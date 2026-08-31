Trump recibe otro revés por el voto por correo: jueza mantiene frenada su reforma

Voto por correo en EEUU

Bloqueo temporal sigue vigente

Elecciones serán el 3 noviembre

La batalla por el voto por correo en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo después de que una jueza federal rechazara levantar el bloqueo temporal sobre las nuevas reglas impulsadas por la Administración Trump.

Además, la jueza federal Indira Talwani, de Massachusetts, mantuvo la suspensión mientras avanza el proceso judicial, dejando sin efecto por ahora requisitos que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) pretendía aplicar.

La magistrada había concluido que implementar las nuevas condiciones antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026 sería “prácticamente imposible” para varios estados.

La disputa adquiere especial importancia porque algunas jurisdicciones deben comenzar muy pronto a enviar papeletas, mientras funcionarios electorales trabajan contra el reloj para preparar los comicios.

Nuevas reglas del voto por correo quedan nuevamente congeladas

La normativa exige que funcionarios electorales obtengan aprobación del USPS para determinados diseños de sobres utilizados en las papeletas enviadas por correo.

También establece la creación de cuentas en un nuevo portal electrónico y el envío de información de cada votante, incluyendo nombre, dirección y un código postal inteligente único.

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El USPS podría negarse a enviar papeletas cuando autoridades estatales o locales incumplan requisitos relacionados con los sobres, códigos de barras o información exigida por el sistema.

Talwani consideró que los estados demandantes tienen probabilidades de demostrar que el USPS carecía de autoridad para imponer algunas de estas condiciones y que podrían ser inconstitucionales.