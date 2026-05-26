Brote de ébola se agrava en África central: aumenta números de muertos y desata alerta internacional

Brote de ébola se agrava

Casos superan 900

Emergencia sanitaria internacional

El brote de ébola en África central continúa expandiéndose mientras aumentan las muertes sospechosas en la República Democrática del Congo y se confirman nuevos contagios en Uganda.

Autoridades sanitarias internacionales advirtieron que el número de fallecimientos vinculados al virus podría superar los 220, en medio de dificultades para detectar los casos a tiempo.

En Uganda, los contagios confirmados se elevaron a siete luego de que se identificaran nuevos pacientes relacionados con el brote originado en territorio congoleño.

La situación ha encendido las alarmas regionales debido al movimiento transfronterizo de personas y al retraso inicial en la identificación del brote.

La expansión del virus cruza fronteras

El foco principal se mantiene en la provincia de Ituri, en el este del Congo, donde los casos sospechosos superan los 900 y los confirmados ya rebasan el centenar.

Los contagios detectados en Uganda están vinculados directamente a personas que viajaron desde el Congo o tuvieron contacto con pacientes infectados.

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Uno de los primeros casos en Uganda fue el de un hombre congoleño que falleció tras ser hospitalizado en Kampala, antes de que se confirmara que padecía ébola.

Posteriormente, conductores, trabajadores sanitarios y personal hospitalario que estuvieron en contacto con el paciente dieron positivo al virus.