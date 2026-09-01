Nepal supera los 1,000 muertos por inundaciones: casi 4,000 siguen desaparecidos
Publicado el01/09/2026 a las 15:51
- Inundaciones en Nepal superan muertos
- Casi 4,000 siguen desaparecidos
- 75 estadounidenses sin localizar
La tragedia continúa creciendo en Nepal, donde más de 1,000 personas han muerto y casi 4,000 permanecen desaparecidas tras las devastadoras inundaciones de la semana pasada.
Según ‘ABC News’, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres informó este martes que al menos 1,003 cadáveres habían sido recuperados, mientras los equipos de emergencia continúan buscando sobrevivientes.
El balance oficial también contabilizaba 3,916 personas desaparecidas, una cifra que refleja la enorme dimensión de una emergencia que mantiene movilizadas a las fuerzas de seguridad.
Entre los desaparecidos hay turistas y ciudadanos extranjeros, mientras carreteras destruidas, puentes dañados y enormes cantidades de lodo dificultan las operaciones de búsqueda.
Casi 4,000 desaparecidos tras las inundaciones en Nepal
Uno de los puntos más afectados es Rasuwa, distrito montañoso fronterizo con el Tíbet donde las autoridades buscan a cientos de personas que permanecen incomunicadas.
La Junta de Turismo de Nepal reportó al menos 747 personas sin localizar en esa zona, entre ellas unos 583 turistas, después de las inundaciones registradas el miércoles.
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El Departamento de Estado indicó que alrededor de 75 estadounidenses permanecen desaparecidos cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet, mientras 14 lograron ponerse a salvo.
Hasta este martes no se habían confirmado ciudadanos estadounidenses muertos, mientras las autoridades intentaban determinar el paradero de quienes todavía no han establecido contacto.
Rescatistas buscan sobrevivientes dentro de túneles
Las inundaciones golpearon comunidades ubicadas junto al río Trishuli, arrastrando construcciones y destruyendo infraestructura esencial mientras enormes cantidades de agua descendían desde las montañas.
Equipos de emergencia concentraron parte de sus esfuerzos en los túneles del proyecto hidroeléctrico de Langtang, donde existe la posibilidad de encontrar personas atrapadas.
“Durante la operación de rescate inmediata tras la inundación, 279 personas fueron rescatadas con vida de las zonas afectadas”, informó el Ejército de Nepal.
Más de 9,200 soldados fueron desplegados en Rasuwa, Dhading, Chitwan y Nawalparasi Este para buscar desaparecidos, atender heridos, recuperar cuerpos y despejar carreteras bloqueadas.
Nepal enfrenta una emergencia humanitaria
La magnitud del desastre también está obligando a las autoridades a enfrentar una dolorosa tarea: recuperar e identificar cuerpos encontrados varios días después de las inundaciones.
En Chitwan, el inspector policial Anil Thapa informó que 199 víctimas fueron enterradas en un cementerio provisional, debido al avanzado estado de descomposición de algunos cadáveres.
“Encontramos los cadáveres, que ya estaban descompuestos”, explicó Thapa al describir las dificultades para trasladarlos hasta zonas urbanas y justificar los entierros realizados cerca del área afectada.
Mientras continúan los rescates, Naciones Unidas advirtió que decenas de miles de personas requieren servicios básicos urgentes después de perder acceso a agua potable, saneamiento y otras necesidades esenciales.
Miles de niños y mujeres necesitan ayuda urgente
La ONU calcula que unas 65,000 personas necesitan asistencia urgente relacionada con agua, saneamiento o higiene mientras las comunidades intentan recuperarse de la destrucción.
“Más de 22,000 niños necesitan protección”, declaró Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, al detallar las necesidades humanitarias detectadas.
Además, unos 2,600 menores de cinco años podrían necesitar tratamiento por desnutrición severa y aproximadamente 10,500 mujeres embarazadas o lactantes requieren asistencia nutricional.
Los reportes preliminares indican que unos 107 niños podrían haber quedado separados de sus familias, por lo que, según Dujarric, “la localización y reunificación familiar es ahora una prioridad urgente”, apuntó ‘ABC News‘ y ‘BBC‘.