El costo de vida amenaza con cambiar la batalla electoral de noviembre
Publicado el01/09/2026 a las 07:48
El bolsillo se perfila como el principal campo de batalla de las elecciones intermedias, mientras inmigración y crimen siguen favoreciendo a los republicanos.
El costo de vida se convirtió en el factor más importante para el 47% de los votantes registrados al decidir su voto en las elecciones intermedias de noviembre, según Reuters/Ipsos.
Por qué es importante: La preocupación económica podría complicar a los republicanos si la elección termina girando alrededor del bolsillo y no de inmigración o crimen.
El bolsillo desplaza otros temas de la campaña
La encuesta Reuters/Ipsos realizada entre el 28 y 31 de agosto muestra que la economía cotidiana ocupa una posición especialmente relevante antes de noviembre.
El problema también alcanza directamente al presidente Donald Trump: 71% de los adultos desaprueba cómo maneja el costo de vida y apenas 22% lo aprueba.
- La ventaja: Los datos proporcionados de Reuters/Ipsos muestran que los votantes prefieren a los demócratas sobre los republicanos para abordar el costo de vida, 38% frente a 34%.
- La paradoja: Los republicanos mantienen ventajas en inmigración y crimen, pero esos asuntos tienen menos peso electoral que el bolsillo en esta encuesta.
La tendencia no apareció de repente. Ipsos ya advertía a finales de agosto que el costo de vida probablemente sería uno de los temas que definirían las elecciones intermedias.
Los independientes dejan abierta otra batalla
El costo de vida adquiere todavía más importancia entre los independientes porque muchos no identifican claramente a uno de los partidos como mejor preparado para resolverlo.
Eso significa que la preocupación económica no se traduce automáticamente en votos demócratas. Ambos partidos todavía tienen margen para convencer a electores sin una lealtad partidista definida.
- Lo que está en juego: Los demócratas pueden intentar convertir el descontento económico en apoyo electoral; los republicanos pueden tratar de recuperar terreno defendiendo su gestión.
- La tendencia: A comienzos de agosto, Reuters/Ipsos ya encontraba una ventaja demócrata de ocho puntos sobre los republicanos en confianza para manejar el costo de vida.
El entusiasmo tendrá que convertirse en votos
Otra diferencia aparece cuando se pregunta por el entusiasmo. Según los datos proporcionados, 40% de los demócratas está “muy entusiasmado” con votar, frente al 27% de los republicanos.
Pero entusiasmo no significa participación automática. Ambos partidos registran niveles similares de certeza de acudir a las urnas, haciendo de la movilización una pieza decisiva.
- La clave: En unas elecciones intermedias, donde la participación suele ser menor que en una presidencial, llevar efectivamente a los simpatizantes hasta las urnas puede cambiar contiendas cerradas.
- El límite: Una ventaja demócrata en entusiasmo o costo de vida no determina por sí sola quién controlará el Congreso.
La encuesta Reuters/Ipsos entrevistó a 1,167 adultos y tiene un margen de error de ±2.9 puntos para la muestra completa.
Los datos muestran, sin constituir una evaluación de cuál partido es mejor, los distintos terrenos políticos que las encuestas atribuyen actualmente a cada fuerza: economía para los demócratas e inmigración y crimen para los republicanos.
De aquí a noviembre, la pregunta será cuál de esos asuntos termina pesando más y qué partido logra transformar preocupación y entusiasmo en participación electoral real.
Como conclusión, el costo de vida puede terminar pesando más que cualquier otro tema en noviembre.
Los demócratas tienen una oportunidad si logran convertir el descontento económico y su mayor entusiasmo en votos, mientras los republicanos buscarán que inmigración y crimen ganen terreno en la campaña.
La batalla sigue abierta y los independientes podrían terminar inclinando la balanza.
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FUENTE: IPSOS/ MU Mass Poll