Brutal accidente entre tren y autobús escolar conmociona a toda Bélgica

Choque ferroviario deja muertos

Menores permanecen hospitalizados

Bélgica investiga tragedia escolar

Una tragedia ferroviaria sacudió este martes a Bélgica luego de que un tren de pasajeros chocara contra un minibús escolar en la localidad de Buggenhout, ubicada en el norte del país.

El accidente dejó cuatro personas fallecidas.

Entre las víctimas mortales se encuentran el conductor del minibús, una acompañante y dos menores de edad.

La colisión ocurrió alrededor de las 8:15 de la mañana, hora local.

Las autoridades confirmaron que otros cinco niños fueron trasladados a hospitales en estado grave y crítico.

Pese a la gravedad de las heridas, el alcalde de Buggenhout, Geert Hermans, aseguró que los menores se encuentran estables.

“En este momento su situación es estable”, afirmó.

Autoridades investigan cómo ocurrió el accidente

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Segun la agencia EFE , la Fiscalía de Flandes Oriental abrió una investigación para determinar las causas exactas del choque.

Según explicó una portavoz del Ministerio Público, el minibús circulaba por una vía paralela a la línea ferroviaria.

Posteriormente intentó girar a la izquierda para cruzar las vías del tren.

Las autoridades confirmaron que el paso a nivel estaba cerrado en ese momento.

También señalaron que la señal roja estaba encendida.

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“El paso a nivel estaba efectivamente cerrado y el autobús, por razones que desconozco y que determinará la investigación judicial, forzó el paso”, declaró el ministro de Transporte belga, Jean-Luc Crucke.

El funcionario añadió que el tren se aproximaba justo cuando el vehículo intentó cruzar.

“Había un tren que llegaba en ese momento; en esas condiciones, el accidente era inevitable”, señaló.

La Fiscalía designó a un perito especializado en tráfico para esclarecer cómo pudo producirse la tragedia.

El objetivo será reconstruir los hechos y determinar responsabilidades.