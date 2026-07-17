Tornado sorprende a San Antonio: videos muestran el momento en que toca tierra cerca de The Rim
Publicado el17/07/2026 a las 10:25
- Tornado impacta en San Antonio
- Daños cerca de The Rim
- Sin heridos confirmados
Un tornado de categoría EF1 dejó una amplia zona de daños en el noroeste de San Antonio, Texas, tras tocar tierra cerca del centro comercial The Rim durante la mañana del miércoles.
El fenómeno fue captado por varios conductores y residentes, quienes compartieron en redes sociales videos que muestran el embudo descendiendo desde una nube antes de impactar el suelo.
Las imágenes comenzaron a difundirse mientras la tormenta avanzaba sobre distintos sectores de la ciudad acompañada de lluvias intensas e inundaciones repentinas.
Aunque el tornado provocó daños materiales en viviendas, comercios e infraestructura, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas.
El Servicio Meteorológico confirmó el recorrido del tornado
El Servicio Meteorológico Nacional informó que el tornado tocó tierra alrededor de las 7:50 de la mañana cerca de Shavano Park.
Posteriormente cruzó la Interestatal 10 entre The Dominion y Shavano Park, avanzando hacia zonas comerciales y residenciales del noroeste de San Antonio.
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Los especialistas indicaron que el fenómeno permaneció en tierra durante aproximadamente ocho minutos antes de disiparse.
Durante ese tiempo dejó una trayectoria cercana a las cuatro millas mientras la región enfrentaba lluvias torrenciales e inundaciones.
Vientos de hasta 160 kilómetros por hora causaron daños
El tornado fue clasificado como EF1 y alcanzó velocidades cercanas a los 160 kilómetros por hora, suficientes para causar daños importantes en distintos inmuebles.
Las autoridades reportaron afectaciones en negocios, edificios comerciales, complejos de departamentos y el cine IMAX Palladium, ubicado cerca de The Rim.
Miles de usuarios también quedaron sin suministro eléctrico debido al impacto del fenómeno sobre la infraestructura de la zona.
Los primeros reportes comenzaron a llegar a los cuerpos de emergencia poco antes de las ocho de la mañana, cuando la tormenta seguía desplazándose.
Residentes describen el impacto del fenómeno
Uno de los vecinos afectados fue William Hodges, residente del complejo Oasis, quien explicó que inicialmente no comprendió la magnitud de lo ocurrido.
«Sinceramente, ni siquiera sabía que era un tornado hasta que recibí la alerta unos 10 minutos después», relató.
«En ese momento no lo sabíamos, pero el techo había desaparecido», añadió al describir los daños sufridos en el edificio.
Los equipos de emergencia encontraron parte del techo arrancado en uno de los inmuebles al llegar al complejo residencial.
Bomberos descartaron personas atrapadas o lesionadas
El jefe de bomberos de Leon Valley, David Frausto, informó que también recibieron reportes sobre una posible persona atrapada en otro conjunto habitacional.
Tras inspeccionar el lugar, los rescatistas confirmaron que no había víctimas ni personas lesionadas por el paso del tornado.
Las revisiones permitieron establecer que tres apartamentos ubicados en el cuarto piso presentaban daños significativos.
Además, varios andamios colapsaron y algunos edificios registraron afectaciones estructurales que continúan bajo evaluación.
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Daños se extendieron por la zona de The Rim
Las autoridades documentaron escaparates destruidos, árboles caídos, escombros sobre las calles y señalización dañada en distintos puntos cercanos al centro comercial.
Personal de bomberos y trabajadores de obras públicas iniciaron labores para retirar materiales peligrosos y asegurar las áreas afectadas.
Las autoridades también recomendaron mantenerse alejados de edificios con daños visibles y evitar acercarse a cables eléctricos caídos.
Asimismo, pidieron extremar precauciones en sectores donde permanecían acumulaciones de agua tras las inundaciones.
Inundaciones complicaron el restablecimiento del servicio eléctrico
El presidente y director ejecutivo de CPS Energy, Rudy Garza, explicó que las inundaciones dificultaron el acceso seguro de las cuadrillas a la infraestructura dañada.
Detalló que fue necesario suspender temporalmente la energía en algunos circuitos para permitir las reparaciones sin poner en riesgo al personal.
Aunque parte del servicio fue restablecido durante las primeras horas del miércoles, nuevos apagones ocurrieron posteriormente debido a los rayos y a los daños ocasionados por la tormenta.
Mientras continúan las evaluaciones, las autoridades mantienen el llamado a la población para evitar zonas afectadas y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia, detalló ‘El Heraldo de México‘.