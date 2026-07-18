Canadá evacúa comunidad por incendios mientras el humo agrava la calidad del aire en EE.UU.
Publicado el18/07/2026 a las 08:51
- Evacúan comunidad por incendios
- Humo afecta Estados Unidos
- Trump critica a Canadá
Los incendios forestales continúan expandiéndose en Canadá, obligando a nuevas evacuaciones y afectando la calidad del aire en amplias zonas de Estados Unidos, donde las autoridades emitieron alertas sanitarias.
El ejército canadiense se preparaba este sábado para evacuar una comunidad remota de unas 600 personas debido al avance de los incendios forestales.
La operación se concentrará en Fort Hope, una localidad ubicada en el noroeste de Ontario, donde permanecen activos algunos de los incendios más intensos del país.
Incendios en Canadá obligan evacuación aérea en Ontario
Imágenes aéreas muestran la magnitud de los incendios forestales que permanecen fuera de control en Ontario, Canadá. Las llamas avanzan por extensas áreas boscosas mientras densas columnas de humo cubren gran parte de la región. pic.twitter.com/dDDr3R8J5F
— Hispania Informa (@HispaniaInfo) July 17, 2026
La ministra federal de Emergencias, Eleanor Olszewski, confirmó el viernes por la noche que las fuerzas armadas utilizarán aviones para trasladar a los residentes.
La comunidad depende principalmente del transporte aéreo, ya que la región cuenta con muy pocas carreteras para facilitar una evacuación terrestre.
Miles de habitantes de otras zonas afectadas ya fueron trasladados previamente hacia ciudades situadas más al sur de Ontario.
Las autoridades continúan coordinando las labores de evacuación conforme evolucionan las condiciones de los incendios.
Los incendios siguen creciendo y el humo cruza la frontera
🔥 🌲 #Canadá | El ejército se preparaba para evacuar una comunidad remota de 600 personas amenazada por los incendios forestales que se han extendido, cubriendo con humo asfixiante una amplia franja de EU.
Fuerzas armadas utilizarían aviones para evacuar a los habitantes…
— La Jornada (@lajornadaonline) July 18, 2026
El Ministerio federal de Recursos Naturales informó que durante la noche del viernes se detectaron 69 nuevos incendios forestales.
Con esos nuevos focos, el total de incendios activos en Canadá asciende a 955.
La superficie afectada alcanza aproximadamente 28 mil 500 kilómetros cuadrados.
Aunque esa cifra permanece por debajo del promedio registrado durante los últimos cinco años, las consecuencias ya se extienden fuera del territorio canadiense.
Los vientos transportaron grandes cantidades de humo hacia el sur de la frontera con Estados Unidos.
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Esa situación obligó a las autoridades estadounidenses a emitir alertas sobre la calidad del aire y recomendaciones de salud pública.
A las 12:00 GMT, el sistema AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos clasificó como «nociva» la calidad del aire en una extensa región.
Las zonas afectadas incluían el sur de Ontario, el este de Ohio, Virginia Occidental, gran parte de Pensilvania y Nueva Jersey.
También se encontraban bajo esa clasificación amplias áreas de Virginia, además de Maryland, Delaware y Washington D.C.
En algunos sectores del oeste de Pensilvania, incluida la ciudad de Pittsburgh, la calidad del aire fue catalogada como «muy perjudicial para la salud».
AirNow estimó que las condiciones mejorarían gradualmente conforme avanzara el día, según La Jornada.
AccuWeather señaló el viernes que el humo tendría un impacto mínimo en la final de la Copa Mundial de fútbol del domingo, prevista en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.
El cambio climático y la respuesta del gobierno canadiense
Los grandes incendios forestales se han convertido en un fenómeno recurrente en Canadá durante los últimos años.
El país alberga algunos de los bosques más extensos del planeta.
Especialistas en clima sostienen que el aumento de las temperaturas favorece que la madera permanezca más seca.
Esa condición incrementa el riesgo de que los incendios se inicien y se propaguen con mayor rapidez.
La situación ha obligado al gobierno canadiense a reforzar las estrategias de prevención y manejo forestal.
Las autoridades continúan enfrentando temporadas de incendios cada vez más complejas.
La evacuación de comunidades remotas refleja los desafíos logísticos que representa responder a emergencias en regiones con infraestructura limitada.
El uso de aeronaves militares busca garantizar una salida segura para los habitantes de Fort Hope.
Trump critica el manejo forestal y Canadá responde
El presidente Donald Trump atribuyó el viernes la presencia del humo en Estados Unidos a lo que describió como una «gestión forestal incompetente» por parte de Canadá.
Además, afirmó que el «costo incalculable» de enfrentar esa contaminación sería añadido a los aranceles ya existentes sobre productos canadienses.
Las declaraciones generaron una respuesta inmediata del gobierno canadiense.
La ministra Eleanor Olszewski defendió las acciones implementadas por Ottawa para enfrentar la crisis.
Indicó que Canadá ha invertido 12 mil millones de dólares canadienses, equivalentes a 8 mil 560 millones de dólares estadounidenses, en sostenibilidad forestal y prevención de incendios desde 2020.
La funcionaria señaló que esas inversiones buscan responder a condiciones climáticas cada vez más secas y cálidas.
Mientras continúan las evacuaciones y el combate a los incendios, las autoridades de ambos países mantienen el seguimiento de la evolución del humo y sus efectos sobre la salud pública.