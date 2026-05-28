EEUU ataca instalación militar iraní tras amenaza en Ormuz

EEUU derriba drones iraníes

Trump rechaza control iraní

Escala tensión en Ormuz

Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron este miércoles una instalación militar en el sur de Irán y derribaron cuatro drones de ataque lanzados sobre barcos norteamericanos, según funcionarios citados por medios estadounidenses.

Por qué importa: La tensión entre Washington y Teherán aumentó tras una nueva serie de ataques vinculados al estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo.

Funcionarios militares estadounidenses, citados bajo anonimato por medios locales, aseguraron que los drones fueron derribados al representar una amenaza para barcos norteamericanos.

Las autoridades indicaron que también existía riesgo para el limitado tráfico comercial que aún transita por el estrecho de Ormuz.

Trump derriba drones iraníes en el Estrecho de Ormuz

🇺🇸🇮🇷 EE.UU. derriba drones iraníes y ataca un objetivo cerca del estrecho de Ormuz en una maniobra “defensiva”.https://t.co/KRTeMCNRjt — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) May 28, 2026

Según The New York Times, los drones eran de ataque unidireccional y fueron lanzados por Irán sobre la región estratégica.

El funcionario citado por ese medio señaló que los aparatos amenazaban tanto a las fuerzas estadounidenses como al tránsito marítimo comercial.

El ataque ocurrió antes de las explosiones reportadas en Bandar Abbas, ciudad portuaria ubicada cerca del estrecho de Ormuz.

Los medios estatales iraníes fueron los primeros en informar sobre tres explosiones registradas al este de la ciudad durante la madrugada del jueves.

Hasta el momento, no se han dado detalles oficiales adicionales sobre daños o víctimas tras esos incidentes.