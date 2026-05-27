Rocha Moya enfrenta investigación tras señalamientos de narcotráfico desde EE.UU.
Publicado el26/05/2026 a las 15:21
- Rocha declara ante la FGR
- EE.UU. acusa funcionarios sinaloenses
- Sheinbaum niega imputaciones formales
El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó este martes que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.
La diligencia forma parte de la investigación abierta en México tras las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra él y otros nueve funcionarios sinaloenses.
Las autoridades estadounidenses los señalan por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.
“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, escribió Rocha Moya en su cuenta de X.
El mandatario solicitó previamente licencia temporal al cargo mientras continúan las investigaciones.
También aseguró que mantendrá disposición total para colaborar con las autoridades mexicanas.
“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, expresó.
Rocha Moya respalda instituciones y reformas oficiales
A la opinión pública:
Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.
Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la…
— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026
Segun la agencia EFE, tras su comparecencia, Rocha Moya defendió el sistema judicial mexicano y el Estado de derecho.
El gobernador con licencia también respaldó las instituciones de justicia del país.
Además, expresó apoyo a las reformas impulsadas por la llamada Cuarta Transformación.
Ese movimiento político fue promovido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
“Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, sostuvo.
Rocha Moya también manifestó respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Afirmó que la mandataria “lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional”.
Sus declaraciones ocurren pocos días después de que Sheinbaum hablara públicamente sobre el caso.
La presidenta aseguró que, según la información proporcionada por la FGR, las diligencias abiertas no representan imputaciones formales.
“Por lo que nos ha dicho la Fiscalía, no hay imputación a nadie, sino sencillamente entrevistas”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina del lunes.
Otros funcionarios también fueron citados
El día de hoy, tal y como lo manifesté desde el primer momento, atendí de manera puntual la citación que me fue formulada por la @FGRMexico el día 23 del mes en transcurso.
Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo.
Ratifico que es mi disposición…
— Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 26, 2026
La presidenta confirmó además que otras figuras políticas de Sinaloa fueron llamadas a declarar.
Entre ellas se encuentra el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez.
También fue citado Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán.
Inzunza Cázarez informó este martes que acudió a la citación de la FGR el pasado 23 de mayo.
El senador señaló que compareció sin acompañamiento jurídico.
“Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento”, escribió en X.
Además, indicó que no utilizará la excepción contemplada para legisladores en el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Las investigaciones mexicanas se originaron después de una acusación presentada el 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
El expediente involucra a diez funcionarios de Sinaloa.
Estados Unidos solicita extradiciones por narcotráfico
El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó además la detención con fines de extradición de una decena de ciudadanos mexicanos.
Las autoridades estadounidenses los vinculan con delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.
La FGR informó anteriormente que las personas relacionadas con el caso están siendo llamadas a rendir entrevista ministerial.
Según la Fiscalía mexicana, el objetivo es avanzar “con seriedad y exhaustividad” en las investigaciones.
Hasta el momento, las autoridades mexicanas insisten en que las comparecencias forman parte de una fase inicial de recopilación de información.
El caso ha generado atención política debido a los nombres involucrados y al contexto de cooperación entre México y Estados Unidos en temas de seguridad y narcotráfico.
Mientras continúan las diligencias, Rocha Moya reiteró que seguirá colaborando con las autoridades y defendiendo su postura frente a las acusaciones surgidas en Estados Unidos.