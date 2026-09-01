Nepal supera los 1,000 muertos por inundaciones: casi 4,000 siguen desaparecidos

Inundaciones en Nepal superan muertos

Casi 4,000 siguen desaparecidos

75 estadounidenses sin localizar

La tragedia continúa creciendo en Nepal, donde más de 1,000 personas han muerto y casi 4,000 permanecen desaparecidas tras las devastadoras inundaciones de la semana pasada.

Según ‘ABC News’, la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres informó este martes que al menos 1,003 cadáveres habían sido recuperados, mientras los equipos de emergencia continúan buscando sobrevivientes.

El balance oficial también contabilizaba 3,916 personas desaparecidas, una cifra que refleja la enorme dimensión de una emergencia que mantiene movilizadas a las fuerzas de seguridad.

Entre los desaparecidos hay turistas y ciudadanos extranjeros, mientras carreteras destruidas, puentes dañados y enormes cantidades de lodo dificultan las operaciones de búsqueda.

Casi 4,000 desaparecidos tras las inundaciones en Nepal

Uno de los puntos más afectados es Rasuwa, distrito montañoso fronterizo con el Tíbet donde las autoridades buscan a cientos de personas que permanecen incomunicadas.

La Junta de Turismo de Nepal reportó al menos 747 personas sin localizar en esa zona, entre ellas unos 583 turistas, después de las inundaciones registradas el miércoles.

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El Departamento de Estado indicó que alrededor de 75 estadounidenses permanecen desaparecidos cerca de la frontera entre Nepal y el Tíbet, mientras 14 lograron ponerse a salvo.

Hasta este martes no se habían confirmado ciudadanos estadounidenses muertos, mientras las autoridades intentaban determinar el paradero de quienes todavía no han establecido contacto.