¡Alerta de tsunami! Sismo de 7,4 sacude México y se siente en Guatemala y El Salvador
Publicado el17/07/2026 a las 07:01
- Fuerte sismo en Chiapas.
- Alerta de tsunami.
- Autoridades descartan daños graves.
Un fuerte sismo con epicentro en Chiapas fue percibido en varios países de Centroamérica, mientras autoridades de México y El Salvador descartaron afectaciones graves.
Un sismo de magnitud preliminar 7,3 sacudió este viernes el sur de México y fue percibido con fuerza en Guatemala y El Salvador.
El movimiento telúrico fue reportado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El organismo indicó que el epicentro se ubicó a 48 kilómetros al suroeste de Aquiles Serdán.
Sismo en México de 7.4 pone en alerta al país
Notable quake, preliminary info: M 7.4 – 71 km WSW of Puerto Madero, Mexico https://t.co/TrYCaqtbdY
— USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) July 17, 2026
La localidad pertenece al municipio de Huixtla, en el estado mexicano de Chiapas, según CNN.
El temblor generó fuertes sacudidas en la región cercana al epicentro.
Las autoridades comenzaron a evaluar la situación tras el movimiento sísmico.
Hasta el momento, la información oficial no reporta daños graves.
Las distintas agencias mantienen el monitoreo de la actividad sísmica.
El epicentro estuvo frente a la costa de Chiapas
Temblor en Chiapas sorprende al gobernador @ramirezlalo_ en pleno evento en Chenalhó.
La magnitud del sismo fue actualizada a 7.4; el epicentro se ubicó en Ciudad Hidalgo pic.twitter.com/Q2GC5FoAN5
— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 17, 2026
El Servicio Geológico de Estados Unidos ubicó el epicentro frente a la costa del estado de Chiapas.
Según el USGS, el movimiento alcanzó una magnitud preliminar de 7,3.
Por su parte, el Servicio Sismológico Nacional de México informó una magnitud de 7,4.
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El organismo mexicano precisó que el sismo ocurrió a las 8:48 de la mañana, hora local.
La hora corresponde a las 10:48 a.m. del Este en Estados Unidos.
El Sismológico Nacional indicó además que la profundidad fue de 10 kilómetros.
Al tratarse de un sismo poco profundo, su intensidad aumenta en la superficie.
Esa característica favorece que el movimiento sea percibido con mayor fuerza en las zonas cercanas.
Autoridades mantienen vigilancia en la región fronteriza
Morales Ángeles afirmó que las evaluaciones iniciales no detectaron afectaciones de gravedad.
“No hay afectaciones graves. En el tema marítimo, solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del sismo. Se invita a la población que se aleje de las playas por lo pronto”, declaró al finalizar la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las autoridades mexicanas recomendaron a la población mantenerse alejada de las playas de manera preventiva.
La recomendación responde al posible incremento temporal del nivel del mar.
Mientras tanto, el Servicio Sismológico de Guatemala emitió un informe preliminar sobre el evento.
La institución señaló que la cabecera municipal más cercana al epicentro fue Ocós.
Ocós se localiza en el departamento guatemalteco de San Marcos.
Esa zona se encuentra muy cerca de la frontera entre Guatemala y el estado mexicano de Chiapas.
Activan la alerta de Tsunami
El fuerte terremoto de magnitud 7,4 activó este viernes una alerta de tsunami para las costas del sur de México y Guatemala, según indicó el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR).
El boletín oficial señala que la zona de mayor afectación es el litoral de Chiapas y Oaxaca, estados del sur de México, donde se esperan variaciones del nivel del mar de hasta 105 centímetros sobre la marea.
El comunicado de CAT-SEMAR recomienda «mantener a la población alejada de las playas hasta la cancelacion de la alerta; se esperan corrientes fuertes en la entrada de los puertos».