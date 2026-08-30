Profecía apunta a una catástrofe mundial en 2026: ¿qué dice la ciencia?

Profecía apocalíptica 2026

NASA descarta peligro de 3I/ATLAS

No existe evidencia científica

Una antigua predicción atribuida al líder espiritual pakistaní Riaz Ahmed Gohar Shahi ha vuelto a circular en 2026 por advertir sobre una supuesta catástrofe para la humanidad.

La profecía sostiene que un cometa provocaría una destrucción de enormes proporciones, una afirmación que ha recuperado atención tras distintos desastres naturales ocurridos alrededor del mundo.

Sin embargo, no existe evidencia científica que respalde una destrucción de la Tierra durante 2026, ni se ha identificado actualmente un objeto celeste destinado a causar semejante escenario.

El interés también ha coincidido con las conversaciones sobre 3I/ATLAS, aunque NASA ha descartado que este cometa interestelar represente algún peligro para nuestro planeta.

Qué dice la profecía de Riaz Ahmed Gohar Shahi

Shahi, líder espiritual nacido en Pakistán, escribió sobre una supuesta destrucción relacionada con un cometa y situó a 2026 como el año de ese escenario apocalíptico.

La predicción ha sido relacionada posteriormente con escenarios similares al impacto de grandes asteroides, capaces hipotéticamente de desencadenar explosiones, terremotos, tsunamis y alteraciones climáticas.

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Un impacto de suficiente magnitud podría tener consecuencias devastadoras, pero que ese fenómeno sea científicamente posible no demuestra que esté previsto para 2026.

La predicción pertenece al terreno religioso y no constituye un pronóstico astronómico respaldado por observaciones, cálculos orbitales o información de las agencias encargadas de vigilar objetos cercanos.