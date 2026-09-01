Irán vuelve a atacar bases de EEUU: ¿Se abre otro frente en Jordania?

Irán ataca bases de EEUU en Jordania

Jordania intercepta diez proyectiles

Escalada alcanza territorio jordano

Irán lanzó una nueva ofensiva con misiles contra instalaciones estadounidenses en Jordania, en otra represalia por los bombardeos de Washington contra territorio iraní.

La Guardia Revolucionaria afirmó que el objetivo fue Camp Titin, una instalación utilizada por fuerzas estadounidenses, y señaló que empleó misiles balísticos pesados durante la operación.

El Ejército jordano informó que sus defensas interceptaron diez misiles iraníes, mientras otros tres cayeron en lugares alejados de áreas pobladas sin causar víctimas.

El nuevo intercambio ocurre menos de 48 horas después de otra escalada entre Washington y Teherán, aumentando la presión sobre Jordania y otros países que albergan fuerzas estadounidenses.

Irán responde a los nuevos bombardeos de Estados Unidos

La ofensiva iraní llegó después de que Estados Unidos atacara objetivos vinculados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dentro de Irán.

Washington no detalló inicialmente todos los blancos alcanzados, pero presentó la operación como una respuesta a amenazas contra militares estadounidenses y la navegación comercial regional.

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La Guardia Revolucionaria sostuvo, por su parte, que uno de los ataques estadounidenses alcanzó una vivienda en Sirik, cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

Según la versión iraní, hubo varios muertos y al menos 50 heridos en esa acción, aunque las autoridades no precisaron el número de fallecidos.