El costo de vida amenaza con cambiar la batalla electoral de noviembre

El bolsillo se perfila como el principal campo de batalla de las elecciones intermedias, mientras inmigración y crimen siguen favoreciendo a los republicanos.

El costo de vida se convirtió en el factor más importante para el 47% de los votantes registrados al decidir su voto en las elecciones intermedias de noviembre, según Reuters/Ipsos.

Por qué es importante: La preocupación económica podría complicar a los republicanos si la elección termina girando alrededor del bolsillo y no de inmigración o crimen.

El bolsillo desplaza otros temas de la campaña

La encuesta Reuters/Ipsos realizada entre el 28 y 31 de agosto muestra que la economía cotidiana ocupa una posición especialmente relevante antes de noviembre.

El problema también alcanza directamente al presidente Donald Trump: 71% de los adultos desaprueba cómo maneja el costo de vida y apenas 22% lo aprueba.

La ventaja: Los datos proporcionados de Reuters/Ipsos muestran que los votantes prefieren a los demócratas sobre los republicanos para abordar el costo de vida, 38% frente a 34%.

Los datos proporcionados de Reuters/Ipsos muestran que los votantes prefieren a los demócratas sobre los republicanos para abordar el costo de vida, 38% frente a 34%. La paradoja: Los republicanos mantienen ventajas en inmigración y crimen, pero esos asuntos tienen menos peso electoral que el bolsillo en esta encuesta.

La tendencia no apareció de repente. Ipsos ya advertía a finales de agosto que el costo de vida probablemente sería uno de los temas que definirían las elecciones intermedias.

Los independientes dejan abierta otra batalla

El costo de vida adquiere todavía más importancia entre los independientes porque muchos no identifican claramente a uno de los partidos como mejor preparado para resolverlo.

Eso significa que la preocupación económica no se traduce automáticamente en votos demócratas. Ambos partidos todavía tienen margen para convencer a electores sin una lealtad partidista definida.