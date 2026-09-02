Irán habría intentado atacar infraestructura crítica de EEUU: energía y telecomunicaciones en la mira
Publicado el02/09/2026 a las 06:47
Los intentos de ciberataque se produjeron en las últimas semanas y apuntaron contra sistemas estadounidenses, aunque ninguno habría logrado su objetivo.
Irán habría lanzado varios ciberataques contra infraestructuras de energía y telecomunicaciones de Estados Unidos durante las últimas semanas, en medio de una nueva escalada de tensión entre Washington y Teherán.
De acuerdo con NBC News, los ataques no tuvieron éxito, pero representarían una señal de que Teherán estaría dispuesto a extender sus represalias más allá de los objetivos estadounidenses en Oriente Medio.
¿Qué intentó atacar Irán en Estados Unidos?
Cuatro personas con conocimiento de los hechos dijeron a NBC News que los intentos se concentraron principalmente en sistemas automatizados conectados a Internet relacionados con sectores estratégicos.
Entre los objetivos estarían infraestructuras vinculadas con la energía y las telecomunicaciones.
Hasta el momento, según el reporte, ninguno de estos intentos habría conseguido afectar las operaciones de las instalaciones atacadas.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses siguen en alerta ante la posibilidad de nuevas acciones.
FBI investiga incidentes en sistemas de agua
La preocupación no comenzó con estos últimos ataques.
En julio se detectó actividad cibernética maliciosa en redes de agua de al menos siete estados del país.
El FBI investiga esos incidentes para determinar si hackers vinculados con Irán estuvieron detrás de las operaciones.
A finales de julio, el presidente Donald Trump descartó públicamente que Irán fuera responsable de ataques contra sistemas de agua en Minnesota, argumentando que Teherán tenía «problemas más graves» de los cuales preocuparse debido al conflicto.
Amenazan con ataques contra energía, agua y telecomunicaciones
La tensión aumentó después de que un grupo denominado APT Iran publicara una advertencia a través de Telegram.
El grupo, que se presenta como portavoz de operaciones cibernéticas iraníes, aseguró que «pronto» podrían producirse acontecimientos críticos relacionados con las industrias estadounidenses de energía, agua y telecomunicaciones.
No especificó cuándo ocurrirían esas acciones.
Según NBC News, el grupo argumentó que el gobierno estadounidense había ignorado advertencias anteriores para detener los ataques contra objetivos iraníes.
La guerra entre EEUU e Irán vuelve a escalar
Las amenazas cibernéticas aparecen mientras también aumenta nuevamente la confrontación militar.
Estados Unidos atacó el martes objetivos iraníes por segunda vez en 48 horas, en operaciones que Washington vinculó con los intentos de agresión de Irán contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y contra fuerzas estadounidenses desplegadas en la región.
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Irán respondió atacando instalaciones militares estadounidenses en Jordania, Baréin, Kuwait e Irak.
El intercambio representó una nueva escalada después de aproximadamente un mes sin hostilidades militares directas de esa magnitud.
Ahora, además del frente militar, las autoridades estadounidenses enfrentan la posibilidad de que el conflicto se extienda con mayor intensidad al terreno cibernético.