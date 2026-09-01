Congreso evita cierre de Gobierno: el acuerdo que desactiva una crisis antes de las elecciones
Publicado el01/09/2026 a las 15:06
- Cierre de Gobierno en EEUU
- Fondos llegan hasta diciembre
- Acuerdo supera las elecciones
El Congreso de Estados Unidos despejó una amenaza política y económica a pocas semanas de las elecciones legislativas: un nuevo cierre del Gobierno federal.
La Cámara de Representantes aprobó este martes una extensión temporal del presupuesto por 370 votos a favor y 48 en contra, con respaldo de republicanos y demócratas.
El Senado ya había aprobado la resolución, por lo que el proyecto pasa ahora al presidente Donald Trump para su firma antes de que expire la financiación vigente.
La medida mantendrá financiado al Gobierno desde el 30 de septiembre hasta el 11 de diciembre, llevando la próxima batalla presupuestaria más allá de las elecciones del 3 de noviembre.
Republicanos y demócratas alejan el cierre de Gobierno
El amplio respaldo permitió al Congreso evitar que la disputa presupuestaria coincidiera con la recta final de unas elecciones que decidirán el control del Capitolio.
Un cierre habría obligado a suspender temporalmente parte de las operaciones consideradas no esenciales y podría haber dejado a numerosos empleados federales trabajando sin recibir inmediatamente su salario.
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Agencias gubernamentales también habrían tenido que activar planes de contingencia, mientras determinados servicios públicos podrían sufrir retrasos dependiendo de la duración de la falta de financiación.
Las consecuencias incluso podrían alcanzar los aeropuertos si un cierre prolongado genera problemas de personal entre trabajadores federales esenciales vinculados con la seguridad y el control aéreo.
El recuerdo del último cierre presiona al Congreso
El acuerdo llega después de que Estados Unidos atravesara el año pasado un cierre gubernamental de 43 días, el más largo registrado hasta entonces.
Aquella disputa enfrentó a republicanos y demócratas por la financiación federal y la extensión de subsidios relacionados con planes médicos de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, conocida como Obamacare.
Las tensiones presupuestarias tampoco desaparecieron en 2026: el Departamento de Seguridad Nacional enfrentó este año una interrupción de fondos en medio de un enfrentamiento político sobre las operaciones migratorias federales.
Los demócratas habían bloqueado recursos para el DHS en protesta por la muerte de dos ciudadanos durante acciones de agentes federales en Minnesota, profundizando la disputa sobre inmigración y seguridad.
Las elecciones de noviembre están detrás del acuerdo
Evitar otro cierre elimina una potencial crisis precisamente cuando los legisladores regresan a sus estados y distritos para pedir el voto de cara a las elecciones de medio término.
El próximo 3 de noviembre, los estadounidenses decidirán la composición del Congreso, donde la mayoría republicana resulta fundamental para impulsar la agenda del presidente Trump durante la segunda mitad de su mandato.
Para ambos partidos, llegar a las urnas con agencias paralizadas, trabajadores afectados y posibles problemas en servicios federales habría añadido una controversia difícil de controlar durante la campaña.
Sin embargo, el acuerdo solamente aplaza la discusión: después de las elecciones, el Congreso tendrá hasta el 11 de diciembre para alcanzar una solución presupuestaria más duradera y evitar que regrese la amenaza de cierre, señaló ‘EFE’, ‘The Guardian‘ y ‘NBC News‘.