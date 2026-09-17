Trump e inmigración abren una brecha entre latinas y latinos de California
Publicado el17/09/2026 a las 15:51
- Latinas priorizan protección de inmigrantes
- Jóvenes muestran mayores diferencias políticas
- Educación reduce brecha entre géneros
Segun la agencia EFE, las votantes latinas de California muestran diferencias importantes frente a los hombres latinos al evaluar inmigración, la agenda de la Casa Blanca y la protección de la democracia, según un nuevo análisis de UCLA y UC Berkeley.
El estudio encontró que el 69% de las latinas considera muy importante proteger a las comunidades inmigrantes al evaluar candidatos a gobernador, frente al 52% de los hombres latinos, una diferencia de 17 puntos porcentuales.
La misma distancia aparece ante la pregunta sobre combatir la agenda del presidente Donald Trump: 68% de las mujeres latinas calificó el tema como muy importante, comparado con 51% de los hombres latinos registrados.
La democracia y los derechos electorales registraron los porcentajes más altos entre ambos grupos: 87% de las latinas y 77% de los hombres latinos señalaron que este asunto es muy importante al considerar a los aspirantes a gobernador.
Jóvenes latinas muestran la mayor brecha sobre inmigración y Trump
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— Departamento19 (@Departamento19) September 18, 2026
Segun departamento19, las diferencias se amplían considerablemente entre los menores de 30 años, un segmento donde las mujeres expresaron mayores niveles de preocupación que los hombres de su misma generación en los tres asuntos estudiados.
En inmigración, el contraste alcanza 28 puntos: 88% de las latinas menores de 30 años considera muy importante proteger a las comunidades inmigrantes, mientras entre los hombres latinos jóvenes la proporción es de 60%.
La brecha es todavía mayor respecto a combatir la agenda de Trump: 82% de las latinas jóvenes considera este tema muy importante frente al 52% de los hombres menores de 30 años, una diferencia de 30 puntos.
En democracia y derechos electorales, 92% de las latinas jóvenes otorgó gran importancia al tema, comparado con 74% de los hombres latinos del mismo rango de edad, según los resultados publicados.
Educación también divide las prioridades de los votantes latinos
El nivel educativo introduce otro matiz: entre quienes no poseen una licenciatura, las diferencias por género son de 22 puntos en protección de inmigrantes, 19 en la agenda de Trump y 12 en democracia y derechos electorales.
En contraste, entre votantes con título universitario las diferencias se reducen considerablemente: cuatro puntos en inmigración, siete respecto a la agenda presidencial y cuatro en democracia y protección de los derechos electorales.
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El informe se basa en la encuesta de mayo de 2026 del UC Berkeley Institute of Governmental Studies, que incluyó a 1,912 votantes latinos registrados en California y forma parte de una serie sobre este electorado rumbo a las elecciones de 2026.
Los investigadores sostienen que los resultados muestran la importancia de analizar al electorado latino considerando simultáneamente género, edad y educación, en lugar de interpretarlo como un grupo con prioridades políticas uniformes.
Por qué importa y qué revela el estudio sobre las latinas de California
Los datos muestran diferencias internas relevantes entre los votantes latinos registrados de California, especialmente entre mujeres y hombres jóvenes, que pueden ayudar a entender sus distintas prioridades políticas.
La mayor brecha aparece entre menores de 30 años frente a la agenda de Trump: 82% de las latinas la considera un asunto muy importante frente al 52% de los hombres.
UCLA LPPI y UC Berkeley IGS analizaron respuestas de la encuesta realizada en mayo a 1,912 votantes latinos registrados y desglosaron los resultados por género, edad y educación.
Los lectores pueden consultar el estudio completo y revisar su metodología para distinguir las diferencias entre grupos y evitar generalizaciones sobre las preferencias del electorado latino.