Trump e inmigración abren una brecha entre latinas y latinos de California

Latinas priorizan protección de inmigrantes

Jóvenes muestran mayores diferencias políticas

Educación reduce brecha entre géneros

Segun la agencia EFE, las votantes latinas de California muestran diferencias importantes frente a los hombres latinos al evaluar inmigración, la agenda de la Casa Blanca y la protección de la democracia, según un nuevo análisis de UCLA y UC Berkeley.

El estudio encontró que el 69% de las latinas considera muy importante proteger a las comunidades inmigrantes al evaluar candidatos a gobernador, frente al 52% de los hombres latinos, una diferencia de 17 puntos porcentuales.

La misma distancia aparece ante la pregunta sobre combatir la agenda del presidente Donald Trump: 68% de las mujeres latinas calificó el tema como muy importante, comparado con 51% de los hombres latinos registrados.

La democracia y los derechos electorales registraron los porcentajes más altos entre ambos grupos: 87% de las latinas y 77% de los hombres latinos señalaron que este asunto es muy importante al considerar a los aspirantes a gobernador.

Jóvenes latinas muestran la mayor brecha sobre inmigración y Trump

#REPORTAJE / Latinas de California muestran mayor preocupación por inmigración, democracia y Trump https://t.co/qdpn8GxYOw a través de @Departamento19 pic.twitter.com/AYNGDd0Jp2 — Departamento19 (@Departamento19) September 18, 2026



Segun departamento19, las diferencias se amplían considerablemente entre los menores de 30 años, un segmento donde las mujeres expresaron mayores niveles de preocupación que los hombres de su misma generación en los tres asuntos estudiados.

En inmigración, el contraste alcanza 28 puntos: 88% de las latinas menores de 30 años considera muy importante proteger a las comunidades inmigrantes, mientras entre los hombres latinos jóvenes la proporción es de 60%.

La brecha es todavía mayor respecto a combatir la agenda de Trump: 82% de las latinas jóvenes considera este tema muy importante frente al 52% de los hombres menores de 30 años, una diferencia de 30 puntos.

En democracia y derechos electorales, 92% de las latinas jóvenes otorgó gran importancia al tema, comparado con 74% de los hombres latinos del mismo rango de edad, según los resultados publicados.