Congreso evita cierre de Gobierno: el acuerdo que desactiva una crisis antes de las elecciones

Cierre de Gobierno en EEUU

Fondos llegan hasta diciembre

Acuerdo supera las elecciones

El Congreso de Estados Unidos despejó una amenaza política y económica a pocas semanas de las elecciones legislativas: un nuevo cierre del Gobierno federal.

La Cámara de Representantes aprobó este martes una extensión temporal del presupuesto por 370 votos a favor y 48 en contra, con respaldo de republicanos y demócratas.

El Senado ya había aprobado la resolución, por lo que el proyecto pasa ahora al presidente Donald Trump para su firma antes de que expire la financiación vigente.

La medida mantendrá financiado al Gobierno desde el 30 de septiembre hasta el 11 de diciembre, llevando la próxima batalla presupuestaria más allá de las elecciones del 3 de noviembre.

Republicanos y demócratas alejan el cierre de Gobierno

El amplio respaldo permitió al Congreso evitar que la disputa presupuestaria coincidiera con la recta final de unas elecciones que decidirán el control del Capitolio.

Un cierre habría obligado a suspender temporalmente parte de las operaciones consideradas no esenciales y podría haber dejado a numerosos empleados federales trabajando sin recibir inmediatamente su salario.

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Agencias gubernamentales también habrían tenido que activar planes de contingencia, mientras determinados servicios públicos podrían sufrir retrasos dependiendo de la duración de la falta de financiación.

Las consecuencias incluso podrían alcanzar los aeropuertos si un cierre prolongado genera problemas de personal entre trabajadores federales esenciales vinculados con la seguridad y el control aéreo.