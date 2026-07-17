Tornado sorprende a San Antonio: videos muestran el momento en que toca tierra cerca de The Rim

Tornado impacta en San Antonio

Daños cerca de The Rim

Sin heridos confirmados

Un tornado de categoría EF1 dejó una amplia zona de daños en el noroeste de San Antonio, Texas, tras tocar tierra cerca del centro comercial The Rim durante la mañana del miércoles.

El fenómeno fue captado por varios conductores y residentes, quienes compartieron en redes sociales videos que muestran el embudo descendiendo desde una nube antes de impactar el suelo.

Las imágenes comenzaron a difundirse mientras la tormenta avanzaba sobre distintos sectores de la ciudad acompañada de lluvias intensas e inundaciones repentinas.

Aunque el tornado provocó daños materiales en viviendas, comercios e infraestructura, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas.

El Servicio Meteorológico confirmó el recorrido del tornado

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el tornado tocó tierra alrededor de las 7:50 de la mañana cerca de Shavano Park.

Posteriormente cruzó la Interestatal 10 entre The Dominion y Shavano Park, avanzando hacia zonas comerciales y residenciales del noroeste de San Antonio.

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Los especialistas indicaron que el fenómeno permaneció en tierra durante aproximadamente ocho minutos antes de disiparse.

Durante ese tiempo dejó una trayectoria cercana a las cuatro millas mientras la región enfrentaba lluvias torrenciales e inundaciones.