a su importancia para conectar las zonas afectadas.
Por ahora, tampoco se ha detallado cuántas personas resultaron desplazadas ni cuántos edificios adicionales presentan daños estructurales.
La atención permanece centrada en las comunidades afectadas y en concretar la asistencia internacional anunciada, mientras se conoce un balance más completo.
- Qué sigue: Precisar los daños, actualizar la información sobre posibles víctimas y conocer el alcance de los recursos estadounidenses destinados a Panamá.
Fuente: El Universal.