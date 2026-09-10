Denver demanda al Gobierno por agentes de ICE en centros de votación: ¿pueden entrar armados?

Denver lleva caso a tribunales

Demanda cuestiona presencia de ICE

Gobierno niega patrullajes electorales

La ciudad de Denver, Colorado, y organizaciones de derechos civiles llevaron al Gobierno de Donald Trump a los tribunales por un asunto que toca inmigración y elecciones: la presencia de agentes federales armados en centros de votación.

La demanda presentada este jueves busca impedir que agentes de inmigración ejecuten órdenes judiciales en esos lugares, bajo el argumento de que su presencia podría intimidar a ciudadanos y alejarlos de las urnas.

El litigio señala al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y al director interino de ICE, David Venturella, por permitir, según los demandantes, acciones de aplicación de leyes migratorias civiles en instalaciones electorales.

El Gobierno sostiene una posición diferente: Mullin aseguró la semana pasada que ICE no está patrullando centros de votación y que sus agentes solo acudirían ante una amenaza contra las instalaciones o para ejecutar una orden judicial.

¿Por qué la presencia de ICE en centros de votación llega a tribunales?

The lawsuit centers its main argument around a Civil War-era law that prohibits federal officials from placing “armed men” where an election is being held. ⬇️ pic.twitter.com/LurLb6ybOX — Denver7 News (@DenverChannel) September 10, 2026

¿Por qué importa?: Los demandantes sostienen que ver agentes federales armados cerca de las urnas podría disuadir a ciudadanos, especialmente en comunidades hispanas, de ejercer su derecho al voto.

El dato: La demanda cita incidentes ocurridos desde la primavera en Texas y Nueva York como evidencia de que el conflicto no es únicamente hipotético.

El proceso: Un tribunal federal de Washington deberá analizar la petición para restringir las actuaciones de agentes migratorios armados en lugares donde se desarrollan elecciones.

¿Qué pueden hacer?: Los ciudadanos pueden consultar previamente su centro de votación y las instrucciones oficiales de las autoridades electorales locales para conocer dónde y cómo emitir su voto.

Uno de los argumentos centrales del litigio se apoya en una ley federal que limita la presencia de personal militar u otros agentes armados en lugares donde se celebran elecciones generales o especiales.

Según el texto citado por los demandantes, existe una excepción cuando esa presencia resulte necesaria para repeler a enemigos armados de Estados Unidos.

La disputa, por tanto, no gira únicamente alrededor de las operaciones migratorias, sino sobre hasta dónde puede llegar la actuación de agentes federales armados dentro o alrededor de espacios destinados a votar.

Será el tribunal el que determine si las actuaciones cuestionadas están amparadas por la ley o si deben imponerse límites adicionales durante el proceso electoral.