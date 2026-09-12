ICE habría usado un disfraz de electricista para arrestar a un hombre en Phoenix: ¿hasta dónde pueden llegar los agentes?
Publicado el12/09/2026 a las 11:25
- ICE es señalado en Phoenix
- Familia cuestiona el operativo
- Táctica genera dudas legales
La detención de Édgar Martínez, de 33 años, en Phoenix abrió interrogantes sobre las tácticas que agentes de ICE pueden utilizar para acercarse a inmigrantes.
Su esposa, Marisol López, aseguró a Univision que los oficiales llegaron el 15 de agosto con una apariencia que podía confundirse con trabajadores de servicios eléctricos.
Según López, los hombres manipularon una caja eléctrica y afirmaron que realizaban trabajos cerca de la vivienda, ubicada en el área de 83rd Avenue y Lower Buckeye.
La mujer sostiene que la familia incluso perdió temporalmente la electricidad antes de que Martínez fuera detenido en el patio de su casa.
- ¿Por qué importa?: cuestionan tácticas de ICE.
- El dato: Martínez tiene 33 años.
- El proceso: simularon trabajos eléctricos.
- ¿Qué pueden hacer?: conocer sus derechos básicos.
ICE habría usado disfraz de electricista para arrestar a hombre
Federal immigration agents arrested thirty-three year-old Edgar Martínez in Phoenix after reportedly posing as electricians and cutting power to draw him outside.
His partner claims they never displayed a warrant.
The message is clear: 𝘥𝘦𝘤𝘦𝘱𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘵𝘢𝘤𝘵𝘪𝘤𝘴… pic.twitter.com/dNVI9Zlz1r
— Rhein Amacher (@RheinAmacher) September 11, 2026
“Él venía con un chaleco que se parecía como de construcción o de servicios, o sea, no tiene nada que ver”, explicó López sobre uno de los hombres.
La mujer contó que acababa de regresar de trabajar cuando descubrió que su vivienda estaba sin electricidad, una situación que vinculó con el operativo.
“Sí nos cortaron el servicio”, afirmó López al describir lo ocurrido antes de que los agentes procedieran con la detención de su esposo.
La familia también sostiene que los oficiales no mostraron una orden judicial antes del arresto, un señalamiento que coloca el procedimiento bajo cuestionamiento.
La entrada a una vivienda tiene límites legales importantes
Agentes de ICE se habrían vestido como electricistas para detener a un hombre en el patio de su casa en Phoenix, Arizona.https://t.co/XHhAfolJif
— N+ UNIVISION (@nmasunivision) September 10, 2026
La Cuarta Enmienda protege a las personas en Estados Unidos frente a registros y detenciones irrazonables, aunque cada operativo debe analizarse según sus circunstancias específicas.
La ACLU explica que una orden administrativa de inmigración no equivale automáticamente a una orden judicial que permita ingresar a una vivienda sin consentimiento.
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Por ello, una diferencia fundamental está entre detener a una persona en un espacio exterior y entrar físicamente al interior de una residencia para efectuar el arresto.
El relato de López señala que Martínez fue detenido en el patio, pero la información proporcionada no precisa cómo llegó hasta allí ni si hubo consentimiento previo.
Las tácticas de engaño de ICE ya enfrentaron cuestionamientos
El supuesto uso de una apariencia de trabajadores eléctricos tampoco sería una controversia completamente nueva alrededor de las operaciones de agentes migratorios.
La ACLU ha documentado anteriormente casos donde agentes presuntamente utilizaron identidades o motivos distintos para acercarse a inmigrantes o lograr que salieran de sus viviendas.
Estas estrategias han provocado disputas sobre dónde termina una técnica de investigación y dónde podría comenzar una vulneración de derechos constitucionales.
La abogada Alma Rosa Nieto, quien no representa a Martínez, consideró que situaciones de este tipo podrían terminar sometidas al escrutinio de los tribunales.
El caso de Phoenix podría abrir una nueva disputa
“Esta administración se ha caracterizado por una violación de derechos humanos, civiles y de tácticas no transparentes”, afirmó Nieto en declaraciones difundidas por Univision.
Por ahora, el señalamiento sobre el supuesto disfraz y la manipulación de la instalación eléctrica corresponde al relato de la esposa y debe presentarse como una acusación.
El caso pone nuevamente el foco sobre las tácticas utilizadas durante operativos migratorios y los límites que existen cuando los agentes se acercan a una residencia.
Ante un operativo, organizaciones como la ACLU recomiendan conocer la diferencia entre una orden administrativa y una judicial y evitar firmar documentos que no se comprendan.
Fuentes: Univision, La Opinión.