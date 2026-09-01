Congreso censura a republicano tras informe demoledor

Cámara censura a Chuck Edwards

Votación termina 413 contra 2

Informe cuestiona conducta con empleadas

La Cámara de Representantes propinó este martes una contundente reprimenda al republicano Chuck Edwards, al aprobar por 413 votos contra 2 una censura por su conducta hacia dos jóvenes exempleadas.

El castigo llegó después de que el Comité de Ética de la Cámara concluyera que Edwards mantuvo durante años un patrón de comportamiento “persistente, poco profesional e inapropiado” hacia ambas mujeres.

La votación fue prácticamente unánime: 207 republicanos, 205 demócratas y un independiente apoyaron la medida, mientras Edwards y el republicano Ralph Norman votaron en contra.

La censura no expulsa al legislador, pero representa una de las sanciones formales más severas disponibles en la Cámara y obliga al congresista a enfrentar públicamente la condena de sus colegas.

¿Por qué el Congreso censuró a Chuck Edwards?

BREAKING: The House censures Republican Rep. Chuck Edwards of North Carolina over “inappropriate conduct” toward aides. https://t.co/DRPsJBi9KK — CBS News (@CBSNews) September 1, 2026

¿Por qué importa?: La votación muestra un inusual consenso bipartidista para sancionar conductas consideradas incompatibles con los estándares profesionales dentro del Congreso.

El dato: La censura fue aprobada 413-2.

El proceso: El Comité de Ética investigó las acusaciones y recomendó formalmente que la Cámara censurara al republicano.

¿Qué pueden hacer?: Los votantes pueden consultar el informe público del Comité de Ética y revisar cómo votaron sus representantes.

El informe sostuvo que Edwards entregó regalos recurrentes y costosos a las empleadas, además de realizar comentarios sobre su apariencia, invitarlas a cenas y viajes y enviarles comunicaciones profundamente personales.

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Entre los obsequios documentados aparecen joyas, bolsos de diseñador, zapatos, flores, aparatos electrónicos, entradas para espectáculos y otros artículos. El informe también menciona aproximadamente 30 tipos de helado enviados a una empleada.

El comité señaló que ambas mujeres se sentían incómodas y que la posición de Edwards como jefe las colocaba en una situación especialmente difícil para responder a esa atención.

La investigación, sin embargo, no encontró evidencia de actividad sexual ni de proposiciones sexuales explícitas hacia las empleadas, una distinción que Edwards ha utilizado como parte central de su defensa.