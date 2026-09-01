DHS va tras el fraude electoral en 9 estados antes de noviembre: ¿Qué significa?
Publicado el01/09/2026 a las 07:00
La ofensiva federal movilizará agentes de ICE antes de las elecciones intermedias, mientras persisten dudas sobre la diferencia entre registros sospechosos y casos confirmados.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intensificará desde este martes investigaciones sobre posible fraude electoral en nueve estados, según una guía interna obtenida por CNN.
Por qué es importante: La operación ocurre a pocas semanas de las elecciones del 3 de noviembre y llevará recursos federales a investigar posibles registros o votos ilegales de no ciudadanos.
Agentes de ICE investigarán posibles irregularidades electorales
Homeland Security Investigations (HSI), división de ICE especializada habitualmente en delitos como narcotráfico y trata de personas, estará al frente de la iniciativa.
Según CNN, agentes realizarán entrevistas, investigarán pistas y recopilarán información para posibles revisiones de fiscales entre septiembre y mediados de octubre.
- Los estados: Washington, Wisconsin, Missouri, Georgia, California, Pensilvania, Nevada, Nueva York y Connecticut.
- Lo que buscan: Entre otros casos, personas que presuntamente se registraron o votaron antes de obtener la ciudadanía estadounidense.
DHS sostiene que busca garantizar que solamente ciudadanos estadounidenses participen en las elecciones.
Expertos citados por CNN señalan que no existe evidencia de fraude electoral generalizado en elecciones recientes.
Nevada muestra por qué las cifras necesitan contexto
El tamaño real del problema es precisamente una de las principales interrogantes.
DHS anunció anteriormente que una revisión había identificado más de 250,000 posibles registros de no ciudadanos en California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada.
Pero identificar una coincidencia entre registros electorales y bases migratorias no demuestra automáticamente que alguien sea un no ciudadano registrado ilegalmente, y tampoco significa que haya votado.
Nevada ofrece un ejemplo concreto.
DHS había señalado inicialmente hasta 15,903 posibles no ciudadanos registrados.
- La diferencia: Funcionarios del departamento dijeron posteriormente que una revisión manual había confirmado 185 personas como no ciudadanas, según registros obtenidos por CNN y The Guardian.
- Pendiente: Más de 14,000 registros todavía necesitaban revisión y otros 6,218 fueron considerados coincidencias de “mayor confianza”.
También existen casos individuales.
El Departamento de Justicia anunció recientemente cargos contra un residente permanente hondureño acusado de registrarse fraudulentamente en California y declararse ciudadano estadounidense. Las autoridades dijeron que no votó.
El calendario abre otro frente antes de noviembre
La operación también destaca por el momento elegido.
Históricamente, las políticas del Departamento de Justicia han recomendado limitar actuaciones investigativas públicas cerca de elecciones cuando puedan influir en campañas o desalentar actividades electorales legítimas.
DHS es un departamento separado y la guía obtenida por CNN no menciona esas restricciones.
- La controversia: Las investigaciones continuarán hasta mediados de octubre, cuando el proceso electoral ya estará avanzado en distintos estados.
- Qué sigue: Los resultados permitirán medir si las revisiones descubren un problema electoral de mayor dimensión o terminan reduciendo las cifras iniciales a un número mucho menor de casos comprobados.
Esa diferencia será clave: investigar miles de registros potencialmente irregulares no equivale a demostrar miles de votos ilegales.
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FUENTE: DHS / The Guardian / CNN