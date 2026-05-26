Brote de ébola se agrava en África central: aumenta números de muertos y desata alerta internacional
Publicado el26/05/2026 a las 08:38
- Brote de ébola se agrava
- Casos superan 900
- Emergencia sanitaria internacional
El brote de ébola en África central continúa expandiéndose mientras aumentan las muertes sospechosas en la República Democrática del Congo y se confirman nuevos contagios en Uganda.
Autoridades sanitarias internacionales advirtieron que el número de fallecimientos vinculados al virus podría superar los 220, en medio de dificultades para detectar los casos a tiempo.
En Uganda, los contagios confirmados se elevaron a siete luego de que se identificaran nuevos pacientes relacionados con el brote originado en territorio congoleño.
La situación ha encendido las alarmas regionales debido al movimiento transfronterizo de personas y al retraso inicial en la identificación del brote.
La expansión del virus cruza fronteras
El foco principal se mantiene en la provincia de Ituri, en el este del Congo, donde los casos sospechosos superan los 900 y los confirmados ya rebasan el centenar.
Los contagios detectados en Uganda están vinculados directamente a personas que viajaron desde el Congo o tuvieron contacto con pacientes infectados.
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Uno de los primeros casos en Uganda fue el de un hombre congoleño que falleció tras ser hospitalizado en Kampala, antes de que se confirmara que padecía ébola.
Posteriormente, conductores, trabajadores sanitarios y personal hospitalario que estuvieron en contacto con el paciente dieron positivo al virus.
Violencia y desconfianza complican la respuesta
La respuesta sanitaria se ha visto obstaculizada por el miedo y la desconfianza en comunidades afectadas por años de conflicto armado.
En el este del Congo se reportaron ataques a centros médicos que atienden pacientes con ébola, lo que obligó a evacuar enfermos en medio de disparos.
Organizaciones humanitarias informaron que voluntarios murieron tras contraer el virus mientras manipulaban cadáveres en misiones comunitarias.
Estos hechos podrían modificar la línea temporal del brote y confirmar que la transmisión comenzó antes de su declaración oficial.
Qué es el ébola y cómo se transmite
El ébola es una enfermedad viral grave que provoca fiebre hemorrágica y puede ser mortal si no se detecta y trata oportunamente.
Se transmite por contacto directo con sangre, fluidos corporales o tejidos de personas infectadas, así como por manipulación de cadáveres contaminados.
Los síntomas iniciales incluyen fiebre alta, debilidad intensa, dolor muscular y de cabeza, seguidos en algunos casos por vómitos, diarrea y hemorragias.
La prevención se basa en el aislamiento temprano de casos, uso de equipos de protección, control estricto de infecciones y seguimiento de contactos.
Emergencia internacional sin vacuna aprobada
La Organización Mundial de la Salud declaró el brote como emergencia de salud pública de importancia internacional ante el riesgo de expansión.
El virus responsable pertenece al tipo Bundibugyo, una variante para la cual no existe vacuna ni tratamiento aprobado hasta el momento.
Investigadores trabajan en el desarrollo de posibles vacunas que podrían iniciar ensayos clínicos en los próximos meses.
Mientras tanto, las autoridades sanitarias intensifican la vigilancia epidemiológica y el rastreo de contactos para frenar la propagación.
La combinación de contagios transfronterizos, violencia local y falta de tratamientos aprobados mantiene a la región en estado de máxima alerta sanitaria, detalló ‘CBS News‘.