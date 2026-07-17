¡Alerta de tsunami! Sismo de 7,4 sacude México y se siente en Guatemala y El Salvador

Fuerte sismo en Chiapas.

Alerta de tsunami.

Autoridades descartan daños graves.

Un fuerte sismo con epicentro en Chiapas fue percibido en varios países de Centroamérica, mientras autoridades de México y El Salvador descartaron afectaciones graves.

Un sismo de magnitud preliminar 7,3 sacudió este viernes el sur de México y fue percibido con fuerza en Guatemala y El Salvador.

El movimiento telúrico fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El organismo indicó que el epicentro se ubicó a 48 kilómetros al suroeste de Aquiles Serdán.

Sismo en México de 7.4 pone en alerta al país

Notable quake, preliminary info: M 7.4 – 71 km WSW of Puerto Madero, Mexico https://t.co/TrYCaqtbdY — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 17, 2026

La localidad pertenece al municipio de Huixtla, en el estado mexicano de Chiapas, según CNN.

El temblor generó fuertes sacudidas en la región cercana al epicentro.

Las autoridades comenzaron a evaluar la situación tras el movimiento sísmico.

Hasta el momento, la información oficial no reporta daños graves.

Las distintas agencias mantienen el monitoreo de la actividad sísmica.