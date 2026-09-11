11-S: 25 años después del ataque que cambió a EE.UU., Bush lanza advertencia
Publicado el11/09/2026 a las 06:30
El expresidente alerta sobre el aislacionismo mientras Estados Unidos recuerda a casi 3,000 víctimas y las decisiones que transformaron al país.
George W. Bush escuchaba a niños de segundo grado leer en una escuela de Florida cuando su jefe de gabinete se acercó y le susurró: “Un segundo avión impactó la segunda torre. Estados Unidos está bajo ataque”.
Por qué es importante: Veinticinco años después, Bush sostiene que EE.UU. corre el riesgo de olvidar una lección del 11-S: lo que ocurre fuera del país también puede amenazar su seguridad.
El segundo impacto confirmó que Estados Unidos estaba bajo ataque
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A las 8:46 a.m. del 11 de septiembre de 2001, el vuelo 11 de American Airlines impactó la Torre Norte del World Trade Center.
Diecisiete minutos después, el vuelo 175 golpeó la Torre Sur. El segundo impacto terminó con cualquier percepción de que se trataba de un accidente.
Bush ya conocía el primer choque cuando entró al aula de la escuela Emma E. Booker, en Sarasota. A las 9:05 a.m., Andrew Card le comunicó el segundo ataque.
- El dato: Diecinueve miembros de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones. Los atentados dejaron cerca de 3,000 muertos.
Del Pentágono al vuelo 93: los minutos que cambiaron al país
La ofensiva continuó. A las 9:37 a.m., el vuelo 77 se estrelló contra el Pentágono, causando la muerte de sus 64 ocupantes y 125 personas en tierra.
A las 10:03 a.m., el vuelo 93 cayó cerca de Shanksville, Pensilvania, después de que pasajeros y tripulantes enfrentaran a los secuestradores.
La FAA ordenó que todos los vuelos civiles aterrizaran. Las Torres Gemelas colapsaron y Estados Unidos entró en una nueva era de seguridad nacional.
- Lo que cambió: Los ataques desencadenaron la “guerra contra el terrorismo” y la invasión de Afganistán, conflicto que se prolongaría durante 20 años.
Bush advierte sobre una lección que considera olvidada
Esta semana, Bush reapareció públicamente para conectar aquel día con un debate actual: cuánto debe involucrarse Estados Unidos en los conflictos internacionales.
“Nuestra nación ocasionalmente atraviesa períodos aislacionistas”, dijo. Para el expresidente, pensar que los problemas externos no importan significa ignorar las lecciones del 11-S.
Bush también recordó que aquel 11 de septiembre comprendió que se había convertido en “un presidente en tiempos de guerra” y que su prioridad era proteger al país.
- La advertencia: Bush no planteó necesariamente enviar tropas al extranjero, pero defendió que EE.UU. respalde a quienes enfrentan gobiernos autoritarios.
El 25 aniversario enfrenta a una nueva generación con el 11-S
A quarter of a century has passed since September 11, 2001, when the peace of our Nation was shattered by terrorists.
Today, we remember the 2,977 precious lives taken from us, honor the heroes who answered the call, & keep their families in the heart of our Nation.
Above all, we must ensure the memory of 9/11 never fades, but is carried from one generation of Americans to the next.
We will never forget. 🇺🇸
— The White House (@WhiteHouse) September 11, 2026
El Memorial del 11-S conmemora este viernes el aniversario con la lectura de los nombres de las víctimas y momentos de silencio por los ataques, los derrumbes y el vuelo 93.
La fecha también plantea un desafío distinto: millones de estadounidenses eran demasiado jóvenes para recordar los atentados o nacieron después de 2001.
- 25 años después: El aniversario recuerda no solo a quienes murieron aquella mañana, sino también a las víctimas de enfermedades relacionadas con el 11-S.
Para una generación, el 11-S sigue siendo un recuerdo personal. Para otra, ya es historia.
La advertencia de Bush coloca nuevamente en discusión qué lecciones de aquel día deben permanecer.
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FUENTE: EFE / CBS News / The Center Square