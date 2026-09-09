¿ICE puede usar tu información del IRS? Tribunal frena polémica práctica de Trump

Una corte federal mantuvo bloqueado el mecanismo que permitió al IRS entregar miles de direcciones de contribuyentes a ICE para investigaciones migratorias.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. confirmó este martes una orden que impide al IRS continuar utilizando un procedimiento para compartir información tributaria con ICE, al concluir que probablemente viola la ley federal.

Por qué es importante: El fallo refuerza que presentar impuestos no elimina las protecciones de confidencialidad que la ley concede a los contribuyentes, incluidos los inmigrantes.

ICE pidió datos de 1.28 millones de contribuyentes

Ver este video en su propia página →

El alcance del intercambio fue considerable. ICE solicitó al IRS la última dirección conocida de 1.28 millones de personas durante el verano de 2025.

Antes de que un tribunal inferior frenara el procedimiento, el IRS ya había entregado 47,289 registros de contribuyentes a la agencia migratoria.

En números: ICE buscó información de 1.28 millones de personas y recibió registros correspondientes a aproximadamente 47,000.

El problema, según el tribunal, no es simplemente que dos agencias federales compartieran información, sino cómo se realizó ese intercambio.

La sección 6103 del Código de Rentas Internas protege la confidencialidad de la información tributaria y establece requisitos específicos para entregarla en determinadas investigaciones criminales.

La corte determinó que el procedimiento utilizado por IRS e ICE incumplió varias de esas condiciones.