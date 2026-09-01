Congreso censura a republicano tras informe demoledor
Publicado el01/09/2026 a las 16:11
- Cámara censura a Chuck Edwards
- Votación termina 413 contra 2
- Informe cuestiona conducta con empleadas
La Cámara de Representantes propinó este martes una contundente reprimenda al republicano Chuck Edwards, al aprobar por 413 votos contra 2 una censura por su conducta hacia dos jóvenes exempleadas.
El castigo llegó después de que el Comité de Ética de la Cámara concluyera que Edwards mantuvo durante años un patrón de comportamiento “persistente, poco profesional e inapropiado” hacia ambas mujeres.
La votación fue prácticamente unánime: 207 republicanos, 205 demócratas y un independiente apoyaron la medida, mientras Edwards y el republicano Ralph Norman votaron en contra.
La censura no expulsa al legislador, pero representa una de las sanciones formales más severas disponibles en la Cámara y obliga al congresista a enfrentar públicamente la condena de sus colegas.
¿Por qué el Congreso censuró a Chuck Edwards?
BREAKING: The House censures Republican Rep. Chuck Edwards of North Carolina over “inappropriate conduct” toward aides. https://t.co/DRPsJBi9KK
— CBS News (@CBSNews) September 1, 2026
¿Por qué importa?: La votación muestra un inusual consenso bipartidista para sancionar conductas consideradas incompatibles con los estándares profesionales dentro del Congreso.
El dato: La censura fue aprobada 413-2.
El proceso: El Comité de Ética investigó las acusaciones y recomendó formalmente que la Cámara censurara al republicano.
¿Qué pueden hacer?: Los votantes pueden consultar el informe público del Comité de Ética y revisar cómo votaron sus representantes.
El informe sostuvo que Edwards entregó regalos recurrentes y costosos a las empleadas, además de realizar comentarios sobre su apariencia, invitarlas a cenas y viajes y enviarles comunicaciones profundamente personales.
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Entre los obsequios documentados aparecen joyas, bolsos de diseñador, zapatos, flores, aparatos electrónicos, entradas para espectáculos y otros artículos. El informe también menciona aproximadamente 30 tipos de helado enviados a una empleada.
El comité señaló que ambas mujeres se sentían incómodas y que la posición de Edwards como jefe las colocaba en una situación especialmente difícil para responder a esa atención.
La investigación, sin embargo, no encontró evidencia de actividad sexual ni de proposiciones sexuales explícitas hacia las empleadas, una distinción que Edwards ha utilizado como parte central de su defensa.
Edwards rechaza que su conducta fuera acoso sexual
The House took the rare step of voting to censure one of its members — GOP Rep. Chuck Edwards — over allegations of inappropriate behavior toward two female staffers that prompted them to quit his office.
In floor remarks ahead of the vote, the congressman apologized for putting… pic.twitter.com/9NsAZj10Ku
— CNN (@CNN) September 1, 2026
Antes de la votación, Edwards reconoció haber cometido errores, pero insistió en que sus acciones fueron interpretadas fuera de contexto y rechazó que constituyeran acoso sexual.
“Soy imperfecto. He cometido errores”, dijo el congresista durante su defensa, mientras argumentaba que lamentar haber incomodado a las mujeres no equivalía a admitir acoso.
Su defensa no logró convencer a prácticamente ninguno de sus colegas: la Cámara adoptó además el informe del Comité de Ética que documentó la conducta investigada.
La consecuencia política ya había comenzado antes de la votación: Edwards anunció después de conocerse el informe que no buscará otro mandato y abandonará el Congreso al concluir su periodo.
La censura reabre el debate sobre la conducta en el Capitolio
El caso adquiere mayor relevancia porque ocurre mientras el Congreso enfrenta nuevas presiones para fortalecer las reglas destinadas a proteger a empleados frente a posibles abusos de poder.
Legisladoras de ambos partidos preparan propuestas para endurecer las respuestas frente a conductas sexuales inapropiadas, reforzar protecciones para denunciantes y revisar las relaciones entre congresistas y subordinados.
El caso Edwards también expone una cuestión más amplia: aunque una conducta no termine en una acusación penal o en una expulsión, el Congreso puede determinar que cruza sus estándares éticos.
Para Edwards, la censura representa un cierre políticamente devastador: llegó al Congreso en 2023 y ahora terminará su mandato bajo una reprimenda respaldada por casi toda la Cámara.