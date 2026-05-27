Rocha Moya enfrenta investigación tras señalamientos de narcotráfico desde EE.UU.

Rocha declara ante la FGR

EE.UU. acusa funcionarios sinaloenses

Sheinbaum niega imputaciones formales

El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó este martes que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán.

La diligencia forma parte de la investigación abierta en México tras las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra él y otros nueve funcionarios sinaloenses.

Las autoridades estadounidenses los señalan por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, escribió Rocha Moya en su cuenta de X.

El mandatario solicitó previamente licencia temporal al cargo mientras continúan las investigaciones.

También aseguró que mantendrá disposición total para colaborar con las autoridades mexicanas.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, expresó.

Rocha Moya respalda instituciones y reformas oficiales

A la opinión pública: Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal. Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026



Segun la agencia EFE, tras su comparecencia, Rocha Moya defendió el sistema judicial mexicano y el Estado de derecho.

El gobernador con licencia también respaldó las instituciones de justicia del país.

Además, expresó apoyo a las reformas impulsadas por la llamada Cuarta Transformación.

Ese movimiento político fue promovido por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, sostuvo.

Rocha Moya también manifestó respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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Afirmó que la mandataria “lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional”.

Sus declaraciones ocurren pocos días después de que Sheinbaum hablara públicamente sobre el caso.

La presidenta aseguró que, según la información proporcionada por la FGR, las diligencias abiertas no representan imputaciones formales.

“Por lo que nos ha dicho la Fiscalía, no hay imputación a nadie, sino sencillamente entrevistas”, declaró Sheinbaum durante su conferencia matutina del lunes.