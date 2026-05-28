EE.UU. lanza otro ataque mortal contra embarcación ligada al narcotráfico
Publicado el27/05/2026 a las 16:54
- EE.UU. destruye otra lancha
- Operativo deja dos muertos
- Comando Sur intensifica ataques
La operación forma parte de la campaña militar denominada “Lanza del Sur”, impulsada por Washington en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico.
El nuevo ataque dejó dos personas muertas y elevó el número de víctimas mortales reportadas durante este operativo militar.
El Comando Sur del Ejército estadounidense confirmó que ninguno de los tripulantes sobrevivió al ataque.
La información fue difundida a través de la cuenta oficial del organismo en la red social X.
Además, el Comando Sur publicó un video en el que se muestra la operación realizada en aguas internacionales.
Según las fuerzas armadas estadounidenses, la embarcación estaba supuestamente relacionada con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
Las autoridades no revelaron la identidad de los fallecidos ni detalles sobre la carga transportada por la nave.
Operación “Lanza del Sur” acumula decenas de ataques
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Segun la agencia EFE, el operativo “Lanza del Sur” fue lanzado por Estados Unidos en septiembre pasado dentro del área de responsabilidad del Comando Sur.
La misión fue activada con el objetivo de incrementar la presión regional tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una operación militar estadounidense.
Desde entonces, las fuerzas estadounidenses han ejecutado decenas de ataques similares en el Caribe y el Pacífico.
De acuerdo con la información oficial citada, el operativo suma más de 60 ataques reportados.
Las operaciones han provocado al menos 190 muertes en total.
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Los ataques se han concentrado principalmente en aguas cercanas a Venezuela y Colombia.
Washington sostiene que las embarcaciones atacadas forman parte de rutas utilizadas por organizaciones narcotraficantes.
En varios casos, el Comando Sur ha descrito a los ocupantes de las naves como “narcoterroristas”.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han divulgado públicamente pruebas detalladas sobre las actividades ilícitas de todas las embarcaciones destruidas.
El primer ataque de la semana dejó sobrevivientes
El ataque anunciado este miércoles ocurrió apenas un día después de otra operación militar similar.
Durante el operativo realizado el martes, las fuerzas estadounidenses reportaron una persona fallecida y dos sospechosos heridos.
Ese caso llamó la atención porque normalmente no se reportan sobrevivientes en este tipo de acciones militares.
El Comando Sur no entregó detalles adicionales sobre el estado de los heridos ni sobre el lugar exacto del ataque.
La campaña militar estadounidense ha generado cuestionamientos en distintos sectores políticos y de derechos humanos.
Algunas críticas apuntan al uso de fuerza letal en aguas internacionales sin que existan procesos judiciales previos.
También se han cuestionado las pruebas utilizadas para vincular las embarcaciones con organizaciones criminales.
Washington mantiene presión militar en la región
La operación “Lanza del Sur” se desarrolla en medio de la creciente tensión entre Washington y el gobierno venezolano.
El despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico aumentó después de la captura de Nicolás Maduro.
Las fuerzas estadounidenses han reforzado la presencia de buques, aeronaves y sistemas de vigilancia en aguas internacionales de la región.
Estados Unidos sostiene que el objetivo de la misión es combatir organizaciones vinculadas al narcotráfico.
El Comando Sur continúa difundiendo videos y reportes de los ataques realizados como parte de la campaña militar.
Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han informado sobre investigaciones relacionadas con las muertes ocurridas durante los operativos recientes.