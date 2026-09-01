Secretario del Ejército renuncia tras chocar con Hegseth: ¿Quién queda al mando en plena guerra?

Dan Driscoll dejará el Pentágono tras meses de tensiones por destituciones y modernización, mientras el Ejército enfrenta un vacío de liderazgo en un momento militar sensible.

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, presentó su renuncia al presidente Donald Trump y se espera que abandone el Pentágono en los próximos días, según EFE, Axios y The Wall Street Journal.

Por qué es importante: Su salida dejaría al Ejército, el mayor servicio militar estadounidense, sin sus principales líderes civiles o uniformados confirmados por el Senado.

El Ejército enfrenta un vacío en su cúpula

La renuncia llega después de que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, apartara al jefe del Estado Mayor del Ejército, general Randy George, entre otros altos mandos.

Hegseth también removió al general Christopher Donahue y al antiguo subjefe del Ejército James Mingus, según la información recogida por EFE.

El vacío: Axios señala que la salida de Dan Driscoll y la destitución de George dejan al servicio sin liderazgo civil o militar confirmado por el Senado.

El general Christopher LaNeve asumió funciones que anteriormente estaban distribuidas entre George y Mingus, aunque las fuentes proporcionadas no establecen que vaya a reemplazar formalmente a Driscoll.

Tampoco está claro quién será nominado para ocupar la Secretaría del Ejército ni si la Casa Blanca ya aceptó formalmente la renuncia.