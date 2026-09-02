Irán habría intentado atacar infraestructura crítica de EEUU: energía y telecomunicaciones en la mira

Los intentos de ciberataque se produjeron en las últimas semanas y apuntaron contra sistemas estadounidenses, aunque ninguno habría logrado su objetivo.

Irán habría lanzado varios ciberataques contra infraestructuras de energía y telecomunicaciones de Estados Unidos durante las últimas semanas, en medio de una nueva escalada de tensión entre Washington y Teherán.

De acuerdo con NBC News, los ataques no tuvieron éxito, pero representarían una señal de que Teherán estaría dispuesto a extender sus represalias más allá de los objetivos estadounidenses en Oriente Medio.

¿Qué intentó atacar Irán en Estados Unidos?

Cuatro personas con conocimiento de los hechos dijeron a NBC News que los intentos se concentraron principalmente en sistemas automatizados conectados a Internet relacionados con sectores estratégicos.

Entre los objetivos estarían infraestructuras vinculadas con la energía y las telecomunicaciones.

Hasta el momento, según el reporte, ninguno de estos intentos habría conseguido afectar las operaciones de las instalaciones atacadas.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses siguen en alerta ante la posibilidad de nuevas acciones.

FBI investiga incidentes en sistemas de agua