Miami elimina audiencias virtuales de inmigración: el cambio que puede poner casos en riesgo

Audiencias de inmigración en Miami

Comparecencia presencial gana importancia

Faltar puede afectar el caso

La Corte de Inmigración de Miami dejó de realizar de forma general las audiencias virtuales desde el 8 de septiembre, un cambio que obliga a muchos inmigrantes con procesos pendientes a prepararse para comparecer personalmente ante un juez.

Dicha medida alcanza a personas con procedimientos migratorios abiertos, incluidos solicitantes de asilo, y llega mientras el tribunal enfrenta una enorme acumulación de expedientes.

Noticias Telemundo reportó que la corte tiene cerca de 290,000 casos pendientes relacionados con procesos de deportación y solicitudes de asilo, una carga que ayuda a explicar las largas filas registradas tras el cambio.

La modificación no significa que una solicitud de asilo sea rechazada automáticamente, pero sí cambia una parte fundamental del proceso: cómo debe presentarse la persona ante el tribunal.

Audiencias de inmigración en Miami pasan a ser presenciales

Hasta ahora, determinadas comparecencias podían realizarse mediante Webex, evitando que el inmigrante tuviera que trasladarse físicamente al tribunal.

Con el nuevo escenario, quienes tengan una audiencia programada deben comprobar cuidadosamente si su comparecencia será presencial y no asumir que un enlace utilizado anteriormente sigue siendo suficiente.

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La propia Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) advierte que, cuando una persona no sabe si su audiencia será presencial o por internet, debe comunicarse con la corte que lleva su proceso.

El tribunal de Miami se encuentra en 333 S. Miami Avenue, Suite 700, y permanece abierto al público de lunes a viernes, generalmente entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m., salvo feriados federales u otros cierres.