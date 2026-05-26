Brutal accidente entre tren y autobús escolar conmociona a toda Bélgica
Publicado el26/05/2026 a las 14:20
- Choque ferroviario deja muertos
- Menores permanecen hospitalizados
- Bélgica investiga tragedia escolar
Una tragedia ferroviaria sacudió este martes a Bélgica luego de que un tren de pasajeros chocara contra un minibús escolar en la localidad de Buggenhout, ubicada en el norte del país.
El accidente dejó cuatro personas fallecidas.
Entre las víctimas mortales se encuentran el conductor del minibús, una acompañante y dos menores de edad.
La colisión ocurrió alrededor de las 8:15 de la mañana, hora local.
Las autoridades confirmaron que otros cinco niños fueron trasladados a hospitales en estado grave y crítico.
Pese a la gravedad de las heridas, el alcalde de Buggenhout, Geert Hermans, aseguró que los menores se encuentran estables.
“En este momento su situación es estable”, afirmó.
Autoridades investigan cómo ocurrió el accidente
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Segun la agencia EFE, la Fiscalía de Flandes Oriental abrió una investigación para determinar las causas exactas del choque.
Según explicó una portavoz del Ministerio Público, el minibús circulaba por una vía paralela a la línea ferroviaria.
Posteriormente intentó girar a la izquierda para cruzar las vías del tren.
Las autoridades confirmaron que el paso a nivel estaba cerrado en ese momento.
También señalaron que la señal roja estaba encendida.
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“El paso a nivel estaba efectivamente cerrado y el autobús, por razones que desconozco y que determinará la investigación judicial, forzó el paso”, declaró el ministro de Transporte belga, Jean-Luc Crucke.
El funcionario añadió que el tren se aproximaba justo cuando el vehículo intentó cruzar.
“Había un tren que llegaba en ese momento; en esas condiciones, el accidente era inevitable”, señaló.
La Fiscalía designó a un perito especializado en tráfico para esclarecer cómo pudo producirse la tragedia.
El objetivo será reconstruir los hechos y determinar responsabilidades.
Revisarán cámaras y posibles testimonios
Las autoridades indicaron que todavía existen muchas dudas sobre lo ocurrido.
Por esa razón, se realizarán distintas diligencias en la zona del accidente.
“Lo que sí sabemos es que la barrera estaba cerrada y la señal roja estaba encendida”, indicó la portavoz de la Fiscalía.
Sin embargo, añadió que aún se deben establecer con precisión las circunstancias del choque.
El laboratorio forense también fue enviado al lugar para recopilar pruebas.
Entre las acciones previstas se encuentra la revisión de imágenes de cámaras de seguridad.
Además, los investigadores buscarán posibles testigos que hayan observado el momento del impacto.
“Lo más importante ahora es determinar cómo pudo ocurrir”, insistió la vocera.
La policía federal de Bélgica también participa en las investigaciones abiertas tras el accidente.
Escuela declara día de luto absoluto
El minibús trasladaba alumnos del centro educativo Richtpunt Campus Buggenhout.
La institución está dedicada a la educación especial para estudiantes con trastornos de conducta, trastornos emocionales y TEA.
Tras conocerse la tragedia, la escuela expresó públicamente su dolor.
“Es un día de luto absoluto para nuestra escuela”, declaró un portavoz del centro educativo ante medios locales.
El impacto emocional también alcanzó a los pasajeros del tren involucrado.
Las autoridades confirmaron que cerca de un centenar de personas viajaban en el convoy al momento del accidente.
Ninguno de los pasajeros resultó herido físicamente.
Sin embargo, uno de ellos tuvo que recibir atención médica debido al shock provocado por lo ocurrido.
Mientras continúan las investigaciones, Bélgica permanece conmocionada por una de las tragedias ferroviarias más impactantes registradas recientemente en el país.