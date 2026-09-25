Netanyahu niega “genocidio” en Gaza y lleva su choque con Mamdani hasta la ONU

El primer ministro israelí calificó al alcalde de Nueva York de “antisemita”. Mamdani respondió acusándolo de intentar “limpiar” lo ocurrido en Gaza.

Benjamín Netanyahu negó ante la ONU que Israel haya cometido genocidio en Gaza y convirtió parte de su discurso en un ataque directo contra Zohran Mamdani.

Por qué es importante: El choque traslada la guerra de Gaza a la política de Nueva York, mientras tribunales internacionales mantienen abiertos procesos distintos sobre las acciones israelíes.

Netanyahu rechaza la acusación de genocidio en Gaza

VIDEO | El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirma ante la Asamblea General de la ONU que destruir las instalaciones nucleares de Irán fue «una de las decisiones más fáciles» que ha tomado como primer ministro porque, de no hacerlo, «todos estaríamos muertos». 📹 Naciones Unidas — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 24, 2026

“Israel no cometió genocidio”, afirmó Netanyahu. También calificó la acusación contra su país como “la mayor mentira del siglo” y defendió la actuación israelí.

El mandatario sostuvo que Israel tomó medidas para proteger a civiles, entre ellas permitir alimentos y vacunas. Israel rechaza las acusaciones de genocidio.

Netanyahu dirigió entonces sus críticas contra Mamdani, a quien llamó “alcalde antisemita” y acusó de distorsionar los hechos sobre Gaza.