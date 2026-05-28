Gustavo Petro exige respuestas tras muerte de joven colombiano detenido en Misuri

Petro exige protesta diplomática

Colombiano murió bajo custodia

Tensión crece con ICE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este miércoles a la Cancillería enviar una nota de protesta al Gobierno de Estados Unidos por la muerte de un joven colombiano en un centro de detención del ICE en Misuri.

La muerte del colombiano Brayan Rayo Garzón vuelve a poner el foco sobre las condiciones en los centros de detención migratoria de Estados Unidos.

El caso también ocurre en medio de tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington por las políticas migratorias y de deportación impulsadas durante el segundo mandato de Donald Trump.

Petro reaccionó al caso mediante un mensaje publicado en la red social X.

“Se suicidio (sic) un joven colombiano en un campo de concentración de ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio”, escribió el mandatario.

El presidente colombiano también ordenó a la Cancillería “entregar nota de protesta”.

Además, aseguró que “el gobierno de EE.UU. debe reflexionar cómo la política de inmigración está matando a estadounidenses y a latinoamericanos”.

Petro cerró su mensaje con un homenaje al joven fallecido.

“Un homenaje de toda la juventud colombiana a Brayan Rayo Garzón. QEPD”, añadió.

ICE informó que el joven murió tras ser hallado inconsciente

Se suicidio un joven colombiano en un campo de concentración de *ICE del gobierno estadounidense. Quería llamar a su mamá y no se le permitió. Decidió el suicidio. La cancillería colombiana debe entregar nota de protesta y el gobierno de EEUU debe reflexionar cómo la política… https://t.co/SF5k6IrFNd — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 27, 2026



Segun la agencia EFE, de acuerdo con un informe del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Brayan Rayo Garzón tenía 27 años.

El colombiano fue detenido el 30 de noviembre de 2023 por una patrulla fronteriza cerca de San Ysidro, California.

Según las autoridades migratorias, ingresó ilegalmente a Estados Unidos.

En junio de 2024, un juez de inmigración ordenó su deportación.

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Posteriormente fue trasladado a un centro de detención del condado de Phelps, en Misuri, mientras esperaba ser enviado de regreso a Colombia.

ICE señaló que en marzo de 2025 el joven dio positivo por covid.

El 7 de abril fue encontrado inconsciente dentro de su celda con una sábana alrededor del cuello.

Las autoridades lo trasladaron a un centro médico.

Sin embargo, murió el 8 de abril de 2025.