Miami elimina audiencias virtuales de inmigración: el cambio que puede poner casos en riesgo
Publicado el09/09/2026 a las 12:51
- Audiencias de inmigración en Miami
- Comparecencia presencial gana importancia
- Faltar puede afectar el caso
La Corte de Inmigración de Miami dejó de realizar de forma general las audiencias virtuales desde el 8 de septiembre, un cambio que obliga a muchos inmigrantes con procesos pendientes a prepararse para comparecer personalmente ante un juez.
Dicha medida alcanza a personas con procedimientos migratorios abiertos, incluidos solicitantes de asilo, y llega mientras el tribunal enfrenta una enorme acumulación de expedientes.
Noticias Telemundo reportó que la corte tiene cerca de 290,000 casos pendientes relacionados con procesos de deportación y solicitudes de asilo, una carga que ayuda a explicar las largas filas registradas tras el cambio.
La modificación no significa que una solicitud de asilo sea rechazada automáticamente, pero sí cambia una parte fundamental del proceso: cómo debe presentarse la persona ante el tribunal.
Audiencias de inmigración en Miami pasan a ser presenciales
Hasta ahora, determinadas comparecencias podían realizarse mediante Webex, evitando que el inmigrante tuviera que trasladarse físicamente al tribunal.
Con el nuevo escenario, quienes tengan una audiencia programada deben comprobar cuidadosamente si su comparecencia será presencial y no asumir que un enlace utilizado anteriormente sigue siendo suficiente.
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La propia Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) advierte que, cuando una persona no sabe si su audiencia será presencial o por internet, debe comunicarse con la corte que lleva su proceso.
El tribunal de Miami se encuentra en 333 S. Miami Avenue, Suite 700, y permanece abierto al público de lunes a viernes, generalmente entre las 8:00 a.m. y las 4:30 p.m., salvo feriados federales u otros cierres.
Faltar a la audiencia puede tener consecuencias graves
Uno de los mayores riesgos aparece cuando una persona no se presenta porque desconocía que su audiencia había cambiado de modalidad, fecha u horario.
EOIR establece que las personas en procedimientos migratorios deben asistir a sus audiencias, y la información de la próxima cita puede consultarse mediante su sistema automatizado o por teléfono.
Una ausencia puede provocar que el juez emita una orden de remoción en ausencia, aunque las consecuencias concretas dependen de las circunstancias particulares del expediente y de los requisitos establecidos por la ley.
El problema adquiere especial importancia por las llamadas “mega audiencias”, sesiones que permiten manejar numerosos expedientes y que abogados consultados por Noticias Telemundo describen como parte del esfuerzo por acelerar el procesamiento de casos.
Qué deben revisar quienes tienen un caso pendiente
El primer paso es comprobar nuevamente fecha, hora y lugar de la audiencia, incluso cuando la persona tenga documentación anterior que indicaba una comparecencia virtual.
EOIR mantiene disponible su sistema de información automatizada para consultar la próxima audiencia y también permite hacerlo mediante la línea 1-800-898-7180.
Quienes deban acudir al tribunal deberían considerar además el tiempo necesario para llegar al edificio y pasar los controles de seguridad, especialmente ante las filas observadas con el regreso masivo a las comparecencias presenciales.
Ante cambios inesperados, dudas sobre una audiencia o posibles consecuencias por no comparecer, resulta recomendable consultar a un abogado de inmigración o representante acreditado, ya que cada expediente puede tener circunstancias y opciones diferentes, según ‘Telemundo‘, ‘El Comercio‘ y ‘Univisión‘.
Esta información tiene fines periodísticos y educativos y no constituye asesoría legal. Cada caso migratorio es diferente; consulte con un abogado de inmigración o representante acreditado antes de tomar decisiones sobre su proceso.