ICE prepara 5,000 nuevas contrataciones mientras crecen dudas sobre los controles
Publicado el 03/10/2026 a las 17:25
- ICE busca 5,000 empleados
- Aumentaría 17% su plantilla
- Controles generan nuevas dudas
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara otra expansión de personal para reforzar las operaciones migratorias del gobierno de Donald Trump.
La agencia busca incorporar 5,000 nuevos empleados antes de terminar 2026, según fuentes familiarizadas con el plan citadas por medios estadounidenses.
La mayoría serían oficiales de deportación vinculados con arrestos, custodia de detenidos y gestión de expedientes migratorios, aunque también habría personal de apoyo.
El objetivo podría ampliar aproximadamente 17% la fuerza laboral de ICE, que ya superaba los 29,000 empleados durante el verano.
ICE busca 5000 empleados para reforzar sus operaciones
🇺🇸 ICE contratará a otros 5.000 empleados tras registrar cerca de 150.000 arrestos durante el verano, según The New York Times.
Desde la llegada de Trump, la agencia ha incorporado unos 8.000 trabajadores y ahora cuenta con alrededor de 29.000 empleados. pic.twitter.com/1x0WSJc5jd
— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 29, 2026
La expansión cuenta con nuevos recursos aprobados por el Congreso para fortalecer las operaciones migratorias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El crecimiento ocurre mientras la administración Trump mantiene como prioridad el aumento de arrestos, detenciones y deportaciones de personas sujetas a procedimientos migratorios.
Los nuevos oficiales podrían participar desde la localización y arresto de personas hasta su custodia y la administración de casos dentro del sistema migratorio.
Sin embargo, todavía no está claro si los 5,000 trabajadores estarán completamente capacitados y desplegados antes de diciembre o seguirán completando verificaciones.
Contrataciones de ICE reavivan dudas sobre los controles
ICE estaría planeando contratar hasta 5,000 agentes más para poder cumplir con sus cifras récord de arrestos y deportaciones, según adelanta el New York Times. https://t.co/9cVmW8ajw6
— Primer Impacto (@PrimerImpacto) September 30, 2026
La velocidad del reclutamiento vuelve a colocar bajo escrutinio los mecanismos utilizados para investigar los antecedentes de quienes ingresan a ICE.
Durante la expansión anterior surgieron cuestionamientos porque algunos trabajadores comenzaron sus funciones sin completar verificaciones requeridas, según reportes periodísticos.
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Posteriormente, algunos de esos empleados fueron separados de la agencia, mientras ICE continuó enfrentando un volumen elevado de investigaciones de antecedentes pendientes.
DHS ha sostenido que sus procesos mantienen los estándares requeridos y aseguró que la nueva campaña de contratación responde a los recursos adicionales destinados al departamento.
El reto de ICE: contratar rápido sin reducir los filtros
El desafío será incorporar miles de trabajadores mientras se cumplen procedimientos que pueden incluir revisión de antecedentes, huellas dactilares, polígrafo y otros controles.
Deborah Fleischaker, exjefa de gabinete interina de ICE durante la administración Biden, advirtió que realizar correctamente esas investigaciones requiere tiempo.
La nueva expansión también puede aumentar la capacidad operativa de ICE en comunidades donde la agencia mantiene actividades de arresto y aplicación de las leyes migratorias.
Para las familias inmigrantes, el anuncio no modifica por sí mismo su estatus legal, pero anticipa una estructura federal más amplia dedicada al cumplimiento migratorio.
Fuentes: La Nación, The New York Times.