11-S: 25 años después del ataque que cambió a EE.UU., Bush lanza advertencia

El expresidente alerta sobre el aislacionismo mientras Estados Unidos recuerda a casi 3,000 víctimas y las decisiones que transformaron al país.

George W. Bush escuchaba a niños de segundo grado leer en una escuela de Florida cuando su jefe de gabinete se acercó y le susurró: “Un segundo avión impactó la segunda torre. Estados Unidos está bajo ataque”.

Por qué es importante: Veinticinco años después, Bush sostiene que EE.UU. corre el riesgo de olvidar una lección del 11-S: lo que ocurre fuera del país también puede amenazar su seguridad.

El segundo impacto confirmó que Estados Unidos estaba bajo ataque

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A las 8:46 a.m. del 11 de septiembre de 2001, el vuelo 11 de American Airlines impactó la Torre Norte del World Trade Center.

Diecisiete minutos después, el vuelo 175 golpeó la Torre Sur. El segundo impacto terminó con cualquier percepción de que se trataba de un accidente.

Bush ya conocía el primer choque cuando entró al aula de la escuela Emma E. Booker, en Sarasota. A las 9:05 a.m., Andrew Card le comunicó el segundo ataque.

El dato: Diecinueve miembros de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones. Los atentados dejaron cerca de 3,000 muertos.

Del Pentágono al vuelo 93: los minutos que cambiaron al país

La ofensiva continuó. A las 9:37 a.m., el vuelo 77 se estrelló contra el Pentágono, causando la muerte de sus 64 ocupantes y 125 personas en tierra.

A las 10:03 a.m., el vuelo 93 cayó cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que pasajeros y tripulantes enfrentaran a los secuestradores.

La FAA ordenó que todos los vuelos civiles aterrizaran. Las Torres Gemelas colapsaron y Estados Unidos entró en una nueva era de seguridad nacional.