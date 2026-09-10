USCIS endurece las entrevistas de asilo: faltar puede llevar tu caso ante un juez
Publicado el10/09/2026 a las 17:00
- USCIS endurece las reglas
- Plazo baja a 10 días
- Caso puede llegar a corte
USCIS endureció las reglas para reprogramar una entrevista de asilo afirmativo y redujo considerablemente el margen para justificar una ausencia.
Desde el 21 de agosto de 2026, el solicitante que necesite cambiar la cita debe demostrar una “circunstancia excepcional”, un estándar más exigente que el utilizado anteriormente.
El cambio afecta a quienes tienen una solicitud de asilo afirmativo pendiente ante USCIS, incluso cuando cuentan con otro estatus migratorio vigente en Estados Unidos.
Las consecuencias pueden ser importantes: dependiendo de la situación migratoria, faltar sin una justificación aceptada puede provocar que USCIS deseche la solicitud o remita el caso a un juez de inmigración.
¿Por qué importa?: arriesga el caso.
El dato: hay solo 10 días.
El proceso: exige pruebas documentales.
¿Qué pueden hacer?: actuar antes de faltar.
¿Qué acepta USCIS para reprogramar una entrevista de asilo?
USCIS explica que las circunstancias excepcionales deben corresponder a hechos fuera del control del solicitante y evalúa individualmente cada petición.
Entre los ejemplos establecidos aparecen el maltrato o crueldad extrema, una enfermedad grave y la muerte de determinados familiares, aunque la lista no necesariamente se limita a esos casos.
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La persona debe presentar una explicación escrita acompañada de evidencia, que puede incluir expedientes médicos, reportes policiales o certificados de nacimiento o defunción.
Los documentos redactados en otro idioma deben acompañarse de una traducción certificada al inglés, por lo que reunir las pruebas con anticipación puede resultar determinante.
El plazo de 10 días que puede cambiar el caso de asilo
🚨 USCIS Update: New Rules for Rescheduling Asylum Biometrics
As of August 21, 2026, USCIS has new procedures for applicants who filed Form I-589 (affirmative asylum) and need to reschedule a biometric services appointment.
If you miss your biometrics appointment, you must…
— Manas Muratbekov (@MuratbekovLaw) September 9, 2026
Quien sabe que no podrá acudir puede solicitar el cambio antes de la entrevista; si USCIS acepta la justificación, enviará una nueva fecha, hora y lugar.
Si la agencia rechaza esa petición previa, el solicitante deberá acudir a la entrevista originalmente programada para evitar las consecuencias asociadas con una ausencia.
El escenario se vuelve más delicado cuando la persona simplemente falta: desde la fecha de la entrevista dispone de 10 días calendario para entregar su explicación y las pruebas correspondientes.
USCIS puede solicitar documentación adicional y advierte que una ausencia o reprogramación también puede repercutir en los tiempos relacionados con un permiso de trabajo basado en el asilo pendiente.
¿Qué pasa si USCIS rechaza la justificación?
Si transcurre el plazo sin demostrar circunstancias excepcionales, USCIS puede desechar la solicitud de asilo cuando la persona mantiene un estatus migratorio legal vigente.
Cuando el solicitante carece de estatus legal, la agencia puede remitir el expediente a un juez de inmigración sin que haya ocurrido previamente la entrevista de asilo afirmativo.
En casos de personas con parole, USCIS determinará individualmente si mantiene esa situación o la termina y remite posteriormente el expediente ante la corte migratoria.
El cambio sustituyó el margen anterior de aproximadamente 45 días bajo el criterio de “buena causa”, según International Legal and Business Services Group; AILA también reportó la eliminación del aviso previo de inasistencia.
¿Por qué ahora faltar a la cita tiene más consecuencias?
La modificación fue anunciada el 8 de julio y comenzó a aplicarse el 21 de agosto de 2026, según la información recopilada por AILA sobre el procedimiento.
Además, CLINIC ha advertido sobre otros cambios recientes que permiten, bajo determinadas circunstancias, que oficiales de asilo remitan expedientes a la corte migratoria sin realizar primero una entrevista.
Por eso, quien necesite reprogramar debería presentar la solicitud antes de su cita y conservar copias de las explicaciones, pruebas y traducciones entregadas a USCIS.
Quien ya haya faltado debe prestar especial atención al plazo de 10 días y considerar orientación jurídica individualizada, porque las consecuencias dependen del expediente y de su situación migratoria.
Fuentes: UnoTv, USCIS.