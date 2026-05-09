Alerta sanitaria en Nueva York: retiran cuajadas sabor crema agria por posible Salmonella
Retiran cuajadas por posible Salmonella Alerta sanitaria en Nueva York Sin casos reportados Una empresa láctea del estado de Nueva York anunció el retiro voluntario de un popular producto tras detectar un posible riesgo sanitario. Stoltzfus Family Dairy, con sede en Vernon Center, informó que sus cuajadas sabor crema agria y cebolla podrían estar contaminadas con […]
Publicado el09/05/2026 a las 11:04
- Retiran cuajadas por posible Salmonella
- Alerta sanitaria en Nueva York
- Sin casos reportados
Una empresa láctea del estado de Nueva York anunció el retiro voluntario de un popular producto tras detectar un posible riesgo sanitario.
Stoltzfus Family Dairy, con sede en Vernon Center, informó que sus cuajadas sabor crema agria y cebolla podrían estar contaminadas con Salmonella.
La medida afecta únicamente productos distribuidos dentro del estado de Nueva York.
Hasta el momento, la compañía asegura que no ha recibido reportes de personas enfermas vinculadas a este retiro.
Riesgo potencial para la salud
La Salmonella es un microorganismo que puede provocar infecciones graves, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y personas con sistemas inmunitarios debilitados.
En personas sanas, la infección suele causar fiebre, diarrea que puede ser sanguinolenta, náuseas, vómitos y dolor abdominal.
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En casos poco frecuentes, la bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo y generar complicaciones más severas.
Entre ellas se incluyen infecciones arteriales, endocarditis y artritis.
Productos específicos incluidos en el retiro
El retiro involucra bolsas de 227 gramos (8 onzas) de bolitas de queso con sabor crema agria y cebolla.
Las fechas de “consumir preferentemente antes del” señaladas en los productos son 25 de marzo de 2026, 23 de abril de 2026, 29 de abril de 2026 y 5 de junio de 2026.
Los artículos fueron vendidos en supermercados, gasolineras y tiendas rurales dentro del estado.
La empresa pide a los consumidores revisar cuidadosamente el etiquetado si adquirieron este producto.
Origen del problema
La alerta se originó tras una retirada previa realizada por California Dairies, Inc.
Esa empresa detectó una posible contaminación con Salmonella en leche en polvo utilizada como ingrediente.
Según Stoltzfus Family Dairy, dicha leche en polvo forma parte de la mezcla de condimentos empleada para dar sabor a las cuajadas afectadas.
La compañía indicó que identificó los lotes potencialmente comprometidos y trabaja para retirarlos del mercado.
Coordinación con autoridades
Stoltzfus informó que está colaborando con sus socios minoristas para asegurar que el producto sea devuelto o destruido.
También notificó a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y mantiene comunicación con la agencia.
La empresa subrayó que la acción es preventiva y busca proteger a los consumidores.
Quienes tengan dudas pueden comunicarse al (315) 829-4089 o escribir a vern@stoltzfudairy.com durante el horario laboral.