Netanyahu niega “genocidio” en Gaza y lleva su choque con Mamdani hasta la ONU
Publicado el25/09/2026 a las 13:06
El primer ministro israelí calificó al alcalde de Nueva York de “antisemita”. Mamdani respondió acusándolo de intentar “limpiar” lo ocurrido en Gaza.
Benjamín Netanyahu negó ante la ONU que Israel haya cometido genocidio en Gaza y convirtió parte de su discurso en un ataque directo contra Zohran Mamdani.
Por qué es importante: El choque traslada la guerra de Gaza a la política de Nueva York, mientras tribunales internacionales mantienen abiertos procesos distintos sobre las acciones israelíes.
Netanyahu rechaza la acusación de genocidio en Gaza
VIDEO | El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirma ante la Asamblea General de la ONU que destruir las instalaciones nucleares de Irán fue «una de las decisiones más fáciles» que ha tomado como primer ministro porque, de no hacerlo, «todos estaríamos muertos».
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“Israel no cometió genocidio”, afirmó Netanyahu. También calificó la acusación contra su país como “la mayor mentira del siglo” y defendió la actuación israelí.
El mandatario sostuvo que Israel tomó medidas para proteger a civiles, entre ellas permitir alimentos y vacunas. Israel rechaza las acusaciones de genocidio.
Netanyahu dirigió entonces sus críticas contra Mamdani, a quien llamó “alcalde antisemita” y acusó de distorsionar los hechos sobre Gaza.
- La disputa: Netanyahu vinculó al alcalde con simpatizantes de Hamás. Mamdani, sin embargo, ha condenado a Hamás como organización terrorista y calificó el ataque del 7 de octubre de 2023 como un “horrible crimen de guerra”.
Mamdani responde y la gobernadora Hochul interviene
Delegaciones abandonaron la sala de la Asamblea General de la ONU cuando Benjamin Netanyahu se acercó al micrófono para iniciar su discurso. “Si hay algún otro cobarde moral que aún no haya abandonado esta sala, que lo haga ahora mismo”, respondió el primer ministro de Israel.
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Mamdani respondió que Netanyahu utilizó su discurso para repetir, según sus palabras, “mentiras infundadas” destinadas a “limpiar su genocidio de palestinos”.
El alcalde también recordó que existe una orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu, aunque reconoció anteriormente que Nueva York no tiene autoridad para ejecutarla.
La gobernadora Kathy Hochul también rechazó la acusación de que Mamdani simpatiza con Hamás y dijo que Netanyahu “no está diciendo la verdad” sobre el alcalde.
- El dato legal: La CPI atribuye a Netanyahu presunta responsabilidad por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Esas acusaciones no corresponden al delito de genocidio.
Qué han determinado realmente los tribunales internacionales
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La Corte Internacional de Justicia, que analiza el caso presentado bajo la Convención contra el Genocidio, todavía no ha emitido una sentencia final que determine si Israel cometió genocidio.
La diferencia es fundamental: Netanyahu niega el genocidio y Mamdani sostiene que ocurrió, pero una decisión judicial definitiva de la CIJ sigue pendiente.
La tensión también quedó expuesta dentro de Naciones Unidas. Numerosas delegaciones abandonaron la sala cuando Netanyahu se disponía a intervenir.
“Si hay algún otro cobarde moral que aún no haya abandonado esta sala, que lo haga ahora mismo”, respondió Netanyahu desde el podio.
- Qué sigue: El conflicto sobre Gaza ya no se limita a la diplomacia internacional. Las acusaciones cruzadas colocan el tema directamente dentro del debate político de Nueva York.
La cobertura mantiene separadas acusaciones, negaciones y hechos comprobados, siguiendo el criterio editorial de no presentar afirmaciones políticas como hechos establecidos.
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FUENTE: CNN/ The Times Of Israel / FOX News