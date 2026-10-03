ICE prepara 5,000 nuevas contrataciones mientras crecen dudas sobre los controles

ICE busca 5,000 empleados

Aumentaría 17% su plantilla

Controles generan nuevas dudas

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) prepara otra expansión de personal para reforzar las operaciones migratorias del gobierno de Donald Trump.

La agencia busca incorporar 5,000 nuevos empleados antes de terminar 2026, según fuentes familiarizadas con el plan citadas por medios estadounidenses.

La mayoría serían oficiales de deportación vinculados con arrestos, custodia de detenidos y gestión de expedientes migratorios, aunque también habría personal de apoyo.

El objetivo podría ampliar aproximadamente 17% la fuerza laboral de ICE, que ya superaba los 29,000 empleados durante el verano.

ICE busca 5000 empleados para reforzar sus operaciones

🇺🇸 ICE contratará a otros 5.000 empleados tras registrar cerca de 150.000 arrestos durante el verano, según The New York Times. Desde la llegada de Trump, la agencia ha incorporado unos 8.000 trabajadores y ahora cuenta con alrededor de 29.000 empleados. pic.twitter.com/1x0WSJc5jd — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 29, 2026

La expansión cuenta con nuevos recursos aprobados por el Congreso para fortalecer las operaciones migratorias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El crecimiento ocurre mientras la administración Trump mantiene como prioridad el aumento de arrestos, detenciones y deportaciones de personas sujetas a procedimientos migratorios.

Los nuevos oficiales podrían participar desde la localización y arresto de personas hasta su custodia y la administración de casos dentro del sistema migratorio.

Sin embargo, todavía no está claro si los 5,000 trabajadores estarán completamente capacitados y desplegados antes de diciembre o seguirán completando verificaciones.