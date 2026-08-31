Supremo autoriza a Trump continuar con la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca
Publicado el31/08/2026 a las 16:59
El presidente Donald Trump obtuvo este lunes una importante victoria judicial después de que la Corte Suprema de Estados Unidos permitiera que continúe la construcción de su polémico salón de baile en la Casa Blanca.
En una decisión de 5 votos contra 4, el máximo tribunal suspendió las órdenes de cortes inferiores que frenaban las obras sobre el nivel del suelo, mientras continúa la disputa judicial sobre el proyecto.
¿Por qué el Supremo permitió continuar las obras?
La mayoría consideró que el National Trust for Historic Preservation probablemente no tiene legitimación legal para demandar por el proyecto.
Sin embargo, la Corte dejó claro que su decisión no determina si Trump tiene autoridad legal para construir el salón sin autorización del Congreso.
El proyecto contempla un salón de baile de aproximadamente 90,000 pies cuadrados y reemplaza la antigua Ala Este de la Casa Blanca.
John Roberts advierte que la construcción podría ser ilegal
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, se apartó de los otros cinco jueces conservadores y se unió a Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson en la disidencia.
Roberts afirmó que la construcción es «probablemente ilegal» porque el Congreso no ha otorgado autorización expresa para levantar la nueva estructura en terrenos federales.
Polémica por el nuevo salón de la Casa Blanca
Trump ha defendido el proyecto como una ampliación necesaria para realizar grandes actos y recepciones oficiales.
La iniciativa, sin embargo, ha generado controversia por la demolición del Ala Este y por las dudas sobre si el presidente podía emprender una transformación de esta magnitud sin aprobación específica del Congreso.
Por ahora, la decisión del Supremo permite que las obras continúen mientras sigue desarrollándose la batalla legal.
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