EEUU ataca instalación militar iraní tras amenaza en Ormuz
Publicado el28/05/2026 a las 07:28
- EEUU derriba drones iraníes
- Trump rechaza control iraní
- Escala tensión en Ormuz
Las fuerzas armadas de Estados Unidos atacaron este miércoles una instalación militar en el sur de Irán y derribaron cuatro drones de ataque lanzados sobre barcos norteamericanos, según funcionarios citados por medios estadounidenses.
Por qué importa: La tensión entre Washington y Teherán aumentó tras una nueva serie de ataques vinculados al estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio mundial de petróleo.
Funcionarios militares estadounidenses, citados bajo anonimato por medios locales, aseguraron que los drones fueron derribados al representar una amenaza para barcos norteamericanos.
Las autoridades indicaron que también existía riesgo para el limitado tráfico comercial que aún transita por el estrecho de Ormuz.
Trump derriba drones iraníes en el Estrecho de Ormuz
🇺🇸🇮🇷 EE.UU. derriba drones iraníes y ataca un objetivo cerca del estrecho de Ormuz en una maniobra “defensiva”.https://t.co/KRTeMCNRjt
— Noticias Telemundo (@TelemundoNews) May 28, 2026
Según The New York Times, los drones eran de ataque unidireccional y fueron lanzados por Irán sobre la región estratégica.
El funcionario citado por ese medio señaló que los aparatos amenazaban tanto a las fuerzas estadounidenses como al tránsito marítimo comercial.
El ataque ocurrió antes de las explosiones reportadas en Bandar Abbas, ciudad portuaria ubicada cerca del estrecho de Ormuz.
Los medios estatales iraníes fueron los primeros en informar sobre tres explosiones registradas al este de la ciudad durante la madrugada del jueves.
Hasta el momento, no se han dado detalles oficiales adicionales sobre daños o víctimas tras esos incidentes.
El estrecho de Ormuz vuelve al centro del conflicto
Estados Unidos derriba drones y ataca instalaciones militares en el sur de Irán https://t.co/740Cmtjz8m
— el Nuevo Herald (@elnuevoherald) May 28, 2026
El estrecho de Ormuz se ha convertido nuevamente en el foco principal de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, según Efe.
De acuerdo con funcionarios estadounidenses, Irán ha bloqueado el tránsito en la zona mientras continúan las operaciones militares de los últimos días.
Los ataques y movimientos militares se han prolongado durante al menos tres jornadas consecutivas.
La situación ha generado preocupación por el impacto potencial en el comercio internacional de petróleo.
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Washington sostiene que el paso marítimo debe mantenerse abierto por tratarse de aguas internacionales.
El presidente Donald Trump rechazó cualquier posibilidad de que Irán tenga control sobre el estrecho.
“Son aguas internacionales, nadie las va a controlar”, declaró durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
El mandatario agregó que Estados Unidos continuará vigilando la zona.
“Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar”, afirmó.
Casa Blanca niega supuesto preacuerdo con Irán
Las declaraciones de Trump ocurrieron después de que la televisión estatal iraní difundiera información sobre un supuesto preacuerdo.
Según el reporte iraní, Teherán habría aceptado restablecer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz.
Sin embargo, la Casa Blanca negó la existencia de dicho acuerdo.
El gobierno estadounidense no confirmó negociaciones relacionadas con el control o reapertura de la ruta marítima.
Las versiones cruzadas reflejan el nivel de tensión diplomática entre ambos países.
Mientras tanto, continúan los reportes sobre movimientos militares y operaciones en la región.
El estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los puntos más sensibles para el comercio energético mundial.
Cualquier interrupción en esa zona puede afectar directamente el flujo internacional de petróleo y aumentar la presión geopolítica en Medio Oriente.