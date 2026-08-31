Trump recibe otro revés por el voto por correo: jueza mantiene frenada su reforma
Publicado el31/08/2026 a las 14:10
- Voto por correo en EEUU
- Bloqueo temporal sigue vigente
- Elecciones serán el 3 noviembre
La batalla por el voto por correo en Estados Unidos sumó un nuevo capítulo después de que una jueza federal rechazara levantar el bloqueo temporal sobre las nuevas reglas impulsadas por la Administración Trump.
Además, la jueza federal Indira Talwani, de Massachusetts, mantuvo la suspensión mientras avanza el proceso judicial, dejando sin efecto por ahora requisitos que el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) pretendía aplicar.
La magistrada había concluido que implementar las nuevas condiciones antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026 sería “prácticamente imposible” para varios estados.
La disputa adquiere especial importancia porque algunas jurisdicciones deben comenzar muy pronto a enviar papeletas, mientras funcionarios electorales trabajan contra el reloj para preparar los comicios.
Nuevas reglas del voto por correo quedan nuevamente congeladas
La normativa exige que funcionarios electorales obtengan aprobación del USPS para determinados diseños de sobres utilizados en las papeletas enviadas por correo.
También establece la creación de cuentas en un nuevo portal electrónico y el envío de información de cada votante, incluyendo nombre, dirección y un código postal inteligente único.
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El USPS podría negarse a enviar papeletas cuando autoridades estatales o locales incumplan requisitos relacionados con los sobres, códigos de barras o información exigida por el sistema.
Talwani consideró que los estados demandantes tienen probabilidades de demostrar que el USPS carecía de autoridad para imponer algunas de estas condiciones y que podrían ser inconstitucionales.
Elecciones de noviembre aumentan la presión sobre los estados
El problema central es el calendario: numerosos estados ya encargaron sus papeletas y algunos deben comenzar a distribuirlas mientras continúa la batalla judicial.
La corte señaló que modificar diseños, producir nuevas papeletas, actualizar sistemas electorales y capacitar trabajadores antes de noviembre supondría una carga difícil de cumplir.
La demanda contra las medidas impulsadas por Trump involucra a 23 estados y el Distrito de Columbia, que cuestionan diferentes disposiciones de su orden ejecutiva sobre las elecciones federales.
El caso regresó al centro de atención después de que la Corte Suprema interviniera previamente por cuestiones procesales, sin decidir definitivamente si las restricciones son constitucionales.
Trump defiende restricciones para proteger las elecciones
Trump ha presentado sus medidas como una estrategia para reforzar la ciudadanía, la elegibilidad de los votantes y la integridad de las elecciones federales.
Sus críticos sostienen que el Ejecutivo está intentando intervenir en competencias electorales que la Constitución asigna principalmente a los estados y al Congreso.
Talwani señaló además que el expediente presentado ante su tribunal continúa sin mostrar evidencia que sustente un problema de fraude generalizado mediante papeletas ausentes o enviadas por correo.
La decisión actual tampoco resuelve definitivamente la disputa: el tribunal tiene prevista una audiencia el 3 de septiembre, cuando podría decidir si prolonga las restricciones contra la implementación de las reglas, según ‘EFE’, ‘El País‘ e ‘Infobae‘.