“El desastre es grande”: Panamá reporta edificios colapsados tras terremoto de 7.7 y EE.UU. moviliza ayuda

El presidente José Raúl Mulino advierte sobre graves daños en carreteras y edificios. Washington prepara asistencia, mientras las autoridades evalúan las consecuencias del sismo.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, advirtió este viernes que su país enfrenta un desastre de gran magnitud tras un terremoto de 7.7.

- Por qué importa: El sismo dejó infraestructura destruida y edificios colapsados, mientras Estados Unidos anunció la movilización de recursos para apoyar las labores de emergencia.

Terremoto de 7.7 en Panamá deja edificios y carreteras colapsadas

ÚLTIMA HORA | Se registran severos daños en varias regiones de Panamá tras potente terremoto: El Servicio Geológico de EEUU actualizó a 7,7 la magnitud del sismo. https://t.co/HxMBmhE3IA https://t.co/lG0R8sg797 — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) October 9, 2026

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 10 kilómetros de Pitaloza Arriba, en la provincia de Herrera, según la información difundida.

El terremoto afectó principalmente el suroeste panameño, donde las autoridades comenzaron a evaluar daños en carreteras, edificios públicos y otras construcciones.

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"El desastre que estamos enfrentando es grande", declaró Mulino ante la prensa al describir la situación que atraviesa el país centroamericano.

El mandatario también confirmó que existen carreteras "totalmente colapsadas", una situación que representa un obstáculo para las operaciones de emergencia.

- El dato: La magnitud reportada fue de 7.7 y, según los primeros informes proporcionados, todavía no se habían registrado víctimas mortales.