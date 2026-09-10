USCIS endurece las entrevistas de asilo: faltar puede llevar tu caso ante un juez

USCIS endurece las reglas

Plazo baja a 10 días

Caso puede llegar a corte

USCIS endureció las reglas para reprogramar una entrevista de asilo afirmativo y redujo considerablemente el margen para justificar una ausencia.

Desde el 21 de agosto de 2026, el solicitante que necesite cambiar la cita debe demostrar una “circunstancia excepcional”, un estándar más exigente que el utilizado anteriormente.

El cambio afecta a quienes tienen una solicitud de asilo afirmativo pendiente ante USCIS, incluso cuando cuentan con otro estatus migratorio vigente en Estados Unidos.

Las consecuencias pueden ser importantes: dependiendo de la situación migratoria, faltar sin una justificación aceptada puede provocar que USCIS deseche la solicitud o remita el caso a un juez de inmigración.

¿Por qué importa?: arriesga el caso.

El dato: hay solo 10 días.

El proceso: exige pruebas documentales.

¿Qué pueden hacer?: actuar antes de faltar.

¿Qué acepta USCIS para reprogramar una entrevista de asilo?

USCIS explica que las circunstancias excepcionales deben corresponder a hechos fuera del control del solicitante y evalúa individualmente cada petición.

Entre los ejemplos establecidos aparecen el maltrato o crueldad extrema, una enfermedad grave y la muerte de determinados familiares, aunque la lista no necesariamente se limita a esos casos.

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La persona debe presentar una explicación escrita acompañada de evidencia, que puede incluir expedientes médicos, reportes policiales o certificados de nacimiento o defunción.

Los documentos redactados en otro idioma deben acompañarse de una traducción certificada al inglés, por lo que reunir las pruebas con anticipación puede resultar determinante.