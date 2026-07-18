Canadá evacúa comunidad por incendios mientras el humo agrava la calidad del aire en EE.UU.

Evacúan comunidad por incendios

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Los incendios forestales continúan expandiéndose en Canadá, obligando a nuevas evacuaciones y afectando la calidad del aire en amplias zonas de Estados Unidos, donde las autoridades emitieron alertas sanitarias.

El ejército canadiense se preparaba este sábado para evacuar una comunidad remota de unas 600 personas debido al avance de los incendios forestales.

La operación se concentrará en Fort Hope, una localidad ubicada en el noroeste de Ontario, donde permanecen activos algunos de los incendios más intensos del país.

Incendios en Canadá obligan evacuación aérea en Ontario

Imágenes aéreas muestran la magnitud de los incendios forestales que permanecen fuera de control en Ontario, Canadá. Las llamas avanzan por extensas áreas boscosas mientras densas columnas de humo cubren gran parte de la región. pic.twitter.com/dDDr3R8J5F — Hispania Informa (@HispaniaInfo) July 17, 2026

La ministra federal de Emergencias, Eleanor Olszewski, confirmó el viernes por la noche que las fuerzas armadas utilizarán aviones para trasladar a los residentes.

La comunidad depende principalmente del transporte aéreo, ya que la región cuenta con muy pocas carreteras para facilitar una evacuación terrestre.

Miles de habitantes de otras zonas afectadas ya fueron trasladados previamente hacia ciudades situadas más al sur de Ontario.

Las autoridades continúan coordinando las labores de evacuación conforme evolucionan las condiciones de los incendios.