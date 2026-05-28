Gustavo Petro exige respuestas tras muerte de joven colombiano detenido en Misuri
Publicado el27/05/2026 a las 15:46
- Petro exige protesta diplomática
- Colombiano murió bajo custodia
- Tensión crece con ICE
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este miércoles a la Cancillería enviar una nota de protesta al Gobierno de Estados Unidos por la muerte de un joven colombiano en un centro de detención del ICE en Misuri.
La muerte del colombiano Brayan Rayo Garzón vuelve a poner el foco sobre las condiciones en los centros de detención migratoria de Estados Unidos.
El caso también ocurre en medio de tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington por las políticas migratorias y de deportación impulsadas durante el segundo mandato de Donald Trump.
Petro reaccionó al caso mediante un mensaje publicado en la red social X.
“Se suicidio (sic) un joven colombiano en un campo de concentración de ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio”, escribió el mandatario.
El presidente colombiano también ordenó a la Cancillería “entregar nota de protesta”.
Además, aseguró que “el gobierno de EE.UU. debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos”.
Petro cerró su mensaje con un homenaje al joven fallecido.
“Un homenaje de toda la juventud colombiana a Brayan Rayo Garzón. QEPD”, añadió.
ICE informó que el joven murió tras ser hallado inconsciente
Se suicidio un joven colombiano en un campo de concentración de *ICE del gobierno estadounidense.
Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio.
La cancillería colombiana debe entregar nota de protesta y el gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política… https://t.co/SF5k6IrFNd
— Gustavo Petro (@petrogustavo) May 27, 2026
Segun la agencia EFE, de acuerdo con un informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Brayan Rayo Garzón tenía 27 años.
El colombiano fue detenido el 30 de noviembre de 2023 por una patrulla fronteriza cerca de San Ysidro, California.
Según las autoridades migratorias, ingresó ilegalmente a Estados Unidos.
En junio de 2024, un juez de inmigración ordenó su deportación.
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Posteriormente fue trasladado a un centro de detención del condado de Phelps, en Misuri, mientras esperaba ser enviado de regreso a Colombia.
ICE señaló que en marzo de 2025 el joven dio positivo por covid.
El 7 de abril fue encontrado inconsciente dentro de su celda con una sábana alrededor del cuello.
Las autoridades lo trasladaron a un centro médico.
Sin embargo, murió el 8 de abril de 2025.
Familias cuestionan versiones oficiales del ICE
Familiares de otras víctimas y expertos forenses han cuestionado anteriormente las versiones del ICE sobre muertes atribuidas a suicidios dentro de centros de detención.
Entre los casos mencionados figuran los del nicaragüense Víctor Manuel Díaz y el cubano Gerardo Lunas Campos.
Ambos murieron en Fort Bliss, un centro de detención ubicado en El Paso, Texas.
Las críticas también se producen mientras Estados Unidos registra cifras récord de detenciones migratorias.
Las políticas antimigrantes y el aumento de arrestos dentro del país han elevado el número de personas detenidas.
En enero, más de 73.000 migrantes permanecían bajo custodia en Estados Unidos.
Según el reporte citado, es el nivel más alto desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001.
La relación entre Petro y Trump atraviesa tensiones
La muerte del colombiano ocurre en medio de una relación tensa entre los gobiernos de Gustavo Petro y Donald Trump.
Las diferencias se intensificaron desde enero de 2025, tras el inicio del segundo mandato del presidente estadounidense.
La primera gran crisis surgió cuando Petro se negó a recibir vuelos militares estadounidenses con migrantes colombianos deportados.
El mandatario colombiano consideró que los ciudadanos eran trasladados en condiciones inhumanas.
Como respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles y sanciones económicas contra Colombia.
Las tensiones continuaron posteriormente por diferencias relacionadas con la lucha antidrogas.
La administración estadounidense retiró a Colombia el certificado de país colaborador en el combate contra el narcotráfico.
También se anunciaron sanciones contra funcionarios colombianos, incluido el propio presidente Petro.
Sin embargo, la tensión disminuyó después de una llamada entre Petro y Trump a principios de enero.
Ese contacto abrió paso a reuniones de alto nivel entre funcionarios de ambos países.
Los mandatarios también sostuvieron un encuentro el pasado 3 de febrero en la Casa Blanca.