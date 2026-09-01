Secretario del Ejército renuncia tras chocar con Hegseth: ¿Quién queda al mando en plena guerra?
Publicado el01/09/2026 a las 07:21
Dan Driscoll dejará el Pentágono tras meses de tensiones por destituciones y modernización, mientras el Ejército enfrenta un vacío de liderazgo en un momento militar sensible.
El secretario del Ejército, Dan Driscoll, presentó su renuncia al presidente Donald Trump y se espera que abandone el Pentágono en los próximos días, según EFE, Axios y The Wall Street Journal.
Por qué es importante: Su salida dejaría al Ejército, el mayor servicio militar estadounidense, sin sus principales líderes civiles o uniformados confirmados por el Senado.
El Ejército enfrenta un vacío en su cúpula
La renuncia llega después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, apartara al jefe del Estado Mayor del Ejército, general Randy George, entre otros altos mandos.
Hegseth también removió al general Christopher Donahue y al antiguo subjefe del Ejército James Mingus, según la información recogida por EFE.
- El vacío: Axios señala que la salida de Dan Driscoll y la destitución de George dejan al servicio sin liderazgo civil o militar confirmado por el Senado.
El general Christopher LaNeve asumió funciones que anteriormente estaban distribuidas entre George y Mingus, aunque las fuentes proporcionadas no establecen que vaya a reemplazar formalmente a Driscoll.
Tampoco está claro quién será nominado para ocupar la Secretaría del Ejército ni si la Casa Blanca ya aceptó formalmente la renuncia.
Driscoll chocó con Hegseth por las destituciones
Driscoll había transmitido a Trump su preocupación por el estado del Ejército y consideraba que algunas decisiones de Hegseth perjudicaban su preparación y transformación.
Fox News, citado por EFE, indicó que una de sus principales objeciones era la destitución de generales responsables de impulsar esos cambios.
- La disputa: Axios reportó que Driscoll también sentía que sus iniciativas de modernización estaban siendo bloqueadas.
Una fuente de la Casa Blanca dijo a Axios que le pidieron permanecer hasta después de las elecciones intermedias. Driscoll habría respondido que consideraba que era momento de marcharse.
Axios describió además una relación fría entre Driscoll y Hegseth. Algunos funcionarios vincularon parte de esa tensión con la cercanía de Driscoll al vicepresidente JD Vance.
La modernización del Ejército también queda en juego
Driscoll se convirtió en uno de los principales promotores de la transformación tecnológica del Ejército, especialmente mediante drones y cambios en grandes programas de armamento.
Junto con George respaldó la Army Transformation Initiative, destinada a reorganizar comandos y revisar sistemas como el AH-64D Apache, el M10 Booker y el dron Gray Eagle.
- Otro cambio: Dave Fitzgerald, vicesecretario interino y promotor de inversión privada para modernizar tecnología militar, también dejará su puesto esta semana, según The Wall Street Journal.
La salida simultánea de ambos abre interrogantes sobre la continuidad de esos proyectos y sobre quién dirigirá su ejecución.
Hegseth impulsa una reorganización más amplia
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Las salidas forman parte de cambios mayores en el liderazgo militar impulsados por Hegseth, que incluyen reducir puestos de generales, almirantes y cargos de cuatro estrellas.
El momento añade presión: Driscoll deja el cargo mientras Estados Unidos mantiene importantes operaciones militares, incluido el conflicto con Irán.
- Qué sigue: La Casa Blanca deberá definir quién sustituirá a Driscoll y cómo quedará organizada la cadena de mando.
Otra incógnita: Las fuentes disponibles todavía no aclaran qué papel tendrá LaNeve dentro de la nueva estructura ni cuánto sobrevivirá del plan de modernización impulsado por Driscoll.
La portavoz de la Casa Blanca Anna Kelly destacó el trabajo de Driscoll en “operaciones militares históricas”, su énfasis en preparación y letalidad y su participación en negociaciones entre Rusia y Ucrania.
En conjunto, la salida de Driscoll no representa solo un cambio de nombre en el Pentágono: abre un vacío de liderazgo y deja en duda el rumbo de la modernización del Ejército, justo cuando Hegseth reorganiza la cúpula militar y Estados Unidos mantiene operaciones en varios frentes.
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FUENTE: The Wall Street Journal / Axios / EFE