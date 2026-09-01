Irán vuelve a atacar bases de EEUU: ¿Se abre otro frente en Jordania?
Publicado el01/09/2026 a las 12:56
- Irán ataca bases de EEUU en Jordania
- Jordania intercepta diez proyectiles
- Escalada alcanza territorio jordano
Irán lanzó una nueva ofensiva con misiles contra instalaciones estadounidenses en Jordania, en otra represalia por los bombardeos de Washington contra territorio iraní.
La Guardia Revolucionaria afirmó que el objetivo fue Camp Titin, una instalación utilizada por fuerzas estadounidenses, y señaló que empleó misiles balísticos pesados durante la operación.
El Ejército jordano informó que sus defensas interceptaron diez misiles iraníes, mientras otros tres cayeron en lugares alejados de áreas pobladas sin causar víctimas.
El nuevo intercambio ocurre menos de 48 horas después de otra escalada entre Washington y Teherán, aumentando la presión sobre Jordania y otros países que albergan fuerzas estadounidenses.
Irán responde a los nuevos bombardeos de Estados Unidos
La ofensiva iraní llegó después de que Estados Unidos atacara objetivos vinculados con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dentro de Irán.
Washington no detalló inicialmente todos los blancos alcanzados, pero presentó la operación como una respuesta a amenazas contra militares estadounidenses y la navegación comercial regional.
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La Guardia Revolucionaria sostuvo, por su parte, que uno de los ataques estadounidenses alcanzó una vivienda en Sirik, cerca del estratégico estrecho de Ormuz.
Según la versión iraní, hubo varios muertos y al menos 50 heridos en esa acción, aunque las autoridades no precisaron el número de fallecidos.
Jordania intercepta misiles mientras aumenta la tensión
La respuesta de Jordania vuelve a colocar al país en una posición delicada, al tener que enfrentar proyectiles iraníes dirigidos contra instalaciones relacionadas con Estados Unidos.
Aunque Teherán aseguró haber destruido infraestructura durante su ofensiva, hasta ahora no han trascendido detalles independientes que confirmen daños importantes en la instalación atacada.
Fuerzas estadounidenses y jordanas también habían informado que los misiles disparados por Irán durante el ataque anterior fueron interceptados antes de alcanzar sus objetivos.
La sucesión de operaciones muestra que el conflicto ya no se limita al territorio iraní, pues las represalias alcanzan países donde Washington mantiene presencia militar estratégica.
#Conflicto 🇺🇸🇮🇷 | Irán volvió a atacar bases estadounidenses en Jordania como represalia a los bombardeos previos lanzados por Washington sobre el país persa, según informó la Guardia Revolucionaria en un comunicado.
▶️El ataque se dirigió contra Camp Titin, una base… pic.twitter.com/J88ZSNBZp5
— PanAm Post Español (@PanAmPost_es) September 1, 2026
El estrecho de Ormuz sigue en el centro del conflicto
Estados Unidos justificó sus recientes operaciones alegando que busca frenar posibles ataques iraníes contra sus tropas y contra embarcaciones comerciales que utilizan el estrecho de Ormuz.
La escalada comenzó nuevamente el domingo, cuando fuerzas estadounidenses atacaron la isla iraní de Larak, situada junto a una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.
Washington aseguró que Irán preparaba desde esa isla cohetes capaces de desplegar minas marinas en Ormuz, mientras autoridades iraníes reportaron dos muertos por aquella operación.
Con nuevos ataques y represalias en cuestión de días, la atención se concentra ahora en si Washington y Teherán frenarán la ofensiva o continuarán ampliando un enfrentamiento que ya afecta directamente a Jordania, apuntó ‘EFE’ y ‘SWI‘.
#ÚLTIMAHORA | Irán vuelve a atacar bases estadounidenses en Jordania. pic.twitter.com/qCQnByZKsU
— EFE Noticias (@EFEnoticias) September 1, 2026