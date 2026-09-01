DHS va tras el fraude electoral en 9 estados antes de noviembre: ¿Qué significa?

La ofensiva federal movilizará agentes de ICE antes de las elecciones intermedias, mientras persisten dudas sobre la diferencia entre registros sospechosos y casos confirmados.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) intensificará desde este martes investigaciones sobre posible fraude electoral en nueve estados, según una guía interna obtenida por CNN.

Por qué es importante: La operación ocurre a pocas semanas de las elecciones del 3 de noviembre y llevará recursos federales a investigar posibles registros o votos ilegales de no ciudadanos.

Agentes de ICE investigarán posibles irregularidades electorales

Homeland Security Investigations (HSI), división de ICE especializada habitualmente en delitos como narcotráfico y trata de personas, estará al frente de la iniciativa.

Según CNN, agentes realizarán entrevistas, investigarán pistas y recopilarán información para posibles revisiones de fiscales entre septiembre y mediados de octubre.

Los estados: Washington, Wisconsin, Missouri, Georgia, California, Pensilvania, Nevada, Nueva York y Connecticut.

Washington, Wisconsin, Missouri, Georgia, California, Pensilvania, Nevada, Nueva York y Connecticut. Lo que buscan: Entre otros casos, personas que presuntamente se registraron o votaron antes de obtener la ciudadanía estadounidense.

DHS sostiene que busca garantizar que solamente ciudadanos estadounidenses participen en las elecciones.

Expertos citados por CNN señalan que no existe evidencia de fraude electoral generalizado en elecciones recientes.