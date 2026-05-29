Alcalde de Nueva York rompe histórica tradición y no asistirá al desfile de Israel
Publicado el28/05/2026 a las 16:51
- Mamdani no asistirá desfile
- Rompe tradición de décadas
- Refuerzan seguridad en evento
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que no asistirá al desfile nacional de Israel que se celebrará este domingo en la ciudad, una decisión que rompe con una tradición mantenida por los alcaldes neoyorquinos durante más de seis décadas.
El mandatario municipal reiteró que su ausencia responde a su postura frente al Gobierno israelí, una posición que ya había expresado durante la campaña electoral.
La decisión marca un cambio significativo respecto a una tradición que se mantenía desde 1964 y ocurre en un contexto de alta sensibilidad política y de seguridad en torno a Israel y la comunidad judía de Nueva York.
Mamdani rompe una tradición de más de 60 años
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechaza asistir al desfile nacional de Israel por oposición al Gobierno de ese país y romperá así una tradición de 62 años. https://t.co/jxr1oDGHjM
— EFE Noticias (@EFEnoticias) May 28, 2026
Segun la agencia EFE, durante una rueda de prensa destinada a presentar las medidas de seguridad para el desfile, Mamdani recordó que había anticipado su decisión desde la campaña electoral.
“Dije durante la campaña que no asistiría al desfile y he dejado abundantemente claras mis ideas sobre el Gobierno israelí”, afirmó.
A pesar de su ausencia, el alcalde aseguró que su administración mantendrá el compromiso de garantizar la seguridad del evento.
“Como alcalde de la ciudad, me tomo seriamente mi responsabilidad para proteger la seguridad y el bienestar de cada neoyorquino y cada evento, independientemente de mi asistencia”, señaló.
Mamdani estuvo acompañado por la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch.
La ausencia del alcalde rompe con una costumbre vigente desde que comenzó el desfile de Israel en la ciudad en 1964.
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Desde entonces, los alcaldes de Nueva York habían participado en la celebración, junto con numerosos funcionarios electos.
El desfile es considerado uno de los eventos étnicos más concurridos de la ciudad.
Nueva York y su área metropolitana albergan a más de un millón de judíos, la población judía más grande fuera del Estado de Israel.
Nueva York refuerza seguridad para el desfile
Jessica Tisch advirtió que el evento se desarrollará en un contexto de amenazas elevadas.
La funcionaria señaló que existe un aumento del antisemitismo a nivel mundial.
También relacionó ese entorno con la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada hace tres meses.
Sin embargo, aclaró que las autoridades no han identificado amenazas graves o creíbles contra la celebración.
La Policía de Nueva York desplegará lo que Tisch describió como el plan de seguridad más amplio para este desfile.
La estrategia incluirá una mayor presencia policial, equipos armados, vigilancia mediante cámaras y revisiones de asistentes, vendedores, participantes y periodistas.
Al ser consultado sobre si enviará a algún representante oficial de su administración al evento, Tisch respondió señalándose a sí misma mientras sonreía.
El desfile espera reunir a decenas de miles de personas
El desfile de Israel se celebra anualmente en Nueva York desde hace más de seis décadas.
Para la edición de este año se eligió el lema “Estadounidenses orgullosos, sionistas orgullosos”.
Los organizadores esperan la participación de decenas de miles de personas.
Según medios locales, la asistencia suele ubicarse entre 50,000 y 60,000 participantes.
La celebración se mantiene como uno de los eventos comunitarios más importantes de la ciudad.
Mamdani, primer alcalde musulmán de Nueva York, ha condenado los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.
Al mismo tiempo, ha denunciado la ofensiva israelí en Gaza y los territorios palestinos ocupados, a la que ha calificado como un “genocidio” contra la población palestina.
La decisión del alcalde de no asistir al desfile refleja esa postura y pone fin a una tradición que había permanecido intacta durante 62 años.