Retiran cuajadas por posible Salmonella

Alerta sanitaria en Nueva York

Sin casos reportados

Una empresa láctea del estado de Nueva York anunció el retiro voluntario de un popular producto tras detectar un posible riesgo sanitario.

Stoltzfus Family Dairy, con sede en Vernon Center, informó que sus cuajadas sabor crema agria y cebolla podrían estar contaminadas con Salmonella.

La medida afecta únicamente productos distribuidos dentro del estado de Nueva York.

Hasta el momento, la compañía asegura que no ha recibido reportes de personas enfermas vinculadas a este retiro.

Riesgo potencial para la salud

La Salmonella es un microorganismo que puede provocar infecciones graves, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.