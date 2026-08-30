Profecía apunta a una catástrofe mundial en 2026: ¿qué dice la ciencia?
Publicado el30/08/2026 a las 09:41
- Profecía apocalíptica 2026
- NASA descarta peligro de 3I/ATLAS
- No existe evidencia científica
Una antigua predicción atribuida al líder espiritual pakistaní Riaz Ahmed Gohar Shahi ha vuelto a circular en 2026 por advertir sobre una supuesta catástrofe para la humanidad.
La profecía sostiene que un cometa provocaría una destrucción de enormes proporciones, una afirmación que ha recuperado atención tras distintos desastres naturales ocurridos alrededor del mundo.
Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde una destrucción de la Tierra durante 2026, ni se ha identificado actualmente un objeto celeste destinado a causar semejante escenario.
El interés también ha coincidido con las conversaciones sobre 3I/ATLAS, aunque NASA ha descartado que este cometa interestelar represente algún peligro para nuestro planeta.
Qué dice la profecía de Riaz Ahmed Gohar Shahi
Shahi, líder espiritual nacido en Pakistán, escribió sobre una supuesta destrucción relacionada con un cometa y situó a 2026 como el año de ese escenario apocalíptico.
La predicción ha sido relacionada posteriormente con escenarios similares al impacto de grandes asteroides, capaces hipotéticamente de desencadenar explosiones, terremotos, tsunamis y alteraciones climáticas.
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Un impacto de suficiente magnitud podría tener consecuencias devastadoras, pero que ese fenómeno sea científicamente posible no demuestra que esté previsto para 2026.
La predicción pertenece al terreno religioso y no constituye un pronóstico astronómico respaldado por observaciones, cálculos orbitales o información de las agencias encargadas de vigilar objetos cercanos.
¿Tiene relación la profecía con el cometa 3I/ATLAS?
La aparición de 3I/ATLAS alimentó especulaciones debido a su procedencia interestelar, pero las observaciones permitieron establecer su trayectoria y descartar un impacto contra nuestro planeta.
NASA señala que el objeto pasó a unos 270 millones de kilómetros de la Tierra en su punto más cercano, aproximadamente 1.8 veces la distancia entre nuestro planeta y el Sol.
Además, sus características, velocidad y comportamiento observados son compatibles con los de un cometa, según la agencia espacial estadounidense.
NASA continuó estudiándolo durante 2026 con instrumentos como TESS y el telescopio espacial James Webb, reiterando que 3I/ATLAS no representa una amenaza para la Tierra.
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Quién fue Riaz Ahmed Gohar Shahi
Shahi nació en 1941 y fundó movimientos espirituales como RAGS International, organización posteriormente conocida como Messiah Foundation International.
Entre sus obras figura The Religion of God, publicada originalmente en 2000 y posteriormente traducida y reeditada, donde desarrolló parte de sus planteamientos espirituales.
Otro elemento rodeado de misterio es su paradero: los registros disponibles indican que desapareció de la vida pública en Londres en 2001, aunque posteriormente circularon versiones contradictorias sobre su muerte.
Por ahora, la llegada de 2026 convierte su predicción en objeto de renovada curiosidad, pero no hay pruebas astronómicas que permitan presentarla como una amenaza real o inminente, según ‘El Heraldo de México‘ y ‘N+‘.
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