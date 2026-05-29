Alcalde de Nueva York rompe histórica tradición y no asistirá al desfile de Israel

Mamdani no asistirá desfile

Rompe tradición de décadas

Refuerzan seguridad en evento

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que no asistirá al desfile nacional de Israel que se celebrará este domingo en la ciudad, una decisión que rompe con una tradición mantenida por los alcaldes neoyorquinos durante más de seis décadas.

El mandatario municipal reiteró que su ausencia responde a su postura frente al Gobierno israelí, una posición que ya había expresado durante la campaña electoral.

La decisión marca un cambio significativo respecto a una tradición que se mantenía desde 1964 y ocurre en un contexto de alta sensibilidad política y de seguridad en torno a Israel y la comunidad judía de Nueva York.

Mamdani rompe una tradición de más de 60 años

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechaza asistir al desfile nacional de Israel por oposición al Gobierno de ese país y romperá así una tradición de 62 años. https://t.co/jxr1oDGHjM — EFE Noticias (@EFEnoticias) May 28, 2026



Segun la agencia EFE, durante una rueda de prensa destinada a presentar las medidas de seguridad para el desfile, Mamdani recordó que había anticipado su decisión desde la campaña electoral.

“Dije durante la campaña que no asistiría al desfile y he dejado abundantemente claras mis ideas sobre el Gobierno israelí”, afirmó.

A pesar de su ausencia, el alcalde aseguró que su administración mantendrá el compromiso de garantizar la seguridad del evento.

“Como alcalde de la ciudad, me tomo seriamente mi responsabilidad para proteger la seguridad y el bienestar de cada neoyorquino y cada evento, independientemente de mi asistencia”, señaló.

Mamdani estuvo acompañado por la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

La ausencia del alcalde rompe con una costumbre vigente desde que comenzó el desfile de Israel en la ciudad en 1964.

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Desde entonces, los alcaldes de Nueva York habían participado en la celebración, junto con numerosos funcionarios electos.

El desfile es considerado uno de los eventos étnicos más concurridos de la ciudad.

Nueva York y su área metropolitana albergan a más de un millón de judíos, la población judía más grande fuera del Estado de Israel.