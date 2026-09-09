¿ICE puede usar tu información del IRS? Tribunal frena polémica práctica de Trump
Publicado el09/09/2026 a las 07:22
Una corte federal mantuvo bloqueado el mecanismo que permitió al IRS entregar miles de direcciones de contribuyentes a ICE para investigaciones migratorias.
El Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. confirmó este martes una orden que impide al IRS continuar utilizando un procedimiento para compartir información tributaria con ICE, al concluir que probablemente viola la ley federal.
Por qué es importante: El fallo refuerza que presentar impuestos no elimina las protecciones de confidencialidad que la ley concede a los contribuyentes, incluidos los inmigrantes.
ICE pidió datos de 1.28 millones de contribuyentes
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El alcance del intercambio fue considerable. ICE solicitó al IRS la última dirección conocida de 1.28 millones de personas durante el verano de 2025.
Antes de que un tribunal inferior frenara el procedimiento, el IRS ya había entregado 47,289 registros de contribuyentes a la agencia migratoria.
- En números: ICE buscó información de 1.28 millones de personas y recibió registros correspondientes a aproximadamente 47,000.
El problema, según el tribunal, no es simplemente que dos agencias federales compartieran información, sino cómo se realizó ese intercambio.
La sección 6103 del Código de Rentas Internas protege la confidencialidad de la información tributaria y establece requisitos específicos para entregarla en determinadas investigaciones criminales.
La corte determinó que el procedimiento utilizado por IRS e ICE incumplió varias de esas condiciones.
El tribunal encontró fallas en las solicitudes de ICE
Una de las irregularidades más claras fue que ICE podía solicitar información sin proporcionar correctamente la dirección del contribuyente que buscaba.
El IRS llegó a responder solicitudes que incluían campos como “dirección desconocida”, “no proporcionada” o información incompleta, según la decisión judicial.
La corte también cuestionó los controles para comprobar que cada solicitud estuviera realmente vinculada con una investigación criminal autorizada.
- El dato: En las solicitudes sobre 1.28 millones de contribuyentes, ICE identificó a la misma persona como contacto para todos los casos.
Además, el tribunal señaló que ICE no proporcionó una razón suficientemente específica para explicar por qué los datos tributarios de cada persona eran relevantes para una investigación determinada.
El procedimiento, según los jueces, permitía revisar grandes cantidades de registros automáticamente sin garantizar individualmente el cumplimiento de las condiciones legales.
¿Qué significa para inmigrantes que presentan impuestos?
🌎 Internacionales | Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos confirmó el martes la decisión de un tribunal inferior que prohíbe a la agencia federal de recaudación de impuestos compartir información de los contribuyentes con las autoridades migratorias.…
— El Economista (@eleconomista) September 8, 2026
El fallo tiene especial relevancia para inmigrantes que declaran impuestos, incluidos quienes utilizan un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).
Sin embargo, existe una distinción importante: la decisión no establece que los 47,289 registros entregados pertenecieran específicamente a contribuyentes con ITIN.
- El límite: La sentencia tampoco prohíbe cualquier intercambio de información entre IRS e ICE.
La ley contempla excepciones que permiten compartir determinados datos para investigaciones criminales cuando la agencia solicitante cumple los requisitos establecidos por el Congreso.
Precisamente por eso, la corte mantuvo bloqueado el Data-Exchange Procedure, no toda posibilidad legal de cooperación entre las agencias.
DHS rechaza el fallo y defiende sus investigaciones
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) expresó su desacuerdo con la decisión y defendió la estrategia de la administración Trump.
Un portavoz dijo a Reuters que el departamento continuará utilizando “todas las herramientas legales disponibles” para localizar y deportar a inmigrantes con órdenes finales de expulsión.
- Qué sigue: El fallo mantiene suspendido el procedimiento utilizado para las entregas masivas de información y exige que cualquier intercambio respete las condiciones establecidas por la ley tributaria.
La decisión no crea una prohibición absoluta entre IRS e ICE.
Su alcance es más concreto: el Gobierno no puede utilizar el mecanismo cuestionado para eludir las protecciones de confidencialidad establecidas para los contribuyentes
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FUENTE: The Hill / Fox News / Justia