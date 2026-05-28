EE.UU. lanza otro ataque mortal contra embarcación ligada al narcotráfico

EE.UU. destruye otra lancha

Operativo deja dos muertos

Comando Sur intensifica ataques

La operación forma parte de la campaña militar denominada “Lanza del Sur”, impulsada por Washington en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.

El nuevo ataque dejó dos personas muertas y elevó el número de víctimas mortales reportadas durante este operativo militar.

El Comando Sur del Ejército estadounidense confirmó que ninguno de los tripulantes sobrevivió al ataque.

La información fue difundida a través de la cuenta oficial del organismo en la red social X.

Además, el Comando Sur publicó un video en el que se muestra la operación realizada en aguas internacionales.

Según las fuerzas armadas estadounidenses, la embarcación estaba supuestamente relacionada con organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Las autoridades no revelaron la identidad de los fallecidos ni detalles sobre la carga transportada por la nave.

Operación “Lanza del Sur” acumula decenas de ataques

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Segun la agencia EFE, el operativo “Lanza del Sur” fue lanzado por Estados Unidos en septiembre pasado dentro del área de responsabilidad del Comando Sur.

La misión fue activada con el objetivo de incrementar la presión regional tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense.

Desde entonces, las fuerzas estadounidenses han ejecutado decenas de ataques similares en el Caribe y el Pacífico.

De acuerdo con la información oficial citada, el operativo suma más de 60 ataques reportados.

Las operaciones han provocado al menos 190 muertes en total.

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Los ataques se han concentrado principalmente en aguas cercanas a Venezuela y Colombia.

Washington sostiene que las embarcaciones atacadas forman parte de rutas utilizadas por organizaciones narcotraficantes.

En varios casos, el Comando Sur ha descrito a los ocupantes de las naves como “narcoterroristas”.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han divulgado públicamente pruebas detalladas sobre las actividades ilícitas de todas las embarcaciones destruidas.