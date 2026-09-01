Sheinbaum marca su línea roja ante Trump: “Amistad no significa renunciar a nuestros principios”

Claudia Sheinbaum aprovechó su Segundo Informe de Gobierno para definir los límites de su relación con Estados Unidos y la administración de Donald Trump.

Por qué importa: México busca mantener acuerdos clave con Washington en seguridad y comercio, pero Sheinbaum dejó claro que esa cooperación tendrá límites políticos.

Sheinbaum reconoce dificultades con el gobierno de Trump y marca su línea roja

En el marco de su #2doInformeDeGobierno, @Claudiashein afirmó que la cooperación en seguridad con Estados Unidos se basa en soberanía, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, “sin subordinación”. “La cooperación no significa sometimiento y la amistad no significa… pic.twitter.com/wGmxtQ0Eez — OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) September 1, 2026

La mandataria admitió este martes 1 de septiembre que la relación con el gobierno estadounidense ha enfrentado momentos complicados.

Sin embargo, aseguró que su estrategia ha sido mantener abiertos los canales de negociación en lugar de escalar las diferencias.

“Subrayo la relación con el gobierno de Estados Unidos, que ha tenido sus dificultades, pero que hemos tomado la decisión de siempre buscar el entendimiento”, afirmó.

La postura: Sheinbaum dijo que México busca “cooperación, diálogo y entendimiento” con todas las naciones, incluido Estados Unidos.

Fue entonces cuando pronunció uno de los mensajes más contundentes de su informe sobre la relación bilateral.

“Cooperación no significa sometimiento, amistad no significa renunciar a nuestros principios”, afirmó desde Palacio Nacional.