Sheinbaum marca su línea roja ante Trump: “Amistad no significa renunciar a nuestros principios”
Publicado el01/09/2026 a las 16:53
Claudia Sheinbaum aprovechó su Segundo Informe de Gobierno para definir los límites de su relación con Estados Unidos y la administración de Donald Trump.
Por qué importa: México busca mantener acuerdos clave con Washington en seguridad y comercio, pero Sheinbaum dejó claro que esa cooperación tendrá límites políticos.
Sheinbaum reconoce dificultades con el gobierno de Trump y marca su línea roja
En el marco de su #2doInformeDeGobierno, @Claudiashein afirmó que la cooperación en seguridad con Estados Unidos se basa en soberanía, responsabilidad compartida, respeto y confianza mutua, “sin subordinación”.
“La cooperación no significa sometimiento y la amistad no significa… pic.twitter.com/wGmxtQ0Eez
— OSCAR MARIO BETETA (@MarioBeteta) September 1, 2026
La mandataria admitió este martes 1 de septiembre que la relación con el gobierno estadounidense ha enfrentado momentos complicados.
Sin embargo, aseguró que su estrategia ha sido mantener abiertos los canales de negociación en lugar de escalar las diferencias.
“Subrayo la relación con el gobierno de Estados Unidos, que ha tenido sus dificultades, pero que hemos tomado la decisión de siempre buscar el entendimiento”, afirmó.
La postura: Sheinbaum dijo que México busca “cooperación, diálogo y entendimiento” con todas las naciones, incluido Estados Unidos.
Fue entonces cuando pronunció uno de los mensajes más contundentes de su informe sobre la relación bilateral.
“Cooperación no significa sometimiento, amistad no significa renunciar a nuestros principios”, afirmó desde Palacio Nacional.
Seguridad y comercio siguen sobre la mesa
🇲🇽 «Mientras yo tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía»
La presidenta Sheinbaum fue enfática al precisar que la cooperación no implica sometimiento ni renunciar a los principios nacionales. pic.twitter.com/TLRDFfmiko
— Callo (@callodehacha) September 1, 2026
El mensaje no supone un rompimiento con Washington. Sheinbaum defendió mantener la colaboración con Estados Unidos, particularmente en asuntos de seguridad.
Pero estableció que esa relación debe respetar principios como la soberanía, la integridad territorial, la responsabilidad compartida y la confianza mutua.
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La línea roja: la cooperación bilateral debe producirse, según Sheinbaum, sin subordinación de México frente a Estados Unidos.
La presidenta también señaló que continúa el diálogo en materia comercial con el gobierno estadounidense y expresó confianza en alcanzar entendimientos.
Ese equilibrio permite entender el mensaje dirigido a Trump: México quiere negociar y conservar una relación funcional, pero pretende hacerlo sin proyectar dependencia política.
Sheinbaum promete defender la soberanía de México
La presidenta reforzó esa posición con un compromiso directo sobre cómo responderá ante futuras diferencias con Washington.
“Mientras yo tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia”, aseguró.
El mensaje: Sheinbaum intenta combinar una relación pragmática con Trump con una defensa pública de la autonomía mexicana.
La relación entre ambos países resulta especialmente importante porque las decisiones tomadas en Washington y Ciudad de México pueden repercutir en comercio, seguridad y comunidades mexicanas en Estados Unidos.
Sheinbaum también destacó durante su informe la atención a los mexicanos que viven en territorio estadounidense y el trabajo de la red consular.
La estrategia: negociar con Trump sin romper
Las declaraciones muestran que Sheinbaum busca evitar dos extremos: una confrontación abierta con Washington o una relación que pueda interpretarse como subordinación.
Su mensaje plantea, en cambio, mantener negociaciones incluso cuando existan desacuerdos entre ambos gobiernos.
Qué sigue: comercio y seguridad continuarán poniendo a prueba hasta dónde pueden cooperar Trump y Sheinbaum sin cruzar las líneas políticas establecidas por México.
La frase pronunciada en Palacio Nacional resume esa estrategia: conservar a Estados Unidos como socio fundamental, mientras Sheinbaum insiste en que la cercanía entre ambos países no implica ceder soberanía.
Fuentes: El Financiero, CNN.